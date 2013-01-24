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    ProTouch 2-in-1

    Buhar Üretici

    GC618/66
    Genel Derecelendirme / 5
    • Tüm giysiler için profesyonel sonuçlar Tüm giysiler için profesyonel sonuçlar Tüm giysiler için profesyonel sonuçlar
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      ProTouch 2-in-1 Buhar Üretici

      GC618/66
      Genel Derecelendirme / 5

      Tüm giysiler için profesyonel sonuçlar

      Yenilikçi PureSteam teknolojisi ve eğilebilen ErgoFit tahtası sayesinde yeni 2'si 1 arada ProTouch buhar üretici, güçlü buhar performansıyla size yıllar boyunca profesyonel ve mükemmel sonuçlar sunar!* Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      ProTouch 2-in-1 Buhar Üretici

      Tüm giysiler için profesyonel sonuçlar

      Yenilikçi PureSteam teknolojisi ve eğilebilen ErgoFit tahtası sayesinde yeni 2'si 1 arada ProTouch buhar üretici, güçlü buhar performansıyla size yıllar boyunca profesyonel ve mükemmel sonuçlar sunar!* Tüm faydaları görün

      Tüm giysiler için profesyonel sonuçlar

      Yenilikçi PureSteam teknolojisi ve eğilebilen ErgoFit tahtası sayesinde yeni 2'si 1 arada ProTouch buhar üretici, güçlü buhar performansıyla size yıllar boyunca profesyonel ve mükemmel sonuçlar sunar!* Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      ProTouch 2-in-1 Buhar Üretici

      Tüm giysiler için profesyonel sonuçlar

      Yenilikçi PureSteam teknolojisi ve eğilebilen ErgoFit tahtası sayesinde yeni 2'si 1 arada ProTouch buhar üretici, güçlü buhar performansıyla size yıllar boyunca profesyonel ve mükemmel sonuçlar sunar!* Tüm faydaları görün

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        ProTouch 2-in-1

        ProTouch 2-in-1

        Buhar Üretici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Tüm giysiler için profesyonel sonuçlar

        PureSteam teknolojisi ve ErgoFit tahta ile

        • 2200 W, 90 g şok buhar
        • ErgoFit tahta ile 2'si 1 arada
        • 5 buhar seviyesi
        • Hang&Lock ile kilitlenebilir çift çubuk
        3 bar'a kadar pompa basıncıyla nüfuz eden güçlü buhar

        3 bar'a kadar pompa basıncıyla nüfuz eden güçlü buhar

        Yenilikçi PureSteam teknolojisi, diğer buhar üreticilerden farklıdır. 3 bar'a kadar pompa basıncıyla ürettiği güçlü buhar giysilerin derinine işleyerek kırışıklıkları yalnızca birkaç dokunuşta gidermenizi sağlar.

        PureSteam teknolojisi yıllar boyunca güçlü buhar sağlar

        PureSteam teknolojisi yıllar boyunca güçlü buhar sağlar

        Düzenli olarak temizleseniz bile zaman içinde kireç oluşumu nedeniyle diğer buhar üreticilerinin buhar performansında azalma meydana gelir. Yenilikçi PureSteam teknolojisi sayesinde ısıtıcı buhar üretirken otomatik olarak kireçten arınır. O kadar etkilidir ki, buhar gücü yıllar boyunca korunur*.

        PureSteam teknolojisi sayesinde kireç temizleme gerektirmez

        PureSteam teknolojisi sayesinde kireç temizleme gerektirmez

        Buhar üreticilerin, buhar performansını korumak için düzenli olarak kireçten arındırılması gerekir. Isıtıcı, yeni PureSteam teknolojimiz sayesinde buhar üretirken otomatik olarak kireçten arındığı için bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz.

        Eğilebilen ErgoFit tahta ile mükemmel sonuçlar elde edin

        Eğilebilen ErgoFit tahta ile mükemmel sonuçlar elde edin

        ErgoFit tahta, buharlama şeklinize uyacak biçimde tasarlanmıştır. 30° eğilerek pili yapmak ve mükemmel sonuçlar elde etmek için sürekli ve rahat bir destek sağlar. Ayrıca tahtanın omuz şekli giysiler için daha uyumludur.

        Buhar ayarını doğrudan tutma yerinden seçin

        Buhar ayarını doğrudan tutma yerinden seçin

        Tutma yerindeki buhar seçme düğmesine basarak eğilmek zorunda kalmadan farklı kumaşlar için buhar ayarını kolayca değiştirebilirsiniz!

        Farklı kumaş türleri için 5 buhar ayarı

        Farklı kumaş türleri için 5 buhar ayarı

        Çeşitli kumaş türlerinde optimum sonuçlar elde etmek için tercih ettiğiniz buhar ayarını kullanın.

        Enerji ve sudan tasarruf etmek için otomatik buhar durdurma

        Enerji ve sudan tasarruf etmek için otomatik buhar durdurma

        Buharlama sırasında ara vermek için buhar üreticiyi istasyonun üzerine koyduğunuzda buhar otomatik olarak durarak enerji ve sudan tasarruf etmenizi sağlar

        Zorlu bölgeler için hassas uçlar

        Zorlu bölgeler için hassas uçlar

        Buhar üretici başlığının hassas uçları; yaka, omuz ve iki düğme arası gibi zorlu bölgelere ulaşmanıza olanak tanıyarak mükemmel sonuçlar almanızı sağlar.

        Güvenlik amacıyla otomatik olarak bekleme moduna geçer

        Güvenlik amacıyla otomatik olarak bekleme moduna geçer

        Su bittiğinde güç ışığı size hatırlatmada bulunmak için yanıp sönmeye başlar. Ürün 8 dakika daha kullanılmamışsa otomatik olarak bekleme moduna geçerek güvenlik sağlar.

        Tüm giysilerde güvenle kullanılabilir

        Tüm giysilerde güvenle kullanılabilir

        Buhar üretici her tür giyside kullanılabilir. İpek ve kaşmir gibi hassas kumaşlar için harika bir çözümdür.

        PVC içermeyen silikon buhar hortumu

        PVC içermeyen silikon buhar hortumu

        Silikon malzemeden üretilen buhar hortumu, buharla birlikte güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanılabilir. Ailenizin güvenliği ve sağlığı önemli olduğu için buhar hortumunda PVC kullanılmaz.

        Zor kırışıklıkların giderilmesi için 90 g şok buhar

        Tutma yerindeki buhar seçme düğmesini uzunca basılı tutarak 90 g'a kadar güçlü şok buharı etkinleştirebilir. Bu sayede, zorlu kırışıkları kolayca giderebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji

          PureSteam Teknolojisi
          Evet

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          En fazla 45  g/dk
          Güç
          2200  W
          Basınç
          Maksimum 3 bar pompa basıncı
          Kullanıma hazır
          < 1,5  dk
          Şok buhar
          90  g
          Değişken buhar
          5  seviyeler

        • Kullanım kolaylığı

          Tüm kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir
          İpek gibi hassas kumaşlarda bile
          Taban adı
          SmartFlow Gold buhar plakası
          Su haznesi kapasitesi
          2000  ml
          Otomatik buhar durdurma
          Evet
          Çıkarılabilir su haznesi
          Evet
          Hang&Lock
          Evet
          Hortum uzunluğu
          1,3  m
          Güç kablosu uzunluğu
          1,6  m
          Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet
          Tutma yerinden buhar ayarı seçimi
          Evet
          Silikon buhar hortumu
          Evet
          Ütüleme desteği
          Eğilebilen ErgoFit tahta
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          Otomatik kireç temizleme

        • Aksesuarlar dahildir

          Fırça
          Evet
          Ekstra koruma için eldiven
          Evet
          Pantolon askısı
          Evet

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            • *10 yıllık kullanım ömrünü simüle etmek için 500 saat boyunca kireçli suyla IEC protokolüne göre test edilmiştir.
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