Eğilebilen ErgoFit tahta ile mükemmel sonuçlar elde edin

ErgoFit tahta, buharlama şeklinize uyacak biçimde tasarlanmıştır. 30° eğilerek pili yapmak ve mükemmel sonuçlar elde etmek için sürekli ve rahat bir destek sağlar. Ayrıca tahtanın omuz şekli giysiler için daha uyumludur.