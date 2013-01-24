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Tüm giysiler için profesyonel sonuçlar
Yenilikçi PureSteam teknolojisi ve eğilebilen ErgoFit tahtası sayesinde yeni 2'si 1 arada ProTouch buhar üretici, güçlü buhar performansıyla size yıllar boyunca profesyonel ve mükemmel sonuçlar sunar!* Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüm giysiler için profesyonel sonuçlar
Yenilikçi PureSteam teknolojisi ve eğilebilen ErgoFit tahtası sayesinde yeni 2'si 1 arada ProTouch buhar üretici, güçlü buhar performansıyla size yıllar boyunca profesyonel ve mükemmel sonuçlar sunar!* Tüm faydaları görün
Tüm giysiler için profesyonel sonuçlar
Yenilikçi PureSteam teknolojisi ve eğilebilen ErgoFit tahtası sayesinde yeni 2'si 1 arada ProTouch buhar üretici, güçlü buhar performansıyla size yıllar boyunca profesyonel ve mükemmel sonuçlar sunar!* Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüm giysiler için profesyonel sonuçlar
Yenilikçi PureSteam teknolojisi ve eğilebilen ErgoFit tahtası sayesinde yeni 2'si 1 arada ProTouch buhar üretici, güçlü buhar performansıyla size yıllar boyunca profesyonel ve mükemmel sonuçlar sunar!* Tüm faydaları görün
Buhar Üretici
Philips Online Mağaza fiyatı
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Yenilikçi PureSteam teknolojisi, diğer buhar üreticilerden farklıdır. 3 bar'a kadar pompa basıncıyla ürettiği güçlü buhar giysilerin derinine işleyerek kırışıklıkları yalnızca birkaç dokunuşta gidermenizi sağlar.
Düzenli olarak temizleseniz bile zaman içinde kireç oluşumu nedeniyle diğer buhar üreticilerinin buhar performansında azalma meydana gelir. Yenilikçi PureSteam teknolojisi sayesinde ısıtıcı buhar üretirken otomatik olarak kireçten arınır. O kadar etkilidir ki, buhar gücü yıllar boyunca korunur*.
Buhar üreticilerin, buhar performansını korumak için düzenli olarak kireçten arındırılması gerekir. Isıtıcı, yeni PureSteam teknolojimiz sayesinde buhar üretirken otomatik olarak kireçten arındığı için bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz.
ErgoFit tahta, buharlama şeklinize uyacak biçimde tasarlanmıştır. 30° eğilerek pili yapmak ve mükemmel sonuçlar elde etmek için sürekli ve rahat bir destek sağlar. Ayrıca tahtanın omuz şekli giysiler için daha uyumludur.
Tutma yerindeki buhar seçme düğmesine basarak eğilmek zorunda kalmadan farklı kumaşlar için buhar ayarını kolayca değiştirebilirsiniz!
Çeşitli kumaş türlerinde optimum sonuçlar elde etmek için tercih ettiğiniz buhar ayarını kullanın.
Buharlama sırasında ara vermek için buhar üreticiyi istasyonun üzerine koyduğunuzda buhar otomatik olarak durarak enerji ve sudan tasarruf etmenizi sağlar
Buhar üretici başlığının hassas uçları; yaka, omuz ve iki düğme arası gibi zorlu bölgelere ulaşmanıza olanak tanıyarak mükemmel sonuçlar almanızı sağlar.
Su bittiğinde güç ışığı size hatırlatmada bulunmak için yanıp sönmeye başlar. Ürün 8 dakika daha kullanılmamışsa otomatik olarak bekleme moduna geçerek güvenlik sağlar.
Buhar üretici her tür giyside kullanılabilir. İpek ve kaşmir gibi hassas kumaşlar için harika bir çözümdür.
Silikon malzemeden üretilen buhar hortumu, buharla birlikte güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanılabilir. Ailenizin güvenliği ve sağlığı önemli olduğu için buhar hortumunda PVC kullanılmaz.
Tutma yerindeki buhar seçme düğmesini uzunca basılı tutarak 90 g'a kadar güçlü şok buharı etkinleştirebilir. Bu sayede, zorlu kırışıkları kolayca giderebilirsiniz.
Teknoloji
Hızlı kırışıklık giderme
Kullanım kolaylığı
Kireç yönetimi
Aksesuarlar dahildir