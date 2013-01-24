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    PerfectCare Xpress

    Kompakt jeneratörlü buharlı ütü

    GC5060/02
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Kolay ütüleme, ayar gerekmez Kolay ütüleme, ayar gerekmez Kolay ütüleme, ayar gerekmez
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      PerfectCare Xpress Kompakt jeneratörlü buharlı ütü

      GC5060/02
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Kolay ütüleme, ayar gerekmez

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarlama zorunluluğu olmadan ütüleyebilirsiniz. Philips Xpress Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan her zaman en iyi sonucu verir. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 529,90 TL
      Benzer ürünler bul

      PerfectCare Xpress Kompakt jeneratörlü buharlı ütü

      Kolay ütüleme, ayar gerekmez

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarlama zorunluluğu olmadan ütüleyebilirsiniz. Philips Xpress Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan her zaman en iyi sonucu verir. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün

      Kolay ütüleme, ayar gerekmez

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarlama zorunluluğu olmadan ütüleyebilirsiniz. Philips Xpress Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan her zaman en iyi sonucu verir. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 529,90 TL
      Benzer ürünler bul

      PerfectCare Xpress Kompakt jeneratörlü buharlı ütü

      Kolay ütüleme, ayar gerekmez

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarlama zorunluluğu olmadan ütüleyebilirsiniz. Philips Xpress Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan her zaman en iyi sonucu verir. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün

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        PerfectCare Xpress

        PerfectCare Xpress

        Kompakt jeneratörlü buharlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kolay ütüleme, ayar gerekmez

        Kompakt güçlü buhar kazanı içinde

        • 65 g/dk buhar; 200 g şok buhar
        • SteamGlide taban
        • Otomatik Kapanma ve Kireç önleme
        • Tüm ütülenebilir kumaşlar için güvenli
        SteamGlide taban ile güçlü buhar ve mükemmel kayganlık

        SteamGlide taban ile güçlü buhar ve mükemmel kayganlık

        Bu özel tasarlanmış tabanda tüm kumaşlarda mükemmel kayma sağlayan üstün seramik kaplama ve güçlü kırışık giderme için dikkatle tasarlanmış delikler bir arada bulunmaktadır.

        Tüm ütülenebilir kumaşlarda %100 güvenlidir

        Tüm ütülenebilir kumaşlarda %100 güvenlidir

        İpek, kaşmir, yün ve polyester gibi en hassas kumaşlar da dahil tüm kumaşlarda %100 güvenilir ve garantilidir. Konusunda uzman olan ve ütüleri test eden bağımsız kuruluşlar, Akıllı Ütü'yü en hassas giysilerde test etmiş ve bu ütünün kusursuz performansını onaylamıştır.

        %100 kullanım kolaylığı, ayar gerektirmez

        %100 kullanım kolaylığı, ayar gerektirmez

        %100 kolay kullanım, ayar gerektirmez. Artık beklemek veya ütü sıcaklığını ayarlamak zorunda kalmadan ütülenebilen tüm giysilerinizi art arda ütüleyebilirsiniz.

        Tüm kumaşlarda %100 hızlıdır, hiçbir buharlı ütü bu hıza yetişemez

        Tüm kumaşlarda %100 hızlıdır, hiçbir buharlı ütü bu hıza yetişemez

        %100 hızlı ütüleme, giysileri ayırmak gerekmez. Daha etkili buharla tüm giysilerinizi ütüleyin.

        Bağımsız tekstil uzmanları tarafından test edildi ve onaylandı

        Bağımsız tekstil uzmanları tarafından test edildi ve onaylandı

        Bu ütü mükemmel ütüleme performansı bakımından DWI, IWTO, Woolmark gibi bağımsız tekstil uzmanı kuruluşlar tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Woolmark Giysi Bakım programı, tüketicilerin The Woolmark Company tarafından yünlü ürünlerde kullanımı onaylanan kaliteli ürünleri ayırt edebilmesine olanak sağlar. Akıllı Çip teknolojisi sayesinde Philips, şimdiye kadar Woolmark Gold standardını almaya layık görülen tek markadır. Woolmark tarafından onaylanan giysi bakım ürünlerinin tüm yünlü kumaşlarda kullanıma uygun olduğuna emin olabilirsiniz.

        2800 W, hızlı ısınan, güçlü performanslı ütü

        2800 W, hızlı ısınan, güçlü performanslı ütü

        2800 W ütü ile tüm ütülenebilir giysilerinizde hızlı ısınma ve güçlü performans.

        Otomatik Buhar Sensörü buharı otomatik olarak etkinleştirir

        Otomatik Buhar Sensörü buharı otomatik olarak etkinleştirir

        Hareketi algılayan yenilikçi Otomatik Buhar Sensörü sayesinde, yalnızca siz ütünüzü hareket ettirdiğiniz anda buhar çıkar. Böylece doğru miktarda buharla kırışıklıklar etkili bir biçimde açılırken gereksiz buhar üretimi engellenir. Yani Otomatik Buhar Sensörü hem mükemmel sonuçlar hem de enerji tasarruflu ütüleme sağlar.

        65 g/dk'ya kadar kesintisiz güçlü buhar

        65 g/dk'ya kadar kesintisiz güçlü buhar

        Giysilerinizdeki kırışıklarının daha verimli şekilde gidermek için 65 g/dk'ya kadar kesintisiz güçlü buhar

        200 g'a kadar şok buhar

        200 g'a kadar şok buhar

        Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.

        Akıllı Çip Teknolojisi: Buhar ve sıcaklığın mükemmel kombinasyonu

        Akıllı Çip Teknolojisi: Buhar ve sıcaklığın mükemmel kombinasyonu

        Tüm giysileriniz için mükemmel tek bir ayar. Buhar ve sıcaklığın her zaman mükemmel kombinasyonu: 1) Gelişmiş Smart Control İşlemcisi mükemmel bir buhar ve sıcaklık kombinasyonu sağlar 2) Ultra güçlü siklonik buhar bölmesi tüm kumaşlarınız için güçlü ve sürekli buhar sağlar

        3 aşamalı Otomatik Kapanma

        3 aşamalı Otomatik Kapanma

        Ütü, tabanı üzerinde 30 saniye boyunca, bir kenarı üzerinde 30 saniye boyunca veya arka kısmı üzerinde 8 dakika boyunca hareketsiz kaldığında otomatik olarak kapanır.

        Enerji tasarruflu ütüleme için ECO ayarı

        Enerji tasarruflu ütüleme için ECO ayarı

        ECO ayarı, optimum miktarda buhar üreterek hem enerjiden tasarruf etmenizi sağlar hem de mükemmel bir sonuç verir.

        Bilgilendirici akıllı ışık göstergesine sahip ütü

        Bilgilendirici akıllı ışık göstergesi ütünün durumunu her zaman bilmenizi sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Taban
          SteamGlide
          Akıllı Çip teknolojisi
          Evet
          Sürekli buhar çıkışı
          65  g/dk
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Sivri buhar ucu
          Evet
          Güç
          2800  W
          Şok buhar
          200  g

        • Rahat ütüleme

          Kordon uzunluğu
          2,5  m

        • Kullanım kolaylığı

          Su haznesi kapasitesi
          320  ml
          Damlama önleyici
          Evet
          Yumuşak tutma yeri
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet
          Kablo Saklama
          Kablo klipsi
          Güç kablosu uzunluğu
          2,5  m
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          360 derece kablo özgürlüğü
          Her kumaş için güvenlidir
          İpek gibi hassas kumaşlar için bile

        • Kireç önleme

          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Calc Clean solüsyonu
          Kireç Önleme Tabletleri ve yıkama

        • Sürdürülebilirlik

          ECO ayarı
          %20 enerji tasarrufu

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