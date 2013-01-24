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Kolay ütüleme, ayar gerekmez
İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarlama zorunluluğu olmadan ütüleyebilirsiniz. Philips Xpress Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan her zaman en iyi sonucu verir. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay ütüleme, ayar gerekmez
İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarlama zorunluluğu olmadan ütüleyebilirsiniz. Philips Xpress Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan her zaman en iyi sonucu verir. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün
Kolay ütüleme, ayar gerekmez
İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarlama zorunluluğu olmadan ütüleyebilirsiniz. Philips Xpress Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan her zaman en iyi sonucu verir. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay ütüleme, ayar gerekmez
İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarlama zorunluluğu olmadan ütüleyebilirsiniz. Philips Xpress Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan her zaman en iyi sonucu verir. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün
Kompakt jeneratörlü buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu özel tasarlanmış tabanda tüm kumaşlarda mükemmel kayma sağlayan üstün seramik kaplama ve güçlü kırışık giderme için dikkatle tasarlanmış delikler bir arada bulunmaktadır.
İpek, kaşmir, yün ve polyester gibi en hassas kumaşlar da dahil tüm kumaşlarda %100 güvenilir ve garantilidir. Konusunda uzman olan ve ütüleri test eden bağımsız kuruluşlar, Akıllı Ütü'yü en hassas giysilerde test etmiş ve bu ütünün kusursuz performansını onaylamıştır.
%100 kolay kullanım, ayar gerektirmez. Artık beklemek veya ütü sıcaklığını ayarlamak zorunda kalmadan ütülenebilen tüm giysilerinizi art arda ütüleyebilirsiniz.
%100 hızlı ütüleme, giysileri ayırmak gerekmez. Daha etkili buharla tüm giysilerinizi ütüleyin.
Bu ütü mükemmel ütüleme performansı bakımından DWI, IWTO, Woolmark gibi bağımsız tekstil uzmanı kuruluşlar tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Woolmark Giysi Bakım programı, tüketicilerin The Woolmark Company tarafından yünlü ürünlerde kullanımı onaylanan kaliteli ürünleri ayırt edebilmesine olanak sağlar. Akıllı Çip teknolojisi sayesinde Philips, şimdiye kadar Woolmark Gold standardını almaya layık görülen tek markadır. Woolmark tarafından onaylanan giysi bakım ürünlerinin tüm yünlü kumaşlarda kullanıma uygun olduğuna emin olabilirsiniz.
2800 W ütü ile tüm ütülenebilir giysilerinizde hızlı ısınma ve güçlü performans.
Hareketi algılayan yenilikçi Otomatik Buhar Sensörü sayesinde, yalnızca siz ütünüzü hareket ettirdiğiniz anda buhar çıkar. Böylece doğru miktarda buharla kırışıklıklar etkili bir biçimde açılırken gereksiz buhar üretimi engellenir. Yani Otomatik Buhar Sensörü hem mükemmel sonuçlar hem de enerji tasarruflu ütüleme sağlar.
Giysilerinizdeki kırışıklarının daha verimli şekilde gidermek için 65 g/dk'ya kadar kesintisiz güçlü buhar
Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.
Bilgilendirici akıllı ışık göstergesi ütünün durumunu her zaman bilmenizi sağlar.
Tüm giysileriniz için mükemmel tek bir ayar. Buhar ve sıcaklığın her zaman mükemmel kombinasyonu: 1) Gelişmiş Smart Control İşlemcisi mükemmel bir buhar ve sıcaklık kombinasyonu sağlar 2) Ultra güçlü siklonik buhar bölmesi tüm kumaşlarınız için güçlü ve sürekli buhar sağlar
Ütü, tabanı üzerinde 30 saniye boyunca, bir kenarı üzerinde 30 saniye boyunca veya arka kısmı üzerinde 8 dakika boyunca hareketsiz kaldığında otomatik olarak kapanır.
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Rahat ütüleme
Kullanım kolaylığı
Kireç önleme