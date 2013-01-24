Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Azur Advanced

    Azur Advanced Buharlı Ütü

    GC4938/20
    Genel Derecelendirme / 5
    • Daha hızlı ve daha iyi sonuçlar için yeni nesil ütü* Daha hızlı ve daha iyi sonuçlar için yeni nesil ütü* Daha hızlı ve daha iyi sonuçlar için yeni nesil ütü*
      -{discount-value}
    • Play Pause
    • Play Pause
    • Play Pause

      Azur Advanced Azur Advanced Buharlı Ütü

      GC4938/20
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha hızlı ve daha iyi sonuçlar için yeni nesil ütü*

      OptimalTEMP teknolojisi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar tüm kumaş türlerini sıfır yanık garantisiyle* ütüleyin. Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için buhar çıkışı kumaşın %20 oranında daha fazla derinlemesine nüfuz eder.* Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 829,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Azur Advanced Azur Advanced Buharlı Ütü

      Daha hızlı ve daha iyi sonuçlar için yeni nesil ütü*

      OptimalTEMP teknolojisi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar tüm kumaş türlerini sıfır yanık garantisiyle* ütüleyin. Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için buhar çıkışı kumaşın %20 oranında daha fazla derinlemesine nüfuz eder.* Tüm faydaları görün

      Daha hızlı ve daha iyi sonuçlar için yeni nesil ütü*

      OptimalTEMP teknolojisi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar tüm kumaş türlerini sıfır yanık garantisiyle* ütüleyin. Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için buhar çıkışı kumaşın %20 oranında daha fazla derinlemesine nüfuz eder.* Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 829,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Azur Advanced Azur Advanced Buharlı Ütü

      Daha hızlı ve daha iyi sonuçlar için yeni nesil ütü*

      OptimalTEMP teknolojisi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar tüm kumaş türlerini sıfır yanık garantisiyle* ütüleyin. Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için buhar çıkışı kumaşın %20 oranında daha fazla derinlemesine nüfuz eder.* Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör buharli-uetue

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Azur Advanced

        Azur Advanced

        Azur Advanced Buharlı Ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Daha hızlı ve daha iyi sonuçlar için yeni nesil ütü*

        Sıfır yanma riski

        • 3000 W
        • 55 g/dk sürekli buhar
        • 240 g şok buhar
        • SteamGlide Plus taban
        OptimalTEMP teknolojisi: Sıfır yanık riski, ayar yok

        OptimalTEMP teknolojisi: Sıfır yanık riski, ayar yok

        OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu ütünün hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Kottan ipeğe, ketenden kaşmire kadar her kumaşı istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarını beklemeksizin veya kıyafetleri sıralamaksızın güvenli biçimde ütüleyebilirsiniz. Ütülemenizi daha kolay ve hızlı hale getiren OptimalTEMP teknolojili Philips buharlı ütüler, bağımsız kumaş uzmanları tarafından test edilmiştir.

        3000 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        3000 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        Hızlı ütüleme için hızlı ısınma süresi ve güçlü performans sunar

        Maksimum erişim için ekstra uzunlukta kordon

        Maksimum erişim için ekstra uzunlukta kordon

        Ultra uzun 3 metrelik kordon, maksimum erişim ve rahatlık sağlar.

        55 g buhar sayesinde kumaşa %20'ye kadar daha fazla buhar nüfuz eder*

        55 g buhar sayesinde kumaşa %20'ye kadar daha fazla buhar nüfuz eder*

        Güçlü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde, kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için kumaşa %20'ye kadar daha fazla buhar nüfuz eder.

        240 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

        240 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

        İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.

        Kolay kayma için SteamGlide Plus taban

        Kolay kayma için SteamGlide Plus taban

        Gelişmiş titanyum katman ve 6 katmanlı kaplamaya sahip Özel SteamGlide Plus tabanımız her kumaşta üstün kayma performansı sunar. Yapışmaz, çizilmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenebilir.

        Uzun ömürlü buhar performansı için 15 saniyede Hızlı Kireç Temizleme

        Uzun ömürlü buhar performansı için 15 saniyede Hızlı Kireç Temizleme

        Geliştirilmiş buhar üretimi, kirecin kolayca parçalanmasını sağlar ve artık haznede 5 kata kadar daha fazla kireç* biriktirir. Hızlı Kireç Temizleme sayesinde hazne, her gün uzun ömürlü buhar performansı için 15 saniyeden kısa sürede kolayca çıkarılıp boşaltılır.

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Ütü hareketsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Taban üzerindeyken 30 saniye sonra otomatik olarak kapanır. Arka kısmı üzerindeyken 8 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

        Mükemmel sonuçları daha hızlı almak için derine nüfuz eden buhar

        Maksimum buhar nüfuzuna yönelik özel tasarımı sayesinde, daha hızlı şekilde harika sonuçlar elde etmek için kumaşa %20'ye* kadar daha fazla buhar işler

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji

          OptimalTEMP teknolojisi
          Evet

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          55  g/dk
          Güç
          3000  W
          Şok buhar
          240  g
          Dikey buhar
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Taban adı
          SteamGlide Plus
          Su haznesi kapasitesi
          330  ml
          Ekstra sağlam arka kısım yuvası
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          3  m
          Damlama önleyici
          Evet
          Ekstra geniş doldurma deliği
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          Hızlı Kireç Çözme

        • Boyut ve ağırlık

          Ürün boyutları (GxYxU)
          33,3 x 17,5 x 13,5  cm

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
          Evet

        • Çevre dostu

          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            • Ütülenebilir tüm kumaşlarda
            • GC4910'a kıyasla
            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi