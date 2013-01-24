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Daha hızlı ve daha iyi sonuçlar için yeni nesil ütü*
OptimalTEMP teknolojisi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar tüm kumaş türlerini sıfır yanık garantisiyle* ütüleyin. Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için buhar çıkışı kumaşın %20 oranında daha fazla derinlemesine nüfuz eder.* Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha hızlı ve daha iyi sonuçlar için yeni nesil ütü*
OptimalTEMP teknolojisi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar tüm kumaş türlerini sıfır yanık garantisiyle* ütüleyin. Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için buhar çıkışı kumaşın %20 oranında daha fazla derinlemesine nüfuz eder.* Tüm faydaları görün
Daha hızlı ve daha iyi sonuçlar için yeni nesil ütü*
OptimalTEMP teknolojisi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar tüm kumaş türlerini sıfır yanık garantisiyle* ütüleyin. Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için buhar çıkışı kumaşın %20 oranında daha fazla derinlemesine nüfuz eder.* Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha hızlı ve daha iyi sonuçlar için yeni nesil ütü*
OptimalTEMP teknolojisi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar tüm kumaş türlerini sıfır yanık garantisiyle* ütüleyin. Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için buhar çıkışı kumaşın %20 oranında daha fazla derinlemesine nüfuz eder.* Tüm faydaları görün
Azur Advanced Buharlı Ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu ütünün hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Kottan ipeğe, ketenden kaşmire kadar her kumaşı istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarını beklemeksizin veya kıyafetleri sıralamaksızın güvenli biçimde ütüleyebilirsiniz. Ütülemenizi daha kolay ve hızlı hale getiren OptimalTEMP teknolojili Philips buharlı ütüler, bağımsız kumaş uzmanları tarafından test edilmiştir.
Hızlı ütüleme için hızlı ısınma süresi ve güçlü performans sunar
Ultra uzun 3 metrelik kordon, maksimum erişim ve rahatlık sağlar.
Güçlü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde, kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için kumaşa %20'ye kadar daha fazla buhar nüfuz eder.
İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.
Gelişmiş titanyum katman ve 6 katmanlı kaplamaya sahip Özel SteamGlide Plus tabanımız her kumaşta üstün kayma performansı sunar. Yapışmaz, çizilmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenebilir.
Geliştirilmiş buhar üretimi, kirecin kolayca parçalanmasını sağlar ve artık haznede 5 kata kadar daha fazla kireç* biriktirir. Hızlı Kireç Temizleme sayesinde hazne, her gün uzun ömürlü buhar performansı için 15 saniyeden kısa sürede kolayca çıkarılıp boşaltılır.
Ütü hareketsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Taban üzerindeyken 30 saniye sonra otomatik olarak kapanır. Arka kısmı üzerindeyken 8 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Maksimum buhar nüfuzuna yönelik özel tasarımı sayesinde, daha hızlı şekilde harika sonuçlar elde etmek için kumaşa %20'ye* kadar daha fazla buhar işler
Teknoloji
Hızlı kırışıklık giderme
Kullanım kolaylığı
Kireç yönetimi
Boyut ve ağırlık
Garanti
Çevre dostu