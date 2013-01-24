Daha hızlı ve daha iyi sonuçlar için yeni nesil ütü*

OptimalTEMP teknolojisi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar tüm kumaş türlerini sıfır yanık garantisiyle* ütüleyin. Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için buhar çıkışı kumaşın %20 oranında daha fazla derinlemesine nüfuz eder.* Tüm faydaları görün