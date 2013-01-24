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    PerfectCare Azur

    Buharlı ütü

    GC4929/80
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • En hızlı Philips buharlı ütü* En hızlı Philips buharlı ütü* En hızlı Philips buharlı ütü*
      -{discount-value}

      PerfectCare Azur Buharlı ütü

      GC4929/80
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      En hızlı Philips buharlı ütü*

      Kottan ipeğe, ketenden kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarı yapmadan, güvenli bir şekilde ve tek seferde ütüleyin. Akıllı Ütü Azur yanık veya parlama riski olmadan harika sonuçlar verir. Ütü yapmak artık her zamankinden daha kolay ve daha hızlı. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 789,99 TL

      PerfectCare Azur Buharlı ütü

      En hızlı Philips buharlı ütü*

      Kottan ipeğe, ketenden kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarı yapmadan, güvenli bir şekilde ve tek seferde ütüleyin. Akıllı Ütü Azur yanık veya parlama riski olmadan harika sonuçlar verir. Ütü yapmak artık her zamankinden daha kolay ve daha hızlı. Tüm faydaları görün

      En hızlı Philips buharlı ütü*

      Kottan ipeğe, ketenden kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarı yapmadan, güvenli bir şekilde ve tek seferde ütüleyin. Akıllı Ütü Azur yanık veya parlama riski olmadan harika sonuçlar verir. Ütü yapmak artık her zamankinden daha kolay ve daha hızlı. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 789,99 TL

      PerfectCare Azur Buharlı ütü

      En hızlı Philips buharlı ütü*

      Kottan ipeğe, ketenden kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarı yapmadan, güvenli bir şekilde ve tek seferde ütüleyin. Akıllı Ütü Azur yanık veya parlama riski olmadan harika sonuçlar verir. Ütü yapmak artık her zamankinden daha kolay ve daha hızlı. Tüm faydaları görün

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        PerfectCare Azur

        PerfectCare Azur

        Buharlı ütü

        Toplam:

        En hızlı Philips buharlı ütü*

        Kottan ipeğe tüm giysileri tek seferde ütüleyin

        • 50 g/dk buhar; 220 g şok buhar
        • T-ionicGlide taban
        • Otomatik Kapanma ve Kireç önleme
        • Tüm ütülenebilir kumaşlar için güvenli
        İnatçı kırışıklıkları gidermek için 220 g'a kadar şok buhar

        İnatçı kırışıklıkları gidermek için 220 g'a kadar şok buhar

        Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 50 g/dk'ya kadar buhar

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 50 g/dk'ya kadar buhar

        50 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        Yenilikçi CordGuide

        Yenilikçi CordGuide

        Yenilikçi CordGuide ütü masanıza kolayca takılır ve ütü yaparken kabloyu derli toplu tutar.

        T-ionicGlide: en iyi 5 yıldızlı tabanımız

        T-ionicGlide: en iyi 5 yıldızlı tabanımız

        T-ionicGlide, Philips'in yüksek kaliteli tabanıdır. Akıllı Çip ütülerde kayma ve çizilme direnci için yeni bir standarttır. Patentli yeni kaplama harika sonuçlar elde edilmesine imkan sağlar. Dikkatle tasarlanmış şekli ve hava delikleri, kırışıklıkların buharlı ütü ile kolayca giderilebilmesi için buharın eşit olarak dağıtılmasını sağlar.

        En iyi hijyenik ütüleme işlemi için iyonize derin buhar

        En iyi hijyenik ütüleme işlemi için iyonize derin buhar

        Otomatik olarak salınan benzersiz iyon kompozisyonu tüm ütülenebilir kumaşlarda en iyi ve hijyenik ütüleme sağlar.

        Çift Etkili Kireç Temizliği sistemi ile musluk suyu kullanılabilir

        Çift Etkili Kireç Temizliği sistemi ile musluk suyu kullanılabilir

        Buharlı Akıllı Ütü Azur, musluk suyuyla kullanılacak biçimde tasarlanmıştır. Çift Etkili Kireç Temizliği sistemini oluşturan Kireç Tabletleri ve normal Kendi Kendini Temizleme özelliği kireç oluşumunu önler. Daha iyi ütüleme sonuçları için minerallerden arındırılmış su kullanılmasını öneririz. Bu, ütünüzden sürekli buhar akışı olmasını sağlar.

        Akıllı Çip teknolojisi: mükemmel sıcaklık kombinasyonu

        Akıllı Çip teknolojisi: mükemmel sıcaklık kombinasyonu

        Mükemmel buhar ve sıcaklık kombinasyonu sağlayan, ütülemede son devrim. Hızlı ütüleme ve zorlu kırışıklıklarda mükemmel sonuçlar sağlar, hiçbir ayar gerektirmez ve tüm ütülenebilir kumaşlarda güvenle kullanılabilir. Mükemmel buhar ve sıcaklık kombinasyonu sunmasını sağlayan etkenler: 1) Akıllı Kontrol İşlemcisi doğru sıcaklığı ayarlar. 2) HeatFlow teknolojisi eşit buhar ve sıcaklık dengesi sağlar.

        %100 kullanım kolaylığı, ayar gerektirmez

        %100 kullanım kolaylığı, ayar gerektirmez

        %100 kolay kullanım, ayar gerektirmez. Artık beklemek veya ütü sıcaklığını ayarlamak zorunda kalmadan ütülenebilen tüm giysilerinizi art arda ütüleyebilirsiniz.

        Tüm ütülenebilir kumaşlarda %100 güvenlidir

        Tüm ütülenebilir kumaşlarda %100 güvenlidir

        İpek, kaşmir, yün ve polyester gibi en hassas kumaşlar da dahil tüm kumaşlarda %100 güvenilir ve garantilidir. Konusunda uzman olan ve ütüleri test eden bağımsız kuruluşlar, Akıllı Ütü'yü en hassas giysilerde test etmiş ve bu ütünün kusursuz performansını onaylamıştır.

        Hızlı ısınma için 3000 W ütü

        3000 W ütü ile hızlı ısınma ve tüm ütülenebilir giysilerinizde güçlü performans

        Tüm kumaşlarda %100 hızlıdır, hiçbir buharlı ütü bu hıza yetişemez

        %100 hızlı ütüleme, giysileri ayırmak gerekmez. Daha etkili buharla tüm giysilerinizi ütüleyin.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Doldurma kabı
          Evet
          CordGuide
          Evet

        • Kireç önleme

          Calc Clean solüsyonu
          Çift etkili Calc Clean
          Calc Clean hatırlatıcısı
          Evet
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          User manual
          %100 geri dönüşümlü kağıt
          Enerji tasarrufu*
          10 %

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          OptimalTEMP teknolojisi
          Evet
          Sürekli buhar çıkışı
          50 g/dk
          Güç
          3000 W
          Püskürtme
          Evet
          Taban
          T-ionicGlide
          Şok buhar
          220 g

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ütü ağırlığı
          1,75 kg

        • Kullanım kolaylığı

          Kablo Saklama
          Kablo klipsi
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          180 derece kablo özgürlüğü
          Su doldurma ve boşaltma
          Ekstra geniş doldurma deliği
          Otomatik kapanma
          Evet
          Damlama önleyici
          Evet
          Yumuşak tutma yeri
          Evet

        • Kolay kullanım

          Güç kablosu uzunluğu
          2,5 m
          Su haznesi kapasitesi
          350 ml

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            • Philips buharlı ütülerle karşılaştırılarak test edilmiştir
            • diğer Philips kuru ütülere kıyasla
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