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En hızlı Philips buharlı ütü*
Kottan ipeğe, ketenden kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarı yapmadan, güvenli bir şekilde ve tek seferde ütüleyin. Akıllı Ütü Azur yanık veya parlama riski olmadan harika sonuçlar verir. Ütü yapmak artık her zamankinden daha kolay ve daha hızlı. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En hızlı Philips buharlı ütü*
Kottan ipeğe, ketenden kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarı yapmadan, güvenli bir şekilde ve tek seferde ütüleyin. Akıllı Ütü Azur yanık veya parlama riski olmadan harika sonuçlar verir. Ütü yapmak artık her zamankinden daha kolay ve daha hızlı. Tüm faydaları görün
En hızlı Philips buharlı ütü*
Kottan ipeğe, ketenden kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarı yapmadan, güvenli bir şekilde ve tek seferde ütüleyin. Akıllı Ütü Azur yanık veya parlama riski olmadan harika sonuçlar verir. Ütü yapmak artık her zamankinden daha kolay ve daha hızlı. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En hızlı Philips buharlı ütü*
Kottan ipeğe, ketenden kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarı yapmadan, güvenli bir şekilde ve tek seferde ütüleyin. Akıllı Ütü Azur yanık veya parlama riski olmadan harika sonuçlar verir. Ütü yapmak artık her zamankinden daha kolay ve daha hızlı. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Toplam:
Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.
50 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Yenilikçi CordGuide ütü masanıza kolayca takılır ve ütü yaparken kabloyu derli toplu tutar.
T-ionicGlide, Philips'in yüksek kaliteli tabanıdır. Akıllı Çip ütülerde kayma ve çizilme direnci için yeni bir standarttır. Patentli yeni kaplama harika sonuçlar elde edilmesine imkan sağlar. Dikkatle tasarlanmış şekli ve hava delikleri, kırışıklıkların buharlı ütü ile kolayca giderilebilmesi için buharın eşit olarak dağıtılmasını sağlar.
Otomatik olarak salınan benzersiz iyon kompozisyonu tüm ütülenebilir kumaşlarda en iyi ve hijyenik ütüleme sağlar.
Buharlı Akıllı Ütü Azur, musluk suyuyla kullanılacak biçimde tasarlanmıştır. Çift Etkili Kireç Temizliği sistemini oluşturan Kireç Tabletleri ve normal Kendi Kendini Temizleme özelliği kireç oluşumunu önler. Daha iyi ütüleme sonuçları için minerallerden arındırılmış su kullanılmasını öneririz. Bu, ütünüzden sürekli buhar akışı olmasını sağlar.
Mükemmel buhar ve sıcaklık kombinasyonu sağlayan, ütülemede son devrim. Hızlı ütüleme ve zorlu kırışıklıklarda mükemmel sonuçlar sağlar, hiçbir ayar gerektirmez ve tüm ütülenebilir kumaşlarda güvenle kullanılabilir. Mükemmel buhar ve sıcaklık kombinasyonu sunmasını sağlayan etkenler: 1) Akıllı Kontrol İşlemcisi doğru sıcaklığı ayarlar. 2) HeatFlow teknolojisi eşit buhar ve sıcaklık dengesi sağlar.
%100 kolay kullanım, ayar gerektirmez. Artık beklemek veya ütü sıcaklığını ayarlamak zorunda kalmadan ütülenebilen tüm giysilerinizi art arda ütüleyebilirsiniz.
İpek, kaşmir, yün ve polyester gibi en hassas kumaşlar da dahil tüm kumaşlarda %100 güvenilir ve garantilidir. Konusunda uzman olan ve ütüleri test eden bağımsız kuruluşlar, Akıllı Ütü'yü en hassas giysilerde test etmiş ve bu ütünün kusursuz performansını onaylamıştır.
3000 W ütü ile hızlı ısınma ve tüm ütülenebilir giysilerinizde güçlü performans
%100 hızlı ütüleme, giysileri ayırmak gerekmez. Daha etkili buharla tüm giysilerinizi ütüleyin.
Aksesuarlar
Kireç önleme
Sürdürülebilirlik
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Ağırlık ve boyutlar
Kullanım kolaylığı
Kolay kullanım