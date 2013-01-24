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    PerfectCare Azur

    Buharlı ütü

    GC4912/80
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Kolay ütüleme, ayar gerekmez Kolay ütüleme, ayar gerekmez Kolay ütüleme, ayar gerekmez
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      PerfectCare Azur Buharlı ütü

      GC4912/80
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Kolay ütüleme, ayar gerekmez

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarlama zorunluluğu olmadan ütüleyebilirsiniz. Akıllı Ütü Azur yanık veya parlama riski olmadan harika sonuçlar verir. Ütü yapmak artık her zamankinden daha kolay. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 379,90 TL
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      PerfectCare Azur Buharlı ütü

      Kolay ütüleme, ayar gerekmez

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarlama zorunluluğu olmadan ütüleyebilirsiniz. Akıllı Ütü Azur yanık veya parlama riski olmadan harika sonuçlar verir. Ütü yapmak artık her zamankinden daha kolay. Tüm faydaları görün

      Kolay ütüleme, ayar gerekmez

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarlama zorunluluğu olmadan ütüleyebilirsiniz. Akıllı Ütü Azur yanık veya parlama riski olmadan harika sonuçlar verir. Ütü yapmak artık her zamankinden daha kolay. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 379,90 TL
      Benzer ürünler bul

      PerfectCare Azur Buharlı ütü

      Kolay ütüleme, ayar gerekmez

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarlama zorunluluğu olmadan ütüleyebilirsiniz. Akıllı Ütü Azur yanık veya parlama riski olmadan harika sonuçlar verir. Ütü yapmak artık her zamankinden daha kolay. Tüm faydaları görün

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        PerfectCare Azur

        PerfectCare Azur

        Buharlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kolay ütüleme, ayar gerekmez

        Mükemmel ütüleme

        • 45 g/dk buhar; 180 g şok buhar
        • T-ionicGlide taban
        • Otomatik Kapanma ve Kireç önleme
        • Tüm ütülenebilir kumaşlar için güvenli
        Akıllı Çip teknolojisi: mükemmel sıcaklık kombinasyonu

        Akıllı Çip teknolojisi: mükemmel sıcaklık kombinasyonu

        Mükemmel buhar ve sıcaklık kombinasyonu sağlayan, ütülemede son devrim. Hızlı ütüleme ve zorlu kırışıklıklarda mükemmel sonuçlar sağlar, hiçbir ayar gerektirmez ve tüm ütülenebilir kumaşlarda güvenle kullanılabilir. Mükemmel buhar ve sıcaklık kombinasyonu sunmasını sağlayan etkenler: 1) Akıllı Kontrol İşlemcisi doğru sıcaklığı ayarlar. 2) HeatFlow teknolojisi eşit buhar ve sıcaklık dengesi sağlar.

        Tüm ütülenebilir kumaşlarda %100 güvenlidir

        Tüm ütülenebilir kumaşlarda %100 güvenlidir

        İpek, kaşmir, yün ve polyester gibi en hassas kumaşlar da dahil tüm kumaşlarda %100 güvenilir ve garantilidir. Konusunda uzman olan ve ütüleri test eden bağımsız kuruluşlar, Akıllı Ütü'yü en hassas giysilerde test etmiş ve bu ütünün kusursuz performansını onaylamıştır.

        %100 kullanım kolaylığı, ayar gerektirmez

        %100 kullanım kolaylığı, ayar gerektirmez

        %100 kolay kullanım, ayar gerektirmez. Artık beklemek veya ütü sıcaklığını ayarlamak zorunda kalmadan ütülenebilen tüm giysilerinizi art arda ütüleyebilirsiniz.

        Bağımsız tekstil uzmanları tarafından test edildi ve onaylandı

        Bağımsız tekstil uzmanları tarafından test edildi ve onaylandı

        Bu ütü mükemmel ütüleme performansı bakımından DWI, IWTO, Woolmark gibi bağımsız tekstil uzmanı kuruluşlar tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Woolmark Giysi Bakım programı, tüketicilerin The Woolmark Company tarafından yünlü ürünlerde kullanımı onaylanan kaliteli ürünleri ayırt edebilmesine olanak sağlar. Akıllı Çip teknolojisi sayesinde Philips, şimdiye kadar Woolmark Gold standardını almaya layık görülen tek markadır. Woolmark tarafından onaylanan giysi bakım ürünlerinin tüm yünlü kumaşlarda kullanıma uygun olduğuna emin olabilirsiniz.

        T-ionicGlide: en iyi 5 yıldızlı tabanımız

        T-ionicGlide: en iyi 5 yıldızlı tabanımız

        T-ionicGlide, Philips'in yüksek kaliteli tabanıdır. Akıllı Çip ütülerde kayma ve çizilme direnci için yeni bir standarttır. Patentli yeni kaplama harika sonuçlar elde edilmesine imkan sağlar. Dikkatle tasarlanmış şekli ve hava delikleri, kırışıklıkların buharlı ütü ile kolayca giderilebilmesi için buharın eşit olarak dağıtılmasını sağlar.

        Çift Etkili Kireç Temizliği sistemi ile musluk suyu kullanılabilir

        Çift Etkili Kireç Temizliği sistemi ile musluk suyu kullanılabilir

        Buharlı Akıllı Ütü Azur, musluk suyuyla kullanılacak biçimde tasarlanmıştır. Çift Etkili Kireç Temizliği sistemini oluşturan Kireç Tabletleri ve normal Kendi Kendini Temizleme özelliği kireç oluşumunu önler. Daha iyi ütüleme sonuçları için minerallerden arındırılmış su kullanılmasını öneririz. Bu, ütünüzden sürekli buhar akışı olmasını sağlar.

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Buharlı ütü, bekletme yerinde bırakılmışsa 3 dakika sonra kapanır. Tabanı yere temas halinde bırakılmışsa 2 dakika sonra kapanır.

        Dörtlü Hassas Uç zor bölgelere kolayca ulaşır

        Dörtlü Hassas Uç zor bölgelere kolayca ulaşır

        Buharlı ütünün Dörtlü Hassas Uç bölümü ütü yaparken en zor bölgelere ulaşmanıza imkan sağlar. Daha iyi görüş açısı için hıza yönelik tasarım şekline sahip olan Dörtlü Hassas Ucun düğme kanalı ile düğme kenarlarını ütüleyebilir, Hassas Buhar Püskürtme alanı ile belirli bir bölgeye buhar püskürtebilir ve ince ucuyla hassas kumaşları ütüleyebilirsiniz.

        Bilgilendirici akıllı ışık göstergesine sahip ütü

        Bilgilendirici akıllı ışık göstergesine sahip ütü

        Bilgilendirici akıllı ışık göstergesi ütünün durumunu her zaman bilmenizi sağlar.

        2400 W, hızlı ısınan, güçlü performanslı ütü

        2400 W, hızlı ısınan, güçlü performanslı ütü

        2400 W ütü ile tüm ütülenebilir giysilerinizde hızlı ısınma ve güçlü performans.

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 45 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 45 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        45 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        180 g'a kadar şok buhar

        180 g'a kadar şok buhar

        Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.

        Tüm kumaşlarda %100 hızlıdır, hiçbir buharlı ütü bu hıza yetişemez

        %100 hızlı ütüleme, giysileri ayırmak gerekmez. Daha etkili buharla tüm giysilerinizi ütüleyin.

        Teknik Özellikler

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Taban
          T-ionicGlide
          Akıllı Çip teknolojisi
          Evet
          Sürekli buhar çıkışı
          En fazla 45  g/dk
          Şok buhar
          180  g
          Güç
          2400  W
          Püskürtme
          Evet

        • Rahat ütüleme

          Kordon uzunluğu
          2,5  m

        • Kullanım kolaylığı

          Su haznesi kapasitesi
          350  ml
          Damlama önleyici
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet
          Kablo Saklama
          Kablo klipsi
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          180 derece kablo özgürlüğü
          Hızlı ve kolay doldurma
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          2,5  m

        • Sürdürülebilirlik

          Enerji tasarrufu
          %10 enerji tasarrufu

        • Kireç önleme

          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Kireç temizleme solüsyonu
          Çift etkili kireç temizleme

        • Teknik spesifikasyonlar

          Ütü ağırlığı
          1,75  kg

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