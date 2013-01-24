Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Kolay ütüleme, ayar gerekmez
İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarlama zorunluluğu olmadan ütüleyebilirsiniz. Akıllı Ütü Azur yanık veya parlama riski olmadan harika sonuçlar verir. Ütü yapmak artık her zamankinden daha kolay. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay ütüleme, ayar gerekmez
İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarlama zorunluluğu olmadan ütüleyebilirsiniz. Akıllı Ütü Azur yanık veya parlama riski olmadan harika sonuçlar verir. Ütü yapmak artık her zamankinden daha kolay. Tüm faydaları görün
Kolay ütüleme, ayar gerekmez
İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarlama zorunluluğu olmadan ütüleyebilirsiniz. Akıllı Ütü Azur yanık veya parlama riski olmadan harika sonuçlar verir. Ütü yapmak artık her zamankinden daha kolay. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay ütüleme, ayar gerekmez
İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarlama zorunluluğu olmadan ütüleyebilirsiniz. Akıllı Ütü Azur yanık veya parlama riski olmadan harika sonuçlar verir. Ütü yapmak artık her zamankinden daha kolay. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Mükemmel buhar ve sıcaklık kombinasyonu sağlayan, ütülemede son devrim. Hızlı ütüleme ve zorlu kırışıklıklarda mükemmel sonuçlar sağlar, hiçbir ayar gerektirmez ve tüm ütülenebilir kumaşlarda güvenle kullanılabilir. Mükemmel buhar ve sıcaklık kombinasyonu sunmasını sağlayan etkenler: 1) Akıllı Kontrol İşlemcisi doğru sıcaklığı ayarlar. 2) HeatFlow teknolojisi eşit buhar ve sıcaklık dengesi sağlar.
İpek, kaşmir, yün ve polyester gibi en hassas kumaşlar da dahil tüm kumaşlarda %100 güvenilir ve garantilidir. Konusunda uzman olan ve ütüleri test eden bağımsız kuruluşlar, Akıllı Ütü'yü en hassas giysilerde test etmiş ve bu ütünün kusursuz performansını onaylamıştır.
%100 kolay kullanım, ayar gerektirmez. Artık beklemek veya ütü sıcaklığını ayarlamak zorunda kalmadan ütülenebilen tüm giysilerinizi art arda ütüleyebilirsiniz.
Bu ütü mükemmel ütüleme performansı bakımından DWI, IWTO, Woolmark gibi bağımsız tekstil uzmanı kuruluşlar tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Woolmark Giysi Bakım programı, tüketicilerin The Woolmark Company tarafından yünlü ürünlerde kullanımı onaylanan kaliteli ürünleri ayırt edebilmesine olanak sağlar. Akıllı Çip teknolojisi sayesinde Philips, şimdiye kadar Woolmark Gold standardını almaya layık görülen tek markadır. Woolmark tarafından onaylanan giysi bakım ürünlerinin tüm yünlü kumaşlarda kullanıma uygun olduğuna emin olabilirsiniz.
T-ionicGlide, Philips'in yüksek kaliteli tabanıdır. Akıllı Çip ütülerde kayma ve çizilme direnci için yeni bir standarttır. Patentli yeni kaplama harika sonuçlar elde edilmesine imkan sağlar. Dikkatle tasarlanmış şekli ve hava delikleri, kırışıklıkların buharlı ütü ile kolayca giderilebilmesi için buharın eşit olarak dağıtılmasını sağlar.
Buharlı Akıllı Ütü Azur, musluk suyuyla kullanılacak biçimde tasarlanmıştır. Çift Etkili Kireç Temizliği sistemini oluşturan Kireç Tabletleri ve normal Kendi Kendini Temizleme özelliği kireç oluşumunu önler. Daha iyi ütüleme sonuçları için minerallerden arındırılmış su kullanılmasını öneririz. Bu, ütünüzden sürekli buhar akışı olmasını sağlar.
Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Buharlı ütü, bekletme yerinde bırakılmışsa 3 dakika sonra kapanır. Tabanı yere temas halinde bırakılmışsa 2 dakika sonra kapanır.
Buharlı ütünün Dörtlü Hassas Uç bölümü ütü yaparken en zor bölgelere ulaşmanıza imkan sağlar. Daha iyi görüş açısı için hıza yönelik tasarım şekline sahip olan Dörtlü Hassas Ucun düğme kanalı ile düğme kenarlarını ütüleyebilir, Hassas Buhar Püskürtme alanı ile belirli bir bölgeye buhar püskürtebilir ve ince ucuyla hassas kumaşları ütüleyebilirsiniz.
Bilgilendirici akıllı ışık göstergesi ütünün durumunu her zaman bilmenizi sağlar.
2400 W ütü ile tüm ütülenebilir giysilerinizde hızlı ısınma ve güçlü performans.
45 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.
%100 hızlı ütüleme, giysileri ayırmak gerekmez. Daha etkili buharla tüm giysilerinizi ütüleyin.
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Rahat ütüleme
Kullanım kolaylığı
Sürdürülebilirlik
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar