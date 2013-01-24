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Her kullanımda güçlü mükemmellik
Azur Pro buharlı ütü, güçlü buharı sayesinde ütü işlerinizi çabucak bitirmenizi ve mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar. Ultra hızlı kayma performansı, daha büyük su haznesi ve dahili kireç haznesi ile ütüleme artık çok daha kolay Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her kullanımda güçlü mükemmellik
Azur Pro buharlı ütü, güçlü buharı sayesinde ütü işlerinizi çabucak bitirmenizi ve mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar. Ultra hızlı kayma performansı, daha büyük su haznesi ve dahili kireç haznesi ile ütüleme artık çok daha kolay Tüm faydaları görün
Her kullanımda güçlü mükemmellik
Azur Pro buharlı ütü, güçlü buharı sayesinde ütü işlerinizi çabucak bitirmenizi ve mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar. Ultra hızlı kayma performansı, daha büyük su haznesi ve dahili kireç haznesi ile ütüleme artık çok daha kolay Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her kullanımda güçlü mükemmellik
Azur Pro buharlı ütü, güçlü buharı sayesinde ütü işlerinizi çabucak bitirmenizi ve mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar. Ultra hızlı kayma performansı, daha büyük su haznesi ve dahili kireç haznesi ile ütüleme artık çok daha kolay Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Hızlı ütüleme için hızlı ısınma süresi ve güçlü performans sunar
50 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Buharlı ütünün üst kısmında yer alan özenle tasarlanmış yumuşak tutma yeri, ütüleme işlerinizi daha konforlu hale getirir.
T-ionicGlide; entegre Titanyum Oksit katmanlı, en iyi kayma performansı sunan ve çizilmelere karşı dayanıklı, 5 yıldızlı tabanımızdır.
Oldukça geniş 350 ml su haznesi sayesinde daha az su doldurmanız gerekir ve böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.
Özel olarak tasarlanan dahili Kireç Haznemiz, ütüleme sırasında oluşan kireç parçacıklarını toplar.Self Clean işlemi, kireç temizleme esnasında kireci ütünün dışına atarak kireçten kolaylıkla kurtulmanızı sağlar. Bu şekilde günden güne azalmayan bir ütüleme performansı sunar.
Buharlı ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Ütü, bekletme yerinde bırakılmışsa 8 dakika, tabanı yere temas halinde veya yan durumda bırakılmışsa 30 saniye sonra kapanır.
2,5 metrelik uzun kablo, ütüleme işleriniz sırasında ihtiyaç duyduğunuz rahatlığı sağlar. Şimdi ütü masanızdaki her noktaya rahatça uzanabilirsiniz.
En inatçı kırışıklıkları bile hızlı bir şekilde gidermek için 230 g'a kadar şok buhar.
Hızlı kırışıklık giderme
Kullanım kolaylığı
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kireç yönetimi
Boyut ve ağırlık
Garanti
Çevre dostu