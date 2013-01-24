Her kullanımda güçlü mükemmellik

Azur Pro buharlı ütü, güçlü buharı sayesinde ütü işlerinizi çabucak bitirmenizi ve mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar. Ultra hızlı kayma performansı, daha büyük su haznesi ve dahili kireç haznesi ile ütüleme artık çok daha kolay Tüm faydaları görün