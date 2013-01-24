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Her kullanımda güçlü mükemmellik
Azur Pro buharlı ütü, güçlü buharı sayesinde ütü işlerinizi çabucak bitirmenizi ve mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar. Kontrolün sizde olması, ultra hızlı kayma, kolay Calc Clean özelliği ve daha büyük su haznesi ütü işlerinizi çok daha kolay hale getirir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her kullanımda güçlü mükemmellik
Azur Pro buharlı ütü, güçlü buharı sayesinde ütü işlerinizi çabucak bitirmenizi ve mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar. Kontrolün sizde olması, ultra hızlı kayma, kolay Calc Clean özelliği ve daha büyük su haznesi ütü işlerinizi çok daha kolay hale getirir. Tüm faydaları görün
Her kullanımda güçlü mükemmellik
Azur Pro buharlı ütü, güçlü buharı sayesinde ütü işlerinizi çabucak bitirmenizi ve mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar. Kontrolün sizde olması, ultra hızlı kayma, kolay Calc Clean özelliği ve daha büyük su haznesi ütü işlerinizi çok daha kolay hale getirir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her kullanımda güçlü mükemmellik
Azur Pro buharlı ütü, güçlü buharı sayesinde ütü işlerinizi çabucak bitirmenizi ve mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar. Kontrolün sizde olması, ultra hızlı kayma, kolay Calc Clean özelliği ve daha büyük su haznesi ütü işlerinizi çok daha kolay hale getirir. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
3000 W güç ile hızlı ısınma ve en yüksek performans.
50 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
En zorlu kırışıklıkları bile gidermek için 220 g'a kadar şok buhar
Buharlı ütünün üst kısmında yer alan özenle tasarlanmış yumuşak tutma yeri, ütüleme işlerinizi daha konforlu hale getirir.
T-ionicGlide; entegre Titanyum Oksit katmanlı, en iyi kayma performansı sunan ve çizilmelere karşı dayanıklı, 5 yıldızlı tabanımızdır.
Oldukça geniş 350 ml su haznesi sayesinde daha az su doldurmanız gerekir ve böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.
Buharlı ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Ütü, bekletme yerinde bırakılmışsa 8 dakika, tabanı yere temas halinde veya yan durumda bırakılmışsa 30 saniye sonra kapanır.
2,5 metrelik uzun kablo, ütüleme işleriniz sırasında ihtiyaç duyduğunuz rahatlığı sağlar. Şimdi ütü masanızdaki her noktaya rahatça uzanabilirsiniz.
Hızlı kireç çözme özelliği ütünüzdeki kireci ortadan kaldırmanın en kolay yoludur ve uzun yıllar boyu tutarlı ve güçlü buhar üretimi sağlar.
Kullanım kolaylığı
Hızlı kırışıklık giderme
Çevre dostu
Garanti
Kireç yönetimi
Boyut ve ağırlık