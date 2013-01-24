Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Azur Pro

    Buharlı ütü

    GC4885/30
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her kullanımda güçlü mükemmellik Her kullanımda güçlü mükemmellik Her kullanımda güçlü mükemmellik
      -{discount-value}

      Azur Pro Buharlı ütü

      GC4885/30
      Genel Derecelendirme / 5

      Her kullanımda güçlü mükemmellik

      Azur Pro buharlı ütü, güçlü buharı sayesinde ütü işlerinizi çabucak bitirmenizi ve mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar. Kontrolün sizde olması, ultra hızlı kayma, kolay Calc Clean özelliği ve daha büyük su haznesi ütü işlerinizi çok daha kolay hale getirir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 429,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Azur Pro Buharlı ütü

      Her kullanımda güçlü mükemmellik

      Azur Pro buharlı ütü, güçlü buharı sayesinde ütü işlerinizi çabucak bitirmenizi ve mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar. Kontrolün sizde olması, ultra hızlı kayma, kolay Calc Clean özelliği ve daha büyük su haznesi ütü işlerinizi çok daha kolay hale getirir. Tüm faydaları görün

      Her kullanımda güçlü mükemmellik

      Azur Pro buharlı ütü, güçlü buharı sayesinde ütü işlerinizi çabucak bitirmenizi ve mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar. Kontrolün sizde olması, ultra hızlı kayma, kolay Calc Clean özelliği ve daha büyük su haznesi ütü işlerinizi çok daha kolay hale getirir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 429,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Azur Pro Buharlı ütü

      Her kullanımda güçlü mükemmellik

      Azur Pro buharlı ütü, güçlü buharı sayesinde ütü işlerinizi çabucak bitirmenizi ve mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar. Kontrolün sizde olması, ultra hızlı kayma, kolay Calc Clean özelliği ve daha büyük su haznesi ütü işlerinizi çok daha kolay hale getirir. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör buharli-uetue

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Azur Pro

        Azur Pro

        Buharlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Her kullanımda güçlü mükemmellik

        Güçlü buharıyla kırışıklıkları hızlıca giderin

        • 3000 Watt
        • 50 g/dk; 220 g şok buhar
        • T-ionicGlide Taban
        • Otomatik Kapanma ve Kireç önleme
        3000 W güç ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        3000 W güç ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        3000 W güç ile hızlı ısınma ve en yüksek performans.

        Kırışıklıkların en iyi şekilde giderilmesi için 50 g/dk'ya kadar buhar

        Kırışıklıkların en iyi şekilde giderilmesi için 50 g/dk'ya kadar buhar

        50 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        En zorlu kırışıklıkları bile gidermek için 220 g'a kadar şok buhar

        En zorlu kırışıklıkları bile gidermek için 220 g'a kadar şok buhar

        En zorlu kırışıklıkları bile gidermek için 220 g'a kadar şok buhar

        Ütüleme sırasında rahat tutuş için kullanışlı tutma kolları

        Ütüleme sırasında rahat tutuş için kullanışlı tutma kolları

        Buharlı ütünün üst kısmında yer alan özenle tasarlanmış yumuşak tutma yeri, ütüleme işlerinizi daha konforlu hale getirir.

        T-ionicGlide: en iyi 5 yıldızlı tabanımız

        T-ionicGlide: en iyi 5 yıldızlı tabanımız

        T-ionicGlide; entegre Titanyum Oksit katmanlı, en iyi kayma performansı sunan ve çizilmelere karşı dayanıklı, 5 yıldızlı tabanımızdır.

        Oldukça geniş 350 ml su haznesi sayesinde daha az su doldurma işlemi

        Oldukça geniş 350 ml su haznesi sayesinde daha az su doldurma işlemi

        Oldukça geniş 350 ml su haznesi sayesinde daha az su doldurmanız gerekir ve böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır

        Buharlı ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Ütü, bekletme yerinde bırakılmışsa 8 dakika, tabanı yere temas halinde veya yan durumda bırakılmışsa 30 saniye sonra kapanır.

        Ütü masasında kolay kullanım için daha uzun 2,5 m kablo

        Ütü masasında kolay kullanım için daha uzun 2,5 m kablo

        2,5 metrelik uzun kablo, ütüleme işleriniz sırasında ihtiyaç duyduğunuz rahatlığı sağlar. Şimdi ütü masanızdaki her noktaya rahatça uzanabilirsiniz.

        Buhar üreticinizde oluşan kireci ortadan kaldırmak için hızlı kireç çözme özelliği

        Buhar üreticinizde oluşan kireci ortadan kaldırmak için hızlı kireç çözme özelliği

        Hızlı kireç çözme özelliği ütünüzdeki kireci ortadan kaldırmanın en kolay yoludur ve uzun yıllar boyu tutarlı ve güçlü buhar üretimi sağlar.

        Optimum kontrol ve görünürlük için sivri uç

        Optimum kontrol ve görünürlük için sivri uç

        Teknik Özellikler

        • Kullanım kolaylığı

          Güç kablosu uzunluğu
          2,5  m
          Otomatik kapanma
          Evet
          Yumuşak tutma yeri
          Evet
          Su haznesi kapasitesi
          350  ml
          Damlama Önleyici
          Evet
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          50  g/dk
          Güç
          3000  W
          Şok buhar
          220  g
          Dikey buhar
          Evet
          Gerilim
          220-240  volt
          Su püskürtme
          Evet

        • Çevre dostu

          Enerji tasarrufu modu
          Evet
          Enerji tasarrufu*
          20  %
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          • Çift etkili Calc Clean
          • Kendi kendini temizleme özelliği

        • Boyut ve ağırlık

          Ütü ağırlığı
          1,5  kg

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            • Maksimum ayarda RI3320 ile kıyaslandığında IEC 603311'e göre %20'ye kadar enerji tasarrufu
            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi