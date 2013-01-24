Mükemmellik için tasarlanmıştır

Benzersiz İyonik Derin Buhar özelliğine sahip olan bu yeni Philips Azur, ütülemesi zor olan pamuklu ve keten kumaşlarda harikalar yaratıyor. Optimum tasarımı ve ağırlığıyla bu ütü kesinlikle mükemmel sonuçlar için tasarlandı. Tüm faydaları görün