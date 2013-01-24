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Mükemmellik için tasarlanmıştır
Benzersiz İyonik Derin Buhar özelliğine sahip olan bu yeni Philips Azur, ütülemesi zor olan pamuklu ve keten kumaşlarda harikalar yaratıyor. Optimum tasarımı ve ağırlığıyla bu ütü kesinlikle mükemmel sonuçlar için tasarlandı. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmellik için tasarlanmıştır
Benzersiz İyonik Derin Buhar özelliğine sahip olan bu yeni Philips Azur, ütülemesi zor olan pamuklu ve keten kumaşlarda harikalar yaratıyor. Optimum tasarımı ve ağırlığıyla bu ütü kesinlikle mükemmel sonuçlar için tasarlandı. Tüm faydaları görün
Mükemmellik için tasarlanmıştır
Benzersiz İyonik Derin Buhar özelliğine sahip olan bu yeni Philips Azur, ütülemesi zor olan pamuklu ve keten kumaşlarda harikalar yaratıyor. Optimum tasarımı ve ağırlığıyla bu ütü kesinlikle mükemmel sonuçlar için tasarlandı. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmellik için tasarlanmıştır
Benzersiz İyonik Derin Buhar özelliğine sahip olan bu yeni Philips Azur, ütülemesi zor olan pamuklu ve keten kumaşlarda harikalar yaratıyor. Optimum tasarımı ve ağırlığıyla bu ütü kesinlikle mükemmel sonuçlar için tasarlandı. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.
SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
Philips buharlı ütü, kumaş üzerinde kolay hareket edebilecek ve en zor bölgelere dahi kolayca ulaşabilmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
1,6 kg optimum ağırlıklı ütünün masada sabit olarak bırakılması ve bekletme yerine konması son derece kolaydır.
200 g şok buhar
2600 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans.
50 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Güvenli Otomatik Kapanma özelliği ile Philips ütü 10 dakika boyunca kullanılmadıysa enerji tasarrufu için otomatik olarak kapanır.
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kullanım kolaylığı
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar