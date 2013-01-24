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    Azur

    Buharlı ütü

    GC4870/02
    Genel Derecelendirme / 5
    • Mükemmellik için tasarlanmıştır Mükemmellik için tasarlanmıştır Mükemmellik için tasarlanmıştır
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      Azur Buharlı ütü

      GC4870/02
      Genel Derecelendirme / 5

      Mükemmellik için tasarlanmıştır

      Benzersiz İyonik Derin Buhar özelliğine sahip olan bu yeni Philips Azur, ütülemesi zor olan pamuklu ve keten kumaşlarda harikalar yaratıyor. Optimum tasarımı ve ağırlığıyla bu ütü kesinlikle mükemmel sonuçlar için tasarlandı. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Azur Buharlı ütü

      Mükemmellik için tasarlanmıştır

      Benzersiz İyonik Derin Buhar özelliğine sahip olan bu yeni Philips Azur, ütülemesi zor olan pamuklu ve keten kumaşlarda harikalar yaratıyor. Optimum tasarımı ve ağırlığıyla bu ütü kesinlikle mükemmel sonuçlar için tasarlandı. Tüm faydaları görün

      Mükemmellik için tasarlanmıştır

      Benzersiz İyonik Derin Buhar özelliğine sahip olan bu yeni Philips Azur, ütülemesi zor olan pamuklu ve keten kumaşlarda harikalar yaratıyor. Optimum tasarımı ve ağırlığıyla bu ütü kesinlikle mükemmel sonuçlar için tasarlandı. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Azur Buharlı ütü

      Mükemmellik için tasarlanmıştır

      Benzersiz İyonik Derin Buhar özelliğine sahip olan bu yeni Philips Azur, ütülemesi zor olan pamuklu ve keten kumaşlarda harikalar yaratıyor. Optimum tasarımı ve ağırlığıyla bu ütü kesinlikle mükemmel sonuçlar için tasarlandı. Tüm faydaları görün

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        Azur

        Buharlı ütü

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        Mükemmellik için tasarlanmıştır

        İyonik Derin Buhar özelliğine sahip ütü

        • 2600 W
        • Otomatik kapanma
        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

        Daha küçük buhar parçacıkları en derin kırışıklıklara dahi ulaşır

        Daha küçük buhar parçacıkları en derin kırışıklıklara dahi ulaşır

        İyonizasyon işlemi ile kumaşa daha derinlemesine nüfuz eden daha küçük buhar parçacıkları oluşturulur. Bu sayede en derin kırışıklıklar dahi giderilebilir.

        İdeal tasarımıyla kumaş üzerinde yüksek manevra gücü

        İdeal tasarımıyla kumaş üzerinde yüksek manevra gücü

        Philips buharlı ütü, kumaş üzerinde kolay hareket edebilecek ve en zor bölgelere dahi kolayca ulaşabilmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

        Son derece hafif olan bu ütü kolayca masaya konup masadan alınabilir.

        Son derece hafif olan bu ütü kolayca masaya konup masadan alınabilir.

        1,6 kg optimum ağırlıklı ütünün masada sabit olarak bırakılması ve bekletme yerine konması son derece kolaydır.

        200 g şok buhar

        200 g şok buhar

        200 g şok buhar

        2600 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        2600 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        2600 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans.

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 50 g/dk'ya kadar buhar

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 50 g/dk'ya kadar buhar

        50 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır

        Güvenli Otomatik Kapanma özelliği ile Philips ütü 10 dakika boyunca kullanılmadıysa enerji tasarrufu için otomatik olarak kapanır.

        Yana açılan doldurma kapağı

        Yana açılan doldurma kapağı

        Teknik Özellikler

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Taban
          SteamGlide
          Sürekli buhar çıkışı
          50  g/dk
          Şok buhar
          200  g
          Dikey buhar
          Evet
          İyonik derin buhar
          Evet
          Değişken buhar ayarları
          Evet
          Püskürtme
          Evet
          Sivri buhar ucu
          Evet
          Güç
          2600  W

        • Kullanım kolaylığı

          Su haznesi kapasitesi
          335  ml
          Damlama önleyici
          Evet
          Yumuşak tutma yeri
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet
          Kablo sarıcı
          Kablo klipsi
          Güç kablosu uzunluğu
          2,5  m
          Hızlı ve kolay doldurma
          Evet

        • Kireç önleme

          Kireç temizleme solüsyonu
          Çift etkili kireç temizliği

        • Teknik spesifikasyonlar

          Ütü ağırlığı
          1,6  kg
          Gerilim
          220 - 240  V

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