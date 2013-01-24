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Mükemmellik için tasarlanmıştır
Bu Azur ütü, optimum tasarımı ve ağırlığıyla tüm kumaşları kolayca ütülemenizi ve en zorlu bölgelere bile ulaşmanızı sağlar. Güçlü buhar performansı sayesinde mükemmel sonuçlar için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmellik için tasarlanmıştır
Bu Azur ütü, optimum tasarımı ve ağırlığıyla tüm kumaşları kolayca ütülemenizi ve en zorlu bölgelere bile ulaşmanızı sağlar. Güçlü buhar performansı sayesinde mükemmel sonuçlar için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Tüm faydaları görün
Mükemmellik için tasarlanmıştır
Bu Azur ütü, optimum tasarımı ve ağırlığıyla tüm kumaşları kolayca ütülemenizi ve en zorlu bölgelere bile ulaşmanızı sağlar. Güçlü buhar performansı sayesinde mükemmel sonuçlar için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmellik için tasarlanmıştır
Bu Azur ütü, optimum tasarımı ve ağırlığıyla tüm kumaşları kolayca ütülemenizi ve en zorlu bölgelere bile ulaşmanızı sağlar. Güçlü buhar performansı sayesinde mükemmel sonuçlar için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Toplam:
Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.
50 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.
Bu ısıya dayanıklı saklama kutusu sıcak ütüyü kolayca saklamak için tasarlanmıştır. Optimum performans ve kutunuzun ömrünü uzatmak için ütüyü kutuda saklamadan önce mutlaka fişini çekin ve su haznesini boşaltın. Sıcak bir ütüyü kutuya yerleştirdiğinizde kutunun altının dışı da ısınır fakat yanma tehlikesi yoktur.
2600 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans.
Ütü, tabanı üzerinde 30 saniye boyunca, bir kenarı üzerinde 30 saniye boyunca veya arka kısmı üzerinde 8 dakika boyunca hareketsiz kaldığında otomatik olarak kapanır.
En iyi sonuçları elde edebilmek için ihtiyacınız olan, kayma ile germe arasındaki mükemmel dengeyi sağlayan bir tabandır. Kaygan ve mükemmel bir germe alanına sahip SteamGlide Plus tam da bu dengeyi sunmaktadır.
Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.
Kireç önleme
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kullanım kolaylığı
Kolay kullanım