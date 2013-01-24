  • Peşin fiyatına 12 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Azur

    Buharlı ütü

    GC4860/26
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Mükemmellik için tasarlanmıştır Mükemmellik için tasarlanmıştır Mükemmellik için tasarlanmıştır
      -{discount-value}

      Azur Buharlı ütü

      GC4860/26
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Mükemmellik için tasarlanmıştır

      Bu Azur ütü, optimum tasarımı ve ağırlığıyla tüm kumaşları kolayca ütülemenizi ve en zorlu bölgelere bile ulaşmanızı sağlar. Güçlü buhar performansı sayesinde mükemmel sonuçlar için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 309,90 TL

      Azur Buharlı ütü

      Mükemmellik için tasarlanmıştır

      Bu Azur ütü, optimum tasarımı ve ağırlığıyla tüm kumaşları kolayca ütülemenizi ve en zorlu bölgelere bile ulaşmanızı sağlar. Güçlü buhar performansı sayesinde mükemmel sonuçlar için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Tüm faydaları görün

      Mükemmellik için tasarlanmıştır

      Bu Azur ütü, optimum tasarımı ve ağırlığıyla tüm kumaşları kolayca ütülemenizi ve en zorlu bölgelere bile ulaşmanızı sağlar. Güçlü buhar performansı sayesinde mükemmel sonuçlar için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 309,90 TL

      Azur Buharlı ütü

      Mükemmellik için tasarlanmıştır

      Bu Azur ütü, optimum tasarımı ve ağırlığıyla tüm kumaşları kolayca ütülemenizi ve en zorlu bölgelere bile ulaşmanızı sağlar. Güçlü buhar performansı sayesinde mükemmel sonuçlar için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Buharlı Ütü

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Azur

        Azur

        Buharlı ütü

        Toplam:

        Mükemmellik için tasarlanmıştır

        • 50 g/dk buhar; 200 g şok buhar
        • SteamGlide Plus taban
        • Otomatik Kapanma ve Kireç önleme
        • 2600 Watt
        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 50 g/dk'ya kadar buhar

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 50 g/dk'ya kadar buhar

        50 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        200 g'a kadar şok buhar

        200 g'a kadar şok buhar

        Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.

        Kolay saklama için ısıya dayanıklı saklama kutusu

        Kolay saklama için ısıya dayanıklı saklama kutusu

        Bu ısıya dayanıklı saklama kutusu sıcak ütüyü kolayca saklamak için tasarlanmıştır. Optimum performans ve kutunuzun ömrünü uzatmak için ütüyü kutuda saklamadan önce mutlaka fişini çekin ve su haznesini boşaltın. Sıcak bir ütüyü kutuya yerleştirdiğinizde kutunun altının dışı da ısınır fakat yanma tehlikesi yoktur.

        2600 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        2600 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        2600 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans.

        Otomatik kapanmanın 3 yolu

        Otomatik kapanmanın 3 yolu

        Ütü, tabanı üzerinde 30 saniye boyunca, bir kenarı üzerinde 30 saniye boyunca veya arka kısmı üzerinde 8 dakika boyunca hareketsiz kaldığında otomatik olarak kapanır.

        SteamGlide Plus: Kayma ile germenin mükemmel birleşimi

        SteamGlide Plus: Kayma ile germenin mükemmel birleşimi

        En iyi sonuçları elde edebilmek için ihtiyacınız olan, kayma ile germe arasındaki mükemmel dengeyi sağlayan bir tabandır. Kaygan ve mükemmel bir germe alanına sahip SteamGlide Plus tam da bu dengeyi sunmaktadır.

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.

        Teknik Özellikler

        • Kireç önleme

          Calc Clean solüsyonu
          Çift etkili Calc Clean

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Sürekli buhar çıkışı
          50 g/dk
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Güç
          2600 W
          Şok buhar
          200 g
          Taban
          SteamGlide Plus

        • Kullanım kolaylığı

          Otomatik kapanma
          Evet
          Damlama önleyici
          Evet

        • Kolay kullanım

          Su haznesi kapasitesi
          350 ml

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi