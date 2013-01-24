Mükemmellik için tasarlanmıştır

İdeal tasarıma ve ağırlığa sahip olan bu yeni Philips Azur GC4850/02 ütü, ulaşılması güç bölgelerde bile kumaş üzerinde kolayca hareket ettirilebilir. Güçlü buhar performansıyla birlikte mükemmel sonuçlar için aradığınız tüm özellikleri sunuyor. Tüm faydaları görün