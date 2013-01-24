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Mükemmellik için tasarlanmıştır
İdeal tasarıma ve ağırlığa sahip olan bu yeni Philips Azur GC4850/02 ütü, ulaşılması güç bölgelerde bile kumaş üzerinde kolayca hareket ettirilebilir. Güçlü buhar performansıyla birlikte mükemmel sonuçlar için aradığınız tüm özellikleri sunuyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmellik için tasarlanmıştır
İdeal tasarıma ve ağırlığa sahip olan bu yeni Philips Azur GC4850/02 ütü, ulaşılması güç bölgelerde bile kumaş üzerinde kolayca hareket ettirilebilir. Güçlü buhar performansıyla birlikte mükemmel sonuçlar için aradığınız tüm özellikleri sunuyor. Tüm faydaları görün
Mükemmellik için tasarlanmıştır
İdeal tasarıma ve ağırlığa sahip olan bu yeni Philips Azur GC4850/02 ütü, ulaşılması güç bölgelerde bile kumaş üzerinde kolayca hareket ettirilebilir. Güçlü buhar performansıyla birlikte mükemmel sonuçlar için aradığınız tüm özellikleri sunuyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmellik için tasarlanmıştır
İdeal tasarıma ve ağırlığa sahip olan bu yeni Philips Azur GC4850/02 ütü, ulaşılması güç bölgelerde bile kumaş üzerinde kolayca hareket ettirilebilir. Güçlü buhar performansıyla birlikte mükemmel sonuçlar için aradığınız tüm özellikleri sunuyor. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.
SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
Güvenli Otomatik Kapanma özelliği ile Philips ütü 10 dakika boyunca kullanılmadıysa enerji tasarrufu için otomatik olarak kapanır.
Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.
Philips buharlı ütü, kumaş üzerinde kolay hareket edebilecek ve en zor bölgelere dahi kolayca ulaşabilmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
1,6 kg optimum ağırlıklı ütünün masada sabit olarak bırakılması ve bekletme yerine konması son derece kolaydır.
2600 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans.
50 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Ütünün 180 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kullanım kolaylığı
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar