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Mükemmellik için tasarlanmıştır
Bu Azur ütü, optimum tasarımı ve ağırlığıyla tüm kumaşları kolayca ütülemenizi ve en zorlu bölgelere bile ulaşmanızı sağlar. Güçlü buhar performansı sayesinde mükemmel sonuçlar için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Üstelik saklama kutusu da artık yanında verilmektedir! Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmellik için tasarlanmıştır
Bu Azur ütü, optimum tasarımı ve ağırlığıyla tüm kumaşları kolayca ütülemenizi ve en zorlu bölgelere bile ulaşmanızı sağlar. Güçlü buhar performansı sayesinde mükemmel sonuçlar için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Üstelik saklama kutusu da artık yanında verilmektedir! Tüm faydaları görün
Mükemmellik için tasarlanmıştır
Bu Azur ütü, optimum tasarımı ve ağırlığıyla tüm kumaşları kolayca ütülemenizi ve en zorlu bölgelere bile ulaşmanızı sağlar. Güçlü buhar performansı sayesinde mükemmel sonuçlar için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Üstelik saklama kutusu da artık yanında verilmektedir! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmellik için tasarlanmıştır
Bu Azur ütü, optimum tasarımı ve ağırlığıyla tüm kumaşları kolayca ütülemenizi ve en zorlu bölgelere bile ulaşmanızı sağlar. Güçlü buhar performansı sayesinde mükemmel sonuçlar için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Üstelik saklama kutusu da artık yanında verilmektedir! Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Toplam:
Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.
45 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
2400 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans
Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.
Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.
Philips buharlı ütü, kumaş üzerinde kolay hareket edebilecek ve en zor bölgelere dahi kolayca ulaşabilmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
1,6 kg optimum ağırlıklı ütünün masada sabit olarak bırakılması ve bekletme yerine konması son derece kolaydır.
En iyi sonuçları elde edebilmek için ihtiyacınız olan, kayma ile germe arasındaki mükemmel dengeyi sağlayan bir tabandır. Kaygan ve mükemmel bir germe alanına sahip SteamGlide Plus tam da bu dengeyi sunmaktadır.
Rahat ütüleme
Aksesuarlar
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kireç yönetimi
Kolay kullanım