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    Azur

    Buharlı ütü

    GC4845/15
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Mükemmellik için tasarlanmıştır Mükemmellik için tasarlanmıştır Mükemmellik için tasarlanmıştır
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      Azur Buharlı ütü

      GC4845/15
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Mükemmellik için tasarlanmıştır

      Bu Azur ütü, optimum tasarımı ve ağırlığıyla tüm kumaşları kolayca ütülemenizi ve en zorlu bölgelere bile ulaşmanızı sağlar. Güçlü buhar performansı sayesinde mükemmel sonuçlar için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Üstelik saklama kutusu da artık yanında verilmektedir! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Azur Buharlı ütü

      Mükemmellik için tasarlanmıştır

      Bu Azur ütü, optimum tasarımı ve ağırlığıyla tüm kumaşları kolayca ütülemenizi ve en zorlu bölgelere bile ulaşmanızı sağlar. Güçlü buhar performansı sayesinde mükemmel sonuçlar için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Üstelik saklama kutusu da artık yanında verilmektedir! Tüm faydaları görün

      Mükemmellik için tasarlanmıştır

      Bu Azur ütü, optimum tasarımı ve ağırlığıyla tüm kumaşları kolayca ütülemenizi ve en zorlu bölgelere bile ulaşmanızı sağlar. Güçlü buhar performansı sayesinde mükemmel sonuçlar için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Üstelik saklama kutusu da artık yanında verilmektedir! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Azur Buharlı ütü

      Mükemmellik için tasarlanmıştır

      Bu Azur ütü, optimum tasarımı ve ağırlığıyla tüm kumaşları kolayca ütülemenizi ve en zorlu bölgelere bile ulaşmanızı sağlar. Güçlü buhar performansı sayesinde mükemmel sonuçlar için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Üstelik saklama kutusu da artık yanında verilmektedir! Tüm faydaları görün

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        Azur

        Azur

        Buharlı ütü

        Toplam:

        Mükemmellik için tasarlanmıştır

        ısıya dayanıklı saklama kutusu ile

        • 45 g/dk buhar; 160 g şok buhar
        • SteamGlide taban
        • Kireç önleme
        • 2400 Watt
        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 45 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 45 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        45 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        2400 W ile hızlı ısınma

        2400 W ile hızlı ısınma

        2400 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        En inatçı kırışıklıklar için 160 g'a kadar şok buhar

        En inatçı kırışıklıklar için 160 g'a kadar şok buhar

        Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.

        İdeal tasarımıyla kumaş üzerinde yüksek manevra gücü

        İdeal tasarımıyla kumaş üzerinde yüksek manevra gücü

        Philips buharlı ütü, kumaş üzerinde kolay hareket edebilecek ve en zor bölgelere dahi kolayca ulaşabilmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

        Son derece hafif olan bu ütü kolayca masaya konup masadan alınabilir.

        Son derece hafif olan bu ütü kolayca masaya konup masadan alınabilir.

        1,6 kg optimum ağırlıklı ütünün masada sabit olarak bırakılması ve bekletme yerine konması son derece kolaydır.

        SteamGlide Plus: Kayma ile germenin mükemmel birleşimi

        SteamGlide Plus: Kayma ile germenin mükemmel birleşimi

        En iyi sonuçları elde edebilmek için ihtiyacınız olan, kayma ile germe arasındaki mükemmel dengeyi sağlayan bir tabandır. Kaygan ve mükemmel bir germe alanına sahip SteamGlide Plus tam da bu dengeyi sunmaktadır.

        Teknik Özellikler

        • Rahat ütüleme

          Kordon uzunluğu
          2.5 m

        • Aksesuarlar

          Isıya dayanıklı saklama kutusu
          Evet

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Spray
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          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Soleplate
          SteamGlide Plus
          Şok buhar
          160 g
          Değişken buhar ayarları
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Calc clean solution
          Çift etkili Calc Clean

        • Kolay kullanım

          Kablo Saklama
          Kablo klipsi
          Su doldurma ve boşaltma
          Yana açılan kapak
          Safety auto off
          Evet
          Drip stop
          Evet
          Soft grip
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          Water tank capacity
          350 ml

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