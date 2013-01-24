Mükemmellik için tasarlanmıştır

Bu Azur ütü, optimum tasarımı ve ağırlığıyla tüm kumaşları kolayca ütülemenizi ve en zorlu bölgelere bile ulaşmanızı sağlar. Güçlü buhar performansı sayesinde mükemmel sonuçlar için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Üstelik saklama kutusu da artık yanında verilmektedir! Tüm faydaları görün