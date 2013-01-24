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Mükemmellik için tasarlanmıştır
İdeal tasarıma ve ağırlığa sahip olan bu yeni Philips Azur ütü, ulaşılması güç bölgelerde bile kumaş üzerinde kolayca hareket ettirilebilir. Güçlü buhar performansıyla birlikte mükemmel sonuçlar için aradığınız tüm özellikleri sunuyor. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmellik için tasarlanmıştır
İdeal tasarıma ve ağırlığa sahip olan bu yeni Philips Azur ütü, ulaşılması güç bölgelerde bile kumaş üzerinde kolayca hareket ettirilebilir. Güçlü buhar performansıyla birlikte mükemmel sonuçlar için aradığınız tüm özellikleri sunuyor. Tüm faydaları görün
Mükemmellik için tasarlanmıştır
İdeal tasarıma ve ağırlığa sahip olan bu yeni Philips Azur ütü, ulaşılması güç bölgelerde bile kumaş üzerinde kolayca hareket ettirilebilir. Güçlü buhar performansıyla birlikte mükemmel sonuçlar için aradığınız tüm özellikleri sunuyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmellik için tasarlanmıştır
İdeal tasarıma ve ağırlığa sahip olan bu yeni Philips Azur ütü, ulaşılması güç bölgelerde bile kumaş üzerinde kolayca hareket ettirilebilir. Güçlü buhar performansıyla birlikte mükemmel sonuçlar için aradığınız tüm özellikleri sunuyor. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Toplam:
Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.
Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.
Ütünün 150 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.
Philips buharlı ütü, kumaş üzerinde kolay hareket edebilecek ve en zor bölgelere dahi kolayca ulaşabilmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
1,6 kg optimum ağırlıklı ütünün masada sabit olarak bırakılması ve bekletme yerine konması son derece kolaydır.
2400 W ile hızlı ısınma
45 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
En iyi sonuçları elde edebilmek için ihtiyacınız olan, kayma ile germe arasındaki mükemmel dengeyi sağlayan bir tabandır. Kaygan ve mükemmel bir germe alanına sahip SteamGlide Plus tam da bu dengeyi sunmaktadır.
Rahat ütüleme
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar
Teknik özellikler
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kullanım kolaylığı