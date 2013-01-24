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    Azur

    Buharlı ütü

    GC4845/02
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Mükemmellik için tasarlanmıştır Mükemmellik için tasarlanmıştır Mükemmellik için tasarlanmıştır
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      Azur Buharlı ütü

      GC4845/02
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Mükemmellik için tasarlanmıştır

      İdeal tasarıma ve ağırlığa sahip olan bu yeni Philips Azur ütü, ulaşılması güç bölgelerde bile kumaş üzerinde kolayca hareket ettirilebilir. Güçlü buhar performansıyla birlikte mükemmel sonuçlar için aradığınız tüm özellikleri sunuyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Azur Buharlı ütü

      Mükemmellik için tasarlanmıştır

      İdeal tasarıma ve ağırlığa sahip olan bu yeni Philips Azur ütü, ulaşılması güç bölgelerde bile kumaş üzerinde kolayca hareket ettirilebilir. Güçlü buhar performansıyla birlikte mükemmel sonuçlar için aradığınız tüm özellikleri sunuyor. Tüm faydaları görün

      Mükemmellik için tasarlanmıştır

      İdeal tasarıma ve ağırlığa sahip olan bu yeni Philips Azur ütü, ulaşılması güç bölgelerde bile kumaş üzerinde kolayca hareket ettirilebilir. Güçlü buhar performansıyla birlikte mükemmel sonuçlar için aradığınız tüm özellikleri sunuyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Azur Buharlı ütü

      Mükemmellik için tasarlanmıştır

      İdeal tasarıma ve ağırlığa sahip olan bu yeni Philips Azur ütü, ulaşılması güç bölgelerde bile kumaş üzerinde kolayca hareket ettirilebilir. Güçlü buhar performansıyla birlikte mükemmel sonuçlar için aradığınız tüm özellikleri sunuyor. Tüm faydaları görün

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        Azur

        Azur

        Buharlı ütü

        Toplam:

        Mükemmellik için tasarlanmıştır

        Güçlü buhar performansına sahip ütü

        • 160 g şok buhar
        • 45 g/dk buhar
        • 2400 W
        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.

        En inatçı kırışıklıklar için 160 g'a kadar şok buhar

        En inatçı kırışıklıklar için 160 g'a kadar şok buhar

        Ütünün 150 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.

        İdeal tasarımıyla kumaş üzerinde yüksek manevra gücü

        İdeal tasarımıyla kumaş üzerinde yüksek manevra gücü

        Philips buharlı ütü, kumaş üzerinde kolay hareket edebilecek ve en zor bölgelere dahi kolayca ulaşabilmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

        Son derece hafif olan bu ütü kolayca masaya konup masadan alınabilir.

        Son derece hafif olan bu ütü kolayca masaya konup masadan alınabilir.

        1,6 kg optimum ağırlıklı ütünün masada sabit olarak bırakılması ve bekletme yerine konması son derece kolaydır.

        2400 W ile hızlı ısınma

        2400 W ile hızlı ısınma

        2400 W ile hızlı ısınma

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 45 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 45 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        45 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        SteamGlide Plus: Kayma ile germenin mükemmel birleşimi

        SteamGlide Plus: Kayma ile germenin mükemmel birleşimi

        En iyi sonuçları elde edebilmek için ihtiyacınız olan, kayma ile germe arasındaki mükemmel dengeyi sağlayan bir tabandır. Kaygan ve mükemmel bir germe alanına sahip SteamGlide Plus tam da bu dengeyi sunmaktadır.

        Yana açılan doldurma kapağı

        Yana açılan doldurma kapağı

        Teknik Özellikler

        • Rahat ütüleme

          Kordon uzunluğu
          2.5 m

        • Kireç önleme

          Calc Clean solüsyonu
          Çift etkili Calc Clean

        • Teknik spesifikasyonlar

          Ütü ağırlığı
          1,6 kg

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220 - 240 V

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Sürekli buhar çıkışı
          45 g/dk
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Güç
          2400 W
          Püskürtme
          Evet
          Taban
          SteamGlide Plus
          Şok buhar
          160 g
          Sivri buhar ucu
          Evet
          Değişken buhar ayarları
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Hızlı ve kolay doldurma
          Evet
          Kablo Saklama
          Kablo klipsi
          Su doldurma ve boşaltma
          Yana açılan kapak
          Damlama önleyici
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          2,5 m
          Otomatik kapanma
          Evet
          Yumuşak tutma yeri
          Evet
          Su haznesi kapasitesi
          350 ml

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