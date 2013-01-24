Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Hareket serbestliği, seçme özgürlüğü
Artık özgürlük ve mükemmel sonuçlar arasında tercih yapmak zorunda değilsiniz. Azur FreeMotion ütüyle normal ütüleme işlemini kablo olmadan yapabilirsiniz. Elbisenizi ütü için düzeltirken, ütüyü tabanına yerleştirerek şarj edin. Zorlu kırışıklıklar mı dediniz? Kesintisiz güç akışına sahip olmak için kolayca kablolu ütüleme moduna geçin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hareket serbestliği, seçme özgürlüğü
Artık özgürlük ve mükemmel sonuçlar arasında tercih yapmak zorunda değilsiniz. Azur FreeMotion ütüyle normal ütüleme işlemini kablo olmadan yapabilirsiniz. Elbisenizi ütü için düzeltirken, ütüyü tabanına yerleştirerek şarj edin. Zorlu kırışıklıklar mı dediniz? Kesintisiz güç akışına sahip olmak için kolayca kablolu ütüleme moduna geçin. Tüm faydaları görün
Hareket serbestliği, seçme özgürlüğü
Artık özgürlük ve mükemmel sonuçlar arasında tercih yapmak zorunda değilsiniz. Azur FreeMotion ütüyle normal ütüleme işlemini kablo olmadan yapabilirsiniz. Elbisenizi ütü için düzeltirken, ütüyü tabanına yerleştirerek şarj edin. Zorlu kırışıklıklar mı dediniz? Kesintisiz güç akışına sahip olmak için kolayca kablolu ütüleme moduna geçin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hareket serbestliği, seçme özgürlüğü
Artık özgürlük ve mükemmel sonuçlar arasında tercih yapmak zorunda değilsiniz. Azur FreeMotion ütüyle normal ütüleme işlemini kablo olmadan yapabilirsiniz. Elbisenizi ütü için düzeltirken, ütüyü tabanına yerleştirerek şarj edin. Zorlu kırışıklıklar mı dediniz? Kesintisiz güç akışına sahip olmak için kolayca kablolu ütüleme moduna geçin. Tüm faydaları görün
Kablosuz buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
2'si 1 arada fonksiyonu size kolayca kablolu buharlı ütüye dönüştürülebilen güçlü bir buharlı ütü sunar. Kablosuz modda ütüleme alışkanlığınızı değiştirmeden mükemmel hareket özgürlüğünün keyfini çıkarın: siz giysilerinizi düzeltirken ütü bağlantı istasyonunda kendi kendini şarj eder. Zorlu kumaşlar mı? Ütüyü tüm diğer buharlı ütülerimizin üstün performansını sunan kablolu ütüye dönüştürün.
Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.
Bu Philips ütüde asılı kumaşların kırışıklıklarını gidermek için dikey buhar özelliği bulunur.
Turbo buhar fonksiyonuyla maksimum hızda kesintisiz buhar uygulayarak en zorlu kırışıklıkları giderin. Buhar püskürtme tek bir şok buhar uygulamanıza olanak sağlarken, turbo buhar isteğe bağlı olarak birkaç dakika boyunca maksimum hızda buhar akışı uygulamanıza imkan tanır.
Muhteşem hareket kabiliyeti, çizilmeye karşı üstün dayanıklılık, eşsiz temizleme kolaylığı ve olağanüstü sağlamlık!
Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 30 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar.
Philips ütünüzün kireç temizleme fonksiyonu ile ütünüzdeki kireç parçacıklarını kolayca temizleyebilirsiniz. Bu işlem ütünüzün kullanım ömrünü artıracaktır.
Saklama ve taşıma çantası kullanılmadığında ütüyü korur.
Rahat ütüleme
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar
Aksesuarlar