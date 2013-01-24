2'si 1 arada: muhteşem kablosuz ütü ve güçlü buharlı ütü bir arada

2'si 1 arada fonksiyonu size kolayca kablolu buharlı ütüye dönüştürülebilen güçlü bir buharlı ütü sunar. Kablosuz modda ütüleme alışkanlığınızı değiştirmeden mükemmel hareket özgürlüğünün keyfini çıkarın: siz giysilerinizi düzeltirken ütü bağlantı istasyonunda kendi kendini şarj eder. Zorlu kumaşlar mı? Ütüyü tüm diğer buharlı ütülerimizin üstün performansını sunan kablolu ütüye dönüştürün.