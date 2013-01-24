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    AZUR 2-in-1

    Kablosuz buharlı ütü

    GC4820/02
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hareket serbestliği, seçme özgürlüğü Hareket serbestliği, seçme özgürlüğü Hareket serbestliği, seçme özgürlüğü
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      AZUR 2-in-1 Kablosuz buharlı ütü

      GC4820/02
      Genel Derecelendirme / 5

      Hareket serbestliği, seçme özgürlüğü

      Artık özgürlük ve mükemmel sonuçlar arasında tercih yapmak zorunda değilsiniz. Azur FreeMotion ütüyle normal ütüleme işlemini kablo olmadan yapabilirsiniz. Elbisenizi ütü için düzeltirken, ütüyü tabanına yerleştirerek şarj edin. Zorlu kırışıklıklar mı dediniz? Kesintisiz güç akışına sahip olmak için kolayca kablolu ütüleme moduna geçin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 429,90 TL
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      AZUR 2-in-1 Kablosuz buharlı ütü

      Hareket serbestliği, seçme özgürlüğü

      Artık özgürlük ve mükemmel sonuçlar arasında tercih yapmak zorunda değilsiniz. Azur FreeMotion ütüyle normal ütüleme işlemini kablo olmadan yapabilirsiniz. Elbisenizi ütü için düzeltirken, ütüyü tabanına yerleştirerek şarj edin. Zorlu kırışıklıklar mı dediniz? Kesintisiz güç akışına sahip olmak için kolayca kablolu ütüleme moduna geçin. Tüm faydaları görün

      Hareket serbestliği, seçme özgürlüğü

      Artık özgürlük ve mükemmel sonuçlar arasında tercih yapmak zorunda değilsiniz. Azur FreeMotion ütüyle normal ütüleme işlemini kablo olmadan yapabilirsiniz. Elbisenizi ütü için düzeltirken, ütüyü tabanına yerleştirerek şarj edin. Zorlu kırışıklıklar mı dediniz? Kesintisiz güç akışına sahip olmak için kolayca kablolu ütüleme moduna geçin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 429,90 TL
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      AZUR 2-in-1 Kablosuz buharlı ütü

      Hareket serbestliği, seçme özgürlüğü

      Artık özgürlük ve mükemmel sonuçlar arasında tercih yapmak zorunda değilsiniz. Azur FreeMotion ütüyle normal ütüleme işlemini kablo olmadan yapabilirsiniz. Elbisenizi ütü için düzeltirken, ütüyü tabanına yerleştirerek şarj edin. Zorlu kırışıklıklar mı dediniz? Kesintisiz güç akışına sahip olmak için kolayca kablolu ütüleme moduna geçin. Tüm faydaları görün

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        AZUR 2-in-1

        AZUR 2-in-1

        Kablosuz buharlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hareket serbestliği, seçme özgürlüğü

        Kablolu veya kablosuz güçlü buhar

        • 30 g/dk; 160 g şok buhar
        • Anodilyum Taban
        • 2000 Watt Ütü
        2'si 1 arada: muhteşem kablosuz ütü ve güçlü buharlı ütü bir arada

        2'si 1 arada: muhteşem kablosuz ütü ve güçlü buharlı ütü bir arada

        2'si 1 arada fonksiyonu size kolayca kablolu buharlı ütüye dönüştürülebilen güçlü bir buharlı ütü sunar. Kablosuz modda ütüleme alışkanlığınızı değiştirmeden mükemmel hareket özgürlüğünün keyfini çıkarın: siz giysilerinizi düzeltirken ütü bağlantı istasyonunda kendi kendini şarj eder. Zorlu kumaşlar mı? Ütüyü tüm diğer buharlı ütülerimizin üstün performansını sunan kablolu ütüye dönüştürün.

        180 g'a kadar şok buhar

        180 g'a kadar şok buhar

        Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.

        Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir

        Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir

        Bu Philips ütüde asılı kumaşların kırışıklıklarını gidermek için dikey buhar özelliği bulunur.

        Turbo buhar maksimum hızda kesintisiz buhar sağlar

        Turbo buhar maksimum hızda kesintisiz buhar sağlar

        Turbo buhar fonksiyonuyla maksimum hızda kesintisiz buhar uygulayarak en zorlu kırışıklıkları giderin. Buhar püskürtme tek bir şok buhar uygulamanıza olanak sağlarken, turbo buhar isteğe bağlı olarak birkaç dakika boyunca maksimum hızda buhar akışı uygulamanıza imkan tanır.

        Çizilmeye dayanıklı, son derece sağlam Anodilyum taban

        Çizilmeye dayanıklı, son derece sağlam Anodilyum taban

        Muhteşem hareket kabiliyeti, çizilmeye karşı üstün dayanıklılık, eşsiz temizleme kolaylığı ve olağanüstü sağlamlık!

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 30 gr/dk sürekli buhar

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 30 gr/dk sürekli buhar

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 30 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar.

        Ütüde kireç oluşumunu engellemek için kireç temizleme

        Ütüde kireç oluşumunu engellemek için kireç temizleme

        Philips ütünüzün kireç temizleme fonksiyonu ile ütünüzdeki kireç parçacıklarını kolayca temizleyebilirsiniz. Bu işlem ütünüzün kullanım ömrünü artıracaktır.

        Saklama ve taşıma çantası

        Saklama ve taşıma çantası

        Saklama ve taşıma çantası kullanılmadığında ütüyü korur.

        Teknik Özellikler

        • Rahat ütüleme

          Kordon uzunluğu
          2,4  m
          2'si 1 arada kablolu/kablosuz kullanım
          Evet
          Damlama durdurma
          Evet
          Taban
          Anodilyum
          Sivri buhar ucu
          Evet
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Ütü masası güvenlik klipsi
          Evet

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Şok buhar
          180  g
          Sürekli buhar çıkışı
          30  g/dk
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Turbo buhar
          Evet
          Püskürtme
          Evet

        • Kireç önleme

          Calc Clean solüsyonu
          Çift etkili Calc Clean

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          2000 W
          Su haznesi kapasitesi
          250  ml
          Kordon uzunluğu
          2,4  m
          Gerilim
          220 - 240 V

        • Aksesuarlar

          Taşıma çantası
          Evet

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