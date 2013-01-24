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    Azur Ionic

    Buharlı ütü

    GC4740
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir
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      Azur Ionic Buharlı ütü

      GC4740
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir

      İyonik Derin Buhar sayesinde en zor kırışıklıkları bile gideren bu güçlü buharlı ütü, pamuklu ve keten gibi inatçı kumaşların daha derinlerine işleyen %50 daha küçük buhar parçacıkları üretir; böylece kolayca mükemmel sonuçlar alırsınız. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Azur Ionic Buharlı ütü

      Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir

      İyonik Derin Buhar sayesinde en zor kırışıklıkları bile gideren bu güçlü buharlı ütü, pamuklu ve keten gibi inatçı kumaşların daha derinlerine işleyen %50 daha küçük buhar parçacıkları üretir; böylece kolayca mükemmel sonuçlar alırsınız. Tüm faydaları görün

      Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir

      İyonik Derin Buhar sayesinde en zor kırışıklıkları bile gideren bu güçlü buharlı ütü, pamuklu ve keten gibi inatçı kumaşların daha derinlerine işleyen %50 daha küçük buhar parçacıkları üretir; böylece kolayca mükemmel sonuçlar alırsınız. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Azur Ionic Buharlı ütü

      Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir

      İyonik Derin Buhar sayesinde en zor kırışıklıkları bile gideren bu güçlü buharlı ütü, pamuklu ve keten gibi inatçı kumaşların daha derinlerine işleyen %50 daha küçük buhar parçacıkları üretir; böylece kolayca mükemmel sonuçlar alırsınız. Tüm faydaları görün

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        Azur Ionic

        Azur Ionic

        Buharlı ütü

        Toplam:

        Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir

        İyonik Derin Buhar ile güçlü ütüleme

        • İyonik Derin Buhar
        Zor kırışıklıklarda daha derine işleyen %50 daha küçük buhar parçacıkları

        Zor kırışıklıklarda daha derine işleyen %50 daha küçük buhar parçacıkları

        İyonizasyon işlemi ile kumaşa daha derinlemesine nüfuz eden daha küçük buhar parçacıkları oluşturulur. Bu sayede en derin kırışıklıklar dahi giderilebilir.

        Kayma ile germe arasındaki mükemmel denge

        Kayma ile germe arasındaki mükemmel denge

        En iyi sonuçları elde edebilmek için ihtiyacınız olan, kayma ile germe arasındaki mükemmel dengeyi sağlayan bir tabandır. Kaygan ve mükemmel bir germe alanına sahip SteamGlide PLUS tam da bu dengeyi sunmaktadır.

        40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı

        40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı

        Philips buharlı ütünün 40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        En inatçı kırışıklıklar için 170 g'a kadar şok buhar

        En inatçı kırışıklıklar için 170 g'a kadar şok buhar

        Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.

        Ütü kullanılmadığı zaman devreye giren elektronik kapanma sistemi

        Ütü kullanılmadığı zaman devreye giren elektronik kapanma sistemi

        Ütü, gözetimsiz bırakıldığında veya devrildiğinde elektronik kapanma sistemi otomatik olarak devreye girer.

        Isıya karşı korumalı kapak sayesinde cihaz hemen, güvenli bir biçimde kaldırılabilir

        Isıya karşı korumalı kapak sayesinde cihaz hemen, güvenli bir biçimde kaldırılabilir

        Isıya karşı korumalı kapak sayesinde cihaz hemen, güvenli bir biçimde kaldırılabilir.

        Yumuşak sap sayesinde uzun süre konforlu ütüleme

        Bu Philips ütünün yumuşak sapı uzun süreli ütülemede bile konfor sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Pakete dahildir
          • Kordonun kolayca saklanabilmesi için kordon bağlayıcı
          • Isıya karşı korumalı kapak

        • Rahat ütüleme

          Güvenli kullanım
          • Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi
          • Uluslararası düşme testi standartlarının üstündedir
          Akıtmaz
          Damlama durdurma sistemi
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Kordon uzunluğu
          3 m
          Daha fazla konfor
          • 360 derece kablo özgürlüğü
          • Yumuşak tutma yeri
          Kireç önleme yönetimi
          Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi
          Su haznesi kapasitesi
          335 ml

        • Teknik spesifikasyonlar

          Su haznesi kapasitesi
          350 ml
          Ağırlık
          1,7 kg

        • Kırışıklık giderme

          İyonik Derin Buhar
          İyonik Derin Buhar
          Sürekli buhar
          40 g/dk'ya kadar
          Zor bölgelere ulaşma
          Sivri buhar ucu
          Şok Buhar
          170 g/dk'ya kadar
          Dikey Buhar
          Evet
          Püskürtme
          Evet

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220 - 240
          Güç
          2400
          Frekans
          50-60

        • Kolay kayar

          Taban
          SteamGlide taban

        • Kolay kullanım

          Hızlı ısınma
          Evet
          Kontrol
          • Sıcaklık hazır ışığı
          • Değişken buhar ayarları

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