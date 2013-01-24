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Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir
İyonik Derin Buhar sayesinde en zor kırışıklıkları bile gideren bu güçlü buharlı ütü, pamuklu ve keten gibi inatçı kumaşların daha derinlerine işleyen %50 daha küçük buhar parçacıkları üretir; böylece kolayca mükemmel sonuçlar alırsınız. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir
İyonik Derin Buhar sayesinde en zor kırışıklıkları bile gideren bu güçlü buharlı ütü, pamuklu ve keten gibi inatçı kumaşların daha derinlerine işleyen %50 daha küçük buhar parçacıkları üretir; böylece kolayca mükemmel sonuçlar alırsınız. Tüm faydaları görün
Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir
İyonik Derin Buhar sayesinde en zor kırışıklıkları bile gideren bu güçlü buharlı ütü, pamuklu ve keten gibi inatçı kumaşların daha derinlerine işleyen %50 daha küçük buhar parçacıkları üretir; böylece kolayca mükemmel sonuçlar alırsınız. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir
İyonik Derin Buhar sayesinde en zor kırışıklıkları bile gideren bu güçlü buharlı ütü, pamuklu ve keten gibi inatçı kumaşların daha derinlerine işleyen %50 daha küçük buhar parçacıkları üretir; böylece kolayca mükemmel sonuçlar alırsınız. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Toplam:
İyonizasyon işlemi ile kumaşa daha derinlemesine nüfuz eden daha küçük buhar parçacıkları oluşturulur. Bu sayede en derin kırışıklıklar dahi giderilebilir.
En iyi sonuçları elde edebilmek için ihtiyacınız olan, kayma ile germe arasındaki mükemmel dengeyi sağlayan bir tabandır. Kaygan ve mükemmel bir germe alanına sahip SteamGlide PLUS tam da bu dengeyi sunmaktadır.
Philips buharlı ütünün 40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.
Ütü, gözetimsiz bırakıldığında veya devrildiğinde elektronik kapanma sistemi otomatik olarak devreye girer.
Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.
Philips ütünüzün ekstra uzun 3 m kordonu ile ütü masanızın uçlarına ve daha uzağa ulaşabilirsiniz!
Aksesuarlar
Rahat ütüleme
Kırışıklık giderme
Teknik spesifikasyonlar
Teknik özellikler
Kolay kayar
Kolay kullanım