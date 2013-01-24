Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Kırışıklıkları kolayca giderir
Bu ütüdeki SteamGlide taban ile ütülemek kolay ve zahmetsizdir. Güçlü buharı ve kolayca kayma özelliği kırışıklıkları giderme ve mükemmel sonuçlar alma konusunda ideal kombinasyonu sağlar! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kırışıklıkları kolayca giderir
Bu ütüdeki SteamGlide taban ile ütülemek kolay ve zahmetsizdir. Güçlü buharı ve kolayca kayma özelliği kırışıklıkları giderme ve mükemmel sonuçlar alma konusunda ideal kombinasyonu sağlar! Tüm faydaları görün
Kırışıklıkları kolayca giderir
Bu ütüdeki SteamGlide taban ile ütülemek kolay ve zahmetsizdir. Güçlü buharı ve kolayca kayma özelliği kırışıklıkları giderme ve mükemmel sonuçlar alma konusunda ideal kombinasyonu sağlar! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kırışıklıkları kolayca giderir
Bu ütüdeki SteamGlide taban ile ütülemek kolay ve zahmetsizdir. Güçlü buharı ve kolayca kayma özelliği kırışıklıkları giderme ve mükemmel sonuçlar alma konusunda ideal kombinasyonu sağlar! Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Toplam:
En iyi sonuçları elde edebilmek için ihtiyacınız olan, kayma ile germe arasındaki mükemmel dengeyi sağlayan bir tabandır. Kaygan ve mükemmel bir germe alanına sahip SteamGlide PLUS tam da bu dengeyi sunmaktadır.
2400 W sürekli yüksek buhar çıkışı sağlar.
Philips buharlı ütünün 40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Philips ütünüzün ekstra uzun 3 m kordonu ile ütü masanızın uçlarına ve daha uzağa ulaşabilirsiniz!
Ütü, gözetimsiz bırakıldığında veya devrildiğinde elektronik kapanma sistemi otomatik olarak devreye girer.
Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.
Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.
Aksesuarlar
Rahat ütüleme
Teknik spesifikasyonlar
Kırışıklık giderme
Teknik özellikler
Kolay kayar
Kolay kullanım