Kayma ile germe arasındaki mükemmel denge

En iyi sonuçları elde edebilmek için ihtiyacınız olan, kayma ile germe arasındaki mükemmel dengeyi sağlayan bir tabandır. Kaygan ve mükemmel bir germe alanına sahip SteamGlide PLUS tam da bu dengeyi sunmaktadır.