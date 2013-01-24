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Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir
İyonik Derin Buhar sayesinde en zor kırışıklıkları bile gideren bu güçlü buharlı ütü, pamuklu ve keten gibi inatçı kumaşların daha derinlerine işleyen %50 daha küçük buhar parçacıkları üretir; böylece kolayca mükemmel sonuçlar alırsınız. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir
İyonik Derin Buhar sayesinde en zor kırışıklıkları bile gideren bu güçlü buharlı ütü, pamuklu ve keten gibi inatçı kumaşların daha derinlerine işleyen %50 daha küçük buhar parçacıkları üretir; böylece kolayca mükemmel sonuçlar alırsınız. Tüm faydaları görün
Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir
İyonik Derin Buhar sayesinde en zor kırışıklıkları bile gideren bu güçlü buharlı ütü, pamuklu ve keten gibi inatçı kumaşların daha derinlerine işleyen %50 daha küçük buhar parçacıkları üretir; böylece kolayca mükemmel sonuçlar alırsınız. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir
İyonik Derin Buhar sayesinde en zor kırışıklıkları bile gideren bu güçlü buharlı ütü, pamuklu ve keten gibi inatçı kumaşların daha derinlerine işleyen %50 daha küçük buhar parçacıkları üretir; böylece kolayca mükemmel sonuçlar alırsınız. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Toplam:
İyonizasyon işlemi ile kumaşa daha derinlemesine nüfuz eden daha küçük buhar parçacıkları oluşturulur. Bu sayede en derin kırışıklıklar dahi giderilebilir.
Philips buharlı ütünün 40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
Ütü, gözetimsiz bırakıldığında veya devrildiğinde elektronik kapanma sistemi otomatik olarak devreye girer.
Isıya karşı korumalı kapak sayesinde cihaz hemen, güvenli bir biçimde kaldırılabilir.
Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.
Ütünün 150 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.
Bu Philips ütünün yumuşak sapı uzun süreli ütülemede bile konfor sağlar.
Aksesuarlar
Rahat ütüleme
Kırışıklık giderme
Teknik özellikler
Kolay kayar
Kolay kullanım