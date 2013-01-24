Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir

İyonik Derin Buhar sayesinde en zor kırışıklıkları bile gideren bu güçlü buharlı ütü, pamuklu ve keten gibi inatçı kumaşların daha derinlerine işleyen %50 daha küçük buhar parçacıkları üretir; böylece kolayca mükemmel sonuçlar alırsınız. Tüm faydaları görün