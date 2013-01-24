Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Buharlı ütü

    GC4625
    Genel Derecelendirme / 5
    • Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir
      -{discount-value}

      Buharlı ütü

      GC4625
      Genel Derecelendirme / 5

      Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir

      Bu ütüdeki SteamGlide taban ile ütülemek kolay ve zahmetsizdir. Güçlü buharı ve kolayca kayma özelliği kırışıklıkları giderme ve mükemmel sonuçlar alma konusunda ideal kombinasyonu sağlar! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Buharlı ütü

      Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir

      Bu ütüdeki SteamGlide taban ile ütülemek kolay ve zahmetsizdir. Güçlü buharı ve kolayca kayma özelliği kırışıklıkları giderme ve mükemmel sonuçlar alma konusunda ideal kombinasyonu sağlar! Tüm faydaları görün

      Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir

      Bu ütüdeki SteamGlide taban ile ütülemek kolay ve zahmetsizdir. Güçlü buharı ve kolayca kayma özelliği kırışıklıkları giderme ve mükemmel sonuçlar alma konusunda ideal kombinasyonu sağlar! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Buharlı ütü

      Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir

      Bu ütüdeki SteamGlide taban ile ütülemek kolay ve zahmetsizdir. Güçlü buharı ve kolayca kayma özelliği kırışıklıkları giderme ve mükemmel sonuçlar alma konusunda ideal kombinasyonu sağlar! Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör buharli-uetue

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Buharlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir

        SteamGlide taban ile güçlü ütüleme

        • Kumaş koruyucu
        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.

        40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı

        40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı

        Philips buharlı ütünün 40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        Ütü kullanılmadığı zaman devreye giren elektronik kapanma sistemi

        Ütü kullanılmadığı zaman devreye giren elektronik kapanma sistemi

        Ütü, gözetimsiz bırakıldığında veya devrildiğinde elektronik kapanma sistemi otomatik olarak devreye girer.

        Hassas kumaşların buharlı ütülemesi için hassas kumaş koruyucu

        Hassas kumaşların buharlı ütülemesi için hassas kumaş koruyucu

        Hassas Kumaş Koruyucu, hassas elbiselerinizi düşük ısıda maksimum buharla ve parlama olmaksızın ütülemenizi mümkün kılar.

        Maksimum erişim için ekstra uzun 3 m kordon

        Maksimum erişim için ekstra uzun 3 m kordon

        Philips ütünüzün ekstra uzun 3 m kordonu ile ütü masanızın uçlarına ve daha uzağa ulaşabilirsiniz!

        160 g'a kadar şok buhar

        160 g'a kadar şok buhar

        Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.

        Yumuşak sap sayesinde uzun süre konforlu ütüleme

        Bu Philips ütünün yumuşak sapı uzun süreli ütülemede bile konfor sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Pakete dahildir
          • Kordonun kolayca saklanabilmesi için kordon bağlayıcı
          • Hassas kumaş koruyucu

        • Rahat ütüleme

          Daha fazla konfor
          • 360 derece kablo özgürlüğü
          • Yumuşak tutma yeri
          Kireç önleme yönetimi
          Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi
          Kordon uzunluğu
          3  m
          Akıtmaz
          Damlama durdurma sistemi
          Güvenli kullanım
          • Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi
          • Uluslararası düşme testi standartlarının üstündedir
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Su haznesi kapasitesi
          350  ml

        • Kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          40 g/dk'ya kadar
          Zor bölgelere ulaşma
          Sivri buhar ucu
          Püskürtme
          Evet
          Şok Buhar
          160 g/dk'ya kadar
          Dikey Buhar
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Kontrol
          • Sıcaklık hazır ışığı
          • Değişken buhar ayarları
          Hızlı ısınma
          Evet

        • Kolay hareket eder

          Taban
          SteamGlide taban

        • Teknik spesifikasyonlar

          Frekans
          50-60
          Güç
          2400
          Gerilim
          220 - 240

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Kordon saklama için kordon bağlayıcı
        • Hassas kumaş koruyucu

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi