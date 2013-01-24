Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir

Bu ütüdeki SteamGlide taban ile ütülemek kolay ve zahmetsizdir. Güçlü buharı ve kolayca kayma özelliği kırışıklıkları giderme ve mükemmel sonuçlar alma konusunda ideal kombinasyonu sağlar! Tüm faydaları görün