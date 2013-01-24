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- Kordon saklama için kordon bağlayıcı
- Hassas kumaş koruyucu
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Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir
Bu ütüdeki SteamGlide taban ile ütülemek kolay ve zahmetsizdir. Güçlü buharı ve kolayca kayma özelliği kırışıklıkları giderme ve mükemmel sonuçlar alma konusunda ideal kombinasyonu sağlar! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir
Bu ütüdeki SteamGlide taban ile ütülemek kolay ve zahmetsizdir. Güçlü buharı ve kolayca kayma özelliği kırışıklıkları giderme ve mükemmel sonuçlar alma konusunda ideal kombinasyonu sağlar! Tüm faydaları görün
Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir
Bu ütüdeki SteamGlide taban ile ütülemek kolay ve zahmetsizdir. Güçlü buharı ve kolayca kayma özelliği kırışıklıkları giderme ve mükemmel sonuçlar alma konusunda ideal kombinasyonu sağlar! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pamuklu ve keten kumaşlardaki kırışıklıkları kolayca giderir
Bu ütüdeki SteamGlide taban ile ütülemek kolay ve zahmetsizdir. Güçlü buharı ve kolayca kayma özelliği kırışıklıkları giderme ve mükemmel sonuçlar alma konusunda ideal kombinasyonu sağlar! Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.
Philips buharlı ütünün 40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Ütü, gözetimsiz bırakıldığında veya devrildiğinde elektronik kapanma sistemi otomatik olarak devreye girer.
Hassas Kumaş Koruyucu, hassas elbiselerinizi düşük ısıda maksimum buharla ve parlama olmaksızın ütülemenizi mümkün kılar.
Philips ütünüzün ekstra uzun 3 m kordonu ile ütü masanızın uçlarına ve daha uzağa ulaşabilirsiniz!
Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.
Bu Philips ütünün yumuşak sapı uzun süreli ütülemede bile konfor sağlar.
Aksesuarlar
Rahat ütüleme
Kırışıklık giderme
Kullanım kolaylığı
Kolay hareket eder
Teknik spesifikasyonlar