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    Azur

    Buharlı ütü

    GC4620
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Kırışıklıkları kolayca giderir Kırışıklıkları kolayca giderir Kırışıklıkları kolayca giderir
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      Azur Buharlı ütü

      GC4620
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Kırışıklıkları kolayca giderir

      Bu ütüdeki SteamGlide taban ile ütülemek kolay ve zahmetsizdir. Güçlü buharı ve kolayca kayma özelliği kırışıklıkları giderme ve mükemmel sonuçlar alma konusunda ideal kombinasyonu sağlar! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Azur Buharlı ütü

      Kırışıklıkları kolayca giderir

      Bu ütüdeki SteamGlide taban ile ütülemek kolay ve zahmetsizdir. Güçlü buharı ve kolayca kayma özelliği kırışıklıkları giderme ve mükemmel sonuçlar alma konusunda ideal kombinasyonu sağlar! Tüm faydaları görün

      Kırışıklıkları kolayca giderir

      Bu ütüdeki SteamGlide taban ile ütülemek kolay ve zahmetsizdir. Güçlü buharı ve kolayca kayma özelliği kırışıklıkları giderme ve mükemmel sonuçlar alma konusunda ideal kombinasyonu sağlar! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Azur Buharlı ütü

      Kırışıklıkları kolayca giderir

      Bu ütüdeki SteamGlide taban ile ütülemek kolay ve zahmetsizdir. Güçlü buharı ve kolayca kayma özelliği kırışıklıkları giderme ve mükemmel sonuçlar alma konusunda ideal kombinasyonu sağlar! Tüm faydaları görün

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        Azur

        Azur

        Buharlı ütü

        Toplam:

        Kırışıklıkları kolayca giderir

        SteamGlide taban ile güçlü ütüleme

        • Otomatik Kapanma
        40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı

        40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı

        Philips buharlı ütünün 40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        Ütü kullanılmadığı zaman devreye giren elektronik kapanma sistemi

        Ütü kullanılmadığı zaman devreye giren elektronik kapanma sistemi

        Ütü, gözetimsiz bırakıldığında veya devrildiğinde elektronik kapanma sistemi otomatik olarak devreye girer.

        Maksimum erişim için ekstra uzun 3 m kordon

        Maksimum erişim için ekstra uzun 3 m kordon

        Philips ütünüzün ekstra uzun 3 m kordonu ile ütü masanızın uçlarına ve daha uzağa ulaşabilirsiniz!

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

        Yumuşak sap sayesinde uzun süre konforlu ütüleme

        Bu Philips ütünün yumuşak sapı uzun süreli ütülemede bile konfor sağlar.

        En inatçı kırışıklıklar için 165 g'a kadar şok buhar

        Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Pakete dahildir
          Kordonun kolayca saklanabilmesi için kordon bağlayıcı

        • Rahat ütüleme

          Güvenli kullanım
          • Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi
          • Uluslararası düşme testi standartlarının üstündedir
          Akıtmaz
          Damlama durdurma sistemi
          Daha fazla konfor
          • 360 derece kablo özgürlüğü
          • Yumuşak tutma yeri
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Kordon uzunluğu
          3 m
          Su haznesi kapasitesi
          350 ml
          Kireç önleme yönetimi
          Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi

        • Kırışıklık giderme

          Zor bölgelere ulaşma
          Sivri buhar ucu
          Sürekli buhar
          40 g/dk'ya kadar
          Şok Buhar
          165 g/dk'ya kadar
          Dikey Buhar
          Evet
          Püskürtme
          Evet

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220 - 240
          Güç
          2400
          Frekans
          50-60

        • Kolay kayar

          Taban
          SteamGlide taban

        • Kolay kullanım

          Hızlı ısınma
          Evet
          Kontrol
          • Sıcaklık hazır ışığı
          • Değişken buhar ayarları

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