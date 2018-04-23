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    Azur

    Buharlı ütü

    GC4532/20
    Genel Derecelendirme / 5
    • Garantili Buhar Performansı Garantili Buhar Performansı Garantili Buhar Performansı
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      Azur Buharlı ütü

      GC4532/20
      Genel Derecelendirme / 5

      Garantili Buhar Performansı

      Yenilikçi tasarımımız sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Kireç, 15 saniyeden kısa bir sürede kolaylıkla yıkanır ve böylece mükemmel sonuçlar elde edilir. Tüm faydaları görün

      Azur Buharlı ütü

      Garantili Buhar Performansı

      Yenilikçi tasarımımız sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Kireç, 15 saniyeden kısa bir sürede kolaylıkla yıkanır ve böylece mükemmel sonuçlar elde edilir. Tüm faydaları görün

      Garantili Buhar Performansı

      Yenilikçi tasarımımız sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Kireç, 15 saniyeden kısa bir sürede kolaylıkla yıkanır ve böylece mükemmel sonuçlar elde edilir. Tüm faydaları görün

      Azur Buharlı ütü

      Garantili Buhar Performansı

      Yenilikçi tasarımımız sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Kireç, 15 saniyeden kısa bir sürede kolaylıkla yıkanır ve böylece mükemmel sonuçlar elde edilir. Tüm faydaları görün

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        Azur

        Azur

        Buharlı ütü

        - {discount-value}

        Toplam:

        Garantili Buhar Performansı

        Gelişmiş Hızlı Kireç Çözme sistemimiz sayesinde

        • 45 g/dk sürekli buhar
        • 180 g şok buhar
        • SteamGlide taban
        Ütünüzün kolay temizlenmesi için hızlı kireç çözme sistemi

        Ütünüzün kolay temizlenmesi için hızlı kireç çözme sistemi

        Ütünüzün kolay temizlenmesi ve uzun ömürlü buhar performansı için hızlı kireç çözme sistemi

        180 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

        180 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

        İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder

        2400 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        2400 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        Hızlı ütüleme için hızlı ısınma süresi ve güçlü performans sunar

        Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için 45 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için 45 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Güçlü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde, kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için kumaşa daha fazla buhar nüfuz eder.

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji

          Ütülenebilir tüm kumaşlar için
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        • Kolay kullanım

          Taban kayma performansı
          3  stars
          Taban adı
          SteamGlide
          Damlama önleyici
          Evet
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          2  m
          Entegre fiş
          Evet
          Tutma yerinden buhar ayarı seçimi
          Evet
          Çizilmeye karşı dayanıklı taban
          4  stars

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Güç
          2400  W
          Şok buhar
          180  g
          Sürekli buhar
          45  g/min
          Gerilim
          240  V
          Kullanıma hazır
          2  minute(s)
          Su püskürtme
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          Hızlı Kireç Çözme

        • Boyut ve ağırlık

          Ütü ağırlığı
          1,552  kg
          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          13,7x16,7x33,2  cm
          Ürün boyutları (GxYxU)
          12,88x15,33x31,95  cm
          Ambalajla birlikte toplam ağırlık
          1,791  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          1,569  kg

        • Çevre dostu

          Ürün ambalajı
          %100 geri dönüştürülebilir
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
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