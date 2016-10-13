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    Azur Performer Plus

    Buharlı ütü

    GC4525/30
    Genel Derecelendirme / 5
    • Daha Hızlı*, Daha Kolay ve Daha Akıllı Daha Hızlı*, Daha Kolay ve Daha Akıllı Daha Hızlı*, Daha Kolay ve Daha Akıllı
      -{discount-value}

      Azur Performer Plus Buharlı ütü

      GC4525/30
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha Hızlı*, Daha Kolay ve Daha Akıllı

      Philips buharlı ütü Azur Performer Plus güçlü performans ve kullanım kolaylığını bir araya getirir. Dahili kireç haznesi, etkili kireç temizliği sağlayarak uzun süreli buhar gücü, Otomatik buhar kontrolü ve T-ionicGlide taban sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 589,99 TL

      Azur Performer Plus Buharlı ütü

      Daha Hızlı*, Daha Kolay ve Daha Akıllı

      Philips buharlı ütü Azur Performer Plus güçlü performans ve kullanım kolaylığını bir araya getirir. Dahili kireç haznesi, etkili kireç temizliği sağlayarak uzun süreli buhar gücü, Otomatik buhar kontrolü ve T-ionicGlide taban sunar. Tüm faydaları görün

      Daha Hızlı*, Daha Kolay ve Daha Akıllı

      Philips buharlı ütü Azur Performer Plus güçlü performans ve kullanım kolaylığını bir araya getirir. Dahili kireç haznesi, etkili kireç temizliği sağlayarak uzun süreli buhar gücü, Otomatik buhar kontrolü ve T-ionicGlide taban sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 589,99 TL

      Azur Performer Plus Buharlı ütü

      Daha Hızlı*, Daha Kolay ve Daha Akıllı

      Philips buharlı ütü Azur Performer Plus güçlü performans ve kullanım kolaylığını bir araya getirir. Dahili kireç haznesi, etkili kireç temizliği sağlayarak uzun süreli buhar gücü, Otomatik buhar kontrolü ve T-ionicGlide taban sunar. Tüm faydaları görün

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        Azur Performer Plus

        Azur Performer Plus

        Buharlı ütü

        - {discount-value}

        Toplam:

        Daha Hızlı*, Daha Kolay ve Daha Akıllı

        Kireç haznesi ile daha etkili Calc Clean

        • 50 g/dk buhar; 200 g şok buhar
        • T-ionicGlide taban
        • Otomatik Kapanma ve Kireç önleme
        • 2600 Watt
        2600 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        2600 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        2600 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans.

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 50 g/dk'ya kadar buhar

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 50 g/dk'ya kadar buhar

        50 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        T-ionicGlide: en iyi 5 yıldızlı tabanımız

        T-ionicGlide: en iyi 5 yıldızlı tabanımız

        T-ionicGlide; entegre Titanyum Oksit katmanlı, en iyi kayma performansı sunan ve çizilmelere karşı dayanıklı, 5 yıldızlı tabanımızdır.

        Dahili kireç haznesi, ütüleme sırasında kireç parçacıklarını toplar

        Dahili kireç haznesi, ütüleme sırasında kireç parçacıklarını toplar

        Özel olarak tasarlanan dahili Kireç Haznemiz, ütüleme sırasında oluşan kireç parçacıklarını toplar.Self Clean işlemi, kireç temizleme esnasında kireci ütünün dışına atarak kireçten kolaylıkla kurtulmanızı sağlar. Bu şekilde günden güne azalmayan bir ütüleme performansı sunar.

        Etkili kireç temizliği için Kendi Kendini Temizleme

        Etkili kireç temizliği için Kendi Kendini Temizleme

        Dahili kireç çözme özelliğine ek olarak kendi kendini temizleyen taban özelliği en inatçı kireci bile yok eder. Temiz bir taban buhar performansını ve ütü sonuçlarını daha iyi hale getirir.

        Her bir giyside doğru buhar için Otomatik Buhar Kontrolü

        Her bir giyside doğru buhar için Otomatik Buhar Kontrolü

        Otomatik Buhar Kontrolü ihtiyacınız olan buhar miktarını seçme endişenizi ortadan kaldırır. Ütülediğiniz giysiler için sıcaklığı seçmeniz yeterlidir.

        Optimum kontrol ve görünürlük için üçlü hassas uç

        Optimum kontrol ve görünürlük için üçlü hassas uç

        Philips Azur Performer ütünün sivri ucu 3 tasarım bileşeniyle yüksek hassaslık sağlar: Sivri bir uca, düğme kanalına ve zarif tasarımlı burun kısmına sahiptir. Üçlü Hassas Uç, düğme kenarları veya pile araları gibi en zorlu bölgelere bile ulaşabilmenizi sağlar.

        Giysilerinizin üzerinde daha kolay manevra kabiliyeti için optimum ağırlık

        Giysilerinizin üzerinde daha kolay manevra kabiliyeti için optimum ağırlık

        Ütü, herhangi bir giysinin üzerinde kolaylıkla hareket etmesi için optimum ağırlıktadır. Böylece ütüleme işlemi daha zahmetsiz ve ütünün sürekli olarak masasına yerleştirilmesi ve tekrar bekletme yerine konması son derece kolay olur.

        Ütü kullanılmadığı zaman devreye giren elektronik kapanma sistemi

        Ütü kullanılmadığı zaman devreye giren elektronik kapanma sistemi

        Ütü, gözetimsiz bırakıldığında veya devrildiğinde elektronik kapanma sistemi otomatik olarak devreye girer.

        200 g'a kadar şok buhar

        200 g'a kadar şok buhar

        En inatçı kırışıklıkları bile hızlı bir şekilde gidermek için 200 g'a kadar şok buhar.

        Teknik Özellikler

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Sürekli buhar çıkışı
          50  g/min
          Taban
          T-ionicGlide
          Güç
          2600  W
          Şok buhar
          200  g

        • Kolay kullanım

          Su haznesi kapasitesi
          300  ml
          Otomatik kapanma
          Evet
          Damlama önleyici
          Evet
          Yumuşak tutma yeri
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          2  m

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Su püskürtme
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          • Dahili kireç haznesi
          • Kendi kendini temizleme özelliği

        • Boyut ve ağırlık

          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          34,1*30*36  cm
          Ürün boyutları (GxYxU)
          16*32*14  cm
          Ambalajla birlikte toplam ağırlık
          1,75  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          1,52  kg

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            Yorumlar

            • Ortalama bir 2200 W Philips buharlı ütü ile karşılaştırıldığında
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