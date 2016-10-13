Daha Hızlı*, Daha Kolay ve Daha Akıllı
Philips buharlı ütü Azur Performer Plus güçlü performans ve kullanım kolaylığını bir araya getirir. Dahili kireç haznesi, etkili kireç temizliği sağlayarak uzun süreli buhar gücü, Otomatik buhar kontrolü ve T-ionicGlide taban sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha Hızlı*, Daha Kolay ve Daha Akıllı
Philips buharlı ütü Azur Performer Plus güçlü performans ve kullanım kolaylığını bir araya getirir. Dahili kireç haznesi, etkili kireç temizliği sağlayarak uzun süreli buhar gücü, Otomatik buhar kontrolü ve T-ionicGlide taban sunar. Tüm faydaları görün
Daha Hızlı*, Daha Kolay ve Daha Akıllı
Philips buharlı ütü Azur Performer Plus güçlü performans ve kullanım kolaylığını bir araya getirir. Dahili kireç haznesi, etkili kireç temizliği sağlayarak uzun süreli buhar gücü, Otomatik buhar kontrolü ve T-ionicGlide taban sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha Hızlı*, Daha Kolay ve Daha Akıllı
Philips buharlı ütü Azur Performer Plus güçlü performans ve kullanım kolaylığını bir araya getirir. Dahili kireç haznesi, etkili kireç temizliği sağlayarak uzun süreli buhar gücü, Otomatik buhar kontrolü ve T-ionicGlide taban sunar. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Toplam:
2600 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans.
50 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
T-ionicGlide; entegre Titanyum Oksit katmanlı, en iyi kayma performansı sunan ve çizilmelere karşı dayanıklı, 5 yıldızlı tabanımızdır.
Özel olarak tasarlanan dahili Kireç Haznemiz, ütüleme sırasında oluşan kireç parçacıklarını toplar.Self Clean işlemi, kireç temizleme esnasında kireci ütünün dışına atarak kireçten kolaylıkla kurtulmanızı sağlar. Bu şekilde günden güne azalmayan bir ütüleme performansı sunar.
Dahili kireç çözme özelliğine ek olarak kendi kendini temizleyen taban özelliği en inatçı kireci bile yok eder. Temiz bir taban buhar performansını ve ütü sonuçlarını daha iyi hale getirir.
Otomatik Buhar Kontrolü ihtiyacınız olan buhar miktarını seçme endişenizi ortadan kaldırır. Ütülediğiniz giysiler için sıcaklığı seçmeniz yeterlidir.
Philips Azur Performer ütünün sivri ucu 3 tasarım bileşeniyle yüksek hassaslık sağlar: Sivri bir uca, düğme kanalına ve zarif tasarımlı burun kısmına sahiptir. Üçlü Hassas Uç, düğme kenarları veya pile araları gibi en zorlu bölgelere bile ulaşabilmenizi sağlar.
Ütü, herhangi bir giysinin üzerinde kolaylıkla hareket etmesi için optimum ağırlıktadır. Böylece ütüleme işlemi daha zahmetsiz ve ütünün sürekli olarak masasına yerleştirilmesi ve tekrar bekletme yerine konması son derece kolay olur.
Ütü, gözetimsiz bırakıldığında veya devrildiğinde elektronik kapanma sistemi otomatik olarak devreye girer.
En inatçı kırışıklıkları bile hızlı bir şekilde gidermek için 200 g'a kadar şok buhar.
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kolay kullanım
Hızlı kırışıklık giderme
Kireç yönetimi
Boyut ve ağırlık
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