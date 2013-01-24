Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı
Philips buharlı ütü Azur Performer, güçlü performansı kolay kullanımla birleştirir. Kullanımı kolay Hızlı Kireç Çözme özelliğini 5 yıldızlı, en iyi kayma performansı sunan T-ionicGlide tabanımız ve Otomatik Kapanma özelliğiyle bir araya getirerek kolaylıkla optimum ütüleme sonuçları sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı
Philips buharlı ütü Azur Performer, güçlü performansı kolay kullanımla birleştirir. Kullanımı kolay Hızlı Kireç Çözme özelliğini 5 yıldızlı, en iyi kayma performansı sunan T-ionicGlide tabanımız ve Otomatik Kapanma özelliğiyle bir araya getirerek kolaylıkla optimum ütüleme sonuçları sunar. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
2600 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans.
50 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.
Dahili kireç çözme özelliğine ek olarak kendi kendini temizleyen taban özelliği en inatçı kireci bile yok eder. Temiz bir taban buhar performansını ve ütü sonuçlarını daha iyi hale getirir.
Buharlı ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Ütü, bekletme yerinde bırakılmışsa 8 dakika, tabanı yere temas halinde veya yan durumda bırakılmışsa 30 saniye sonra kapanır.
Otomatik Buhar Kontrolü ihtiyacınız olan buhar miktarını seçme endişenizi ortadan kaldırır. Ütülediğiniz giysiler için sıcaklığı seçmeniz yeterlidir.
Philips Azur Performer ütünün sivri ucu 3 tasarım bileşeniyle yüksek hassaslık sağlar: Sivri bir uca, düğme kanalına ve zarif tasarımlı burun kısmına sahiptir. Üçlü Hassas Uç, düğme kenarları veya pile araları gibi en zorlu bölgelere bile ulaşabilmenizi sağlar.
Ütü, herhangi bir giysinin üzerinde kolaylıkla hareket etmesi için optimum ağırlıktadır. Böylece ütüleme işlemi daha zahmetsiz ve ütünün sürekli olarak masasına yerleştirilmesi ve tekrar bekletme yerine konması son derece kolay olur.
Hızlı kireç çözme özelliği ütünüzdeki kireci ortadan kaldırmanın en kolay yoludur ve uzun yıllar boyu tutarlı ve güçlü buhar üretimi sağlar.
T-ionicGlide; entegre Titanyum Oksit katmanlı, en iyi kayma performansı sunan ve çizilmelere karşı dayanıklı, 5 yıldızlı tabanımızdır.
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Rahat ütüleme
Kullanım kolaylığı
Sürdürülebilirlik
Kireç önleme