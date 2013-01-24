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    Azur Performer Plus

    Buharlı ütü

    GC4512/20
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı
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      Azur Performer Plus Buharlı ütü

      GC4512/20
      Bu ürün için destek alın

      Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı

      Azur Performer Philips buharlı ütü, güçlü performansı kolay kullanım ile birleştiriyor. Kolay De-Calc işlemi için Hızlı Kireç Çözme, Otomatik Buhar Kontrolü ve SteamGlide taban ile bu ütü size uzun ömürlü buhar performansı sunar. Tüm faydaları görün

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      Azur Performer Plus Buharlı ütü

      Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı

      Azur Performer Philips buharlı ütü, güçlü performansı kolay kullanım ile birleştiriyor. Kolay De-Calc işlemi için Hızlı Kireç Çözme, Otomatik Buhar Kontrolü ve SteamGlide taban ile bu ütü size uzun ömürlü buhar performansı sunar. Tüm faydaları görün

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        Azur Performer Plus

        Azur Performer Plus

        Buharlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı

        Kolay kireç temizleme sistemi ile

        • 45 g/dk buhar; 180 g şok buhar
        • SteamGlide Plus taban
        • Otomatik Kapanma ve Kireç önleme
        • 2400 Watt
        2400 W ile hızlı ütü ısınması

        2400 W ile hızlı ütü ısınması

        2400 W ile Azur Performer Plus buharlı ütü oldukça hızlı ısınır ve güçlü bir performans sergileyerek mükemmel ütü sonuçları sunar.

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 45 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 45 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        45 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        180 g'a kadar şok buhar

        180 g'a kadar şok buhar

        Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.

        SteamGlide Plus taban: Yüksek kayma performansı, daha hızlı ütüleme

        SteamGlide Plus taban: Yüksek kayma performansı, daha hızlı ütüleme

        En iyi kayma performansını sunan tabanımız SteamGlide Plus taban ütüleme esnasında ütünün kolaylıkla kaymasını sağlar. Özenle tasarlanmış delikler dengeli buhar dağılımı sunar.

        Etkili kireç temizliği için Kendi Kendini Temizleme

        Etkili kireç temizliği için Kendi Kendini Temizleme

        Dahili kireç çözme özelliğine ek olarak kendi kendini temizleyen taban özelliği en inatçı kireci bile yok eder. Temiz bir taban buhar performansını ve ütü sonuçlarını daha iyi hale getirir.

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır

        Buharlı ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Ütü, bekletme yerinde bırakılmışsa 8 dakika, tabanı yere temas halinde veya yan durumda bırakılmışsa 30 saniye sonra kapanır.

        Her bir giyside doğru buhar için Otomatik Buhar Kontrolü

        Her bir giyside doğru buhar için Otomatik Buhar Kontrolü

        Otomatik Buhar Kontrolü ihtiyacınız olan buhar miktarını seçme endişenizi ortadan kaldırır. Ütülediğiniz giysiler için sıcaklığı seçmeniz yeterlidir.

        Optimum kontrol ve görünürlük için üçlü hassas uç

        Optimum kontrol ve görünürlük için üçlü hassas uç

        Philips Azur Performer ütünün sivri ucu 3 tasarım bileşeniyle yüksek hassaslık sağlar: Sivri bir uca, düğme kanalına ve zarif tasarımlı burun kısmına sahiptir. Üçlü Hassas Uç, düğme kenarları veya pile araları gibi en zorlu bölgelere bile ulaşabilmenizi sağlar.

        Giysilerinizin üzerinde daha kolay manevra kabiliyeti için optimum ağırlık

        Giysilerinizin üzerinde daha kolay manevra kabiliyeti için optimum ağırlık

        Ütü, herhangi bir giysinin üzerinde kolaylıkla hareket etmesi için optimum ağırlıktadır. Böylece ütüleme işlemi daha zahmetsiz ve ütünün sürekli olarak masasına yerleştirilmesi ve tekrar bekletme yerine konması son derece kolay olur.

        Buhar üreticinizde oluşan kireci ortadan kaldırmak için hızlı kireç çözme özelliği

        Buhar üreticinizde oluşan kireci ortadan kaldırmak için hızlı kireç çözme özelliği

        Hızlı kireç çözme özelliği ütünüzdeki kireci ortadan kaldırmanın en kolay yoludur ve uzun yıllar boyu tutarlı ve güçlü buhar üretimi sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Taban
          SteamGlide Plus
          Sürekli buhar çıkışı
          45  g/dk
          Şok buhar
          180  g
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Püskürtme
          Evet
          Güç
          2400  W

        • Kullanım kolaylığı

          Su haznesi kapasitesi
          300  ml
          Su doldurma ve boşaltma
          Yana açılan kapak
          Damlama önleyici
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet
          Kablo Saklama
          Kablo klipsi
          Güç kablosu uzunluğu
          2  m
          Zor bölgelere ulaşma
          Üçlü hassas uç
          Otomatik Buhar Sensörü
          Evet
          Hızlı ve kolay doldurma
          Evet
          Dokulu tutma kolu
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          ECO ayarı
          %20 enerji tasarrufu

        • Kireç önleme

          Hızlı Kireç Çözme
          Evet

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