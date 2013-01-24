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Philips buharlı ütü Azur Performer Plus güçlü performans ve kullanım kolaylığını bir araya getirir. Dahili kireç haznesi, etkili kireç temizliği sağlayarak uzun süreli buhar gücü, Otomatik buhar kontrolü ve SteamGlide taban sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha Hızlı*, Daha Kolay ve Daha Akıllı
Philips buharlı ütü Azur Performer Plus güçlü performans ve kullanım kolaylığını bir araya getirir. Dahili kireç haznesi, etkili kireç temizliği sağlayarak uzun süreli buhar gücü, Otomatik buhar kontrolü ve SteamGlide taban sunar. Tüm faydaları görün
Daha Hızlı*, Daha Kolay ve Daha Akıllı
Philips buharlı ütü Azur Performer Plus güçlü performans ve kullanım kolaylığını bir araya getirir. Dahili kireç haznesi, etkili kireç temizliği sağlayarak uzun süreli buhar gücü, Otomatik buhar kontrolü ve SteamGlide taban sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha Hızlı*, Daha Kolay ve Daha Akıllı
Philips buharlı ütü Azur Performer Plus güçlü performans ve kullanım kolaylığını bir araya getirir. Dahili kireç haznesi, etkili kireç temizliği sağlayarak uzun süreli buhar gücü, Otomatik buhar kontrolü ve SteamGlide taban sunar. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
45 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Otomatik Buhar Kontrolü ihtiyacınız olan buhar miktarını seçme endişenizi ortadan kaldırır. Ütülediğiniz giysiler için sıcaklığı seçmeniz yeterlidir.
Ütü, herhangi bir giysinin üzerinde kolaylıkla hareket etmesi için optimum ağırlıktadır. Böylece ütüleme işlemi daha zahmetsiz ve ütünün sürekli olarak masasına yerleştirilmesi ve tekrar bekletme yerine konması son derece kolay olur.
Azur Performer buharlı ütüde bulunan SteamGlide taban üstün kayma performansı ve çizilmelere karşı olağanüstü dayanıklılık sunar; ayrıca temizlemesi kolaydır.
Philips Azur Performer ütünün sivri ucu 3 tasarım bileşeniyle yüksek hassaslık sağlar: Sivri bir uca, düğme kanalına ve zarif tasarımlı burun kısmına sahiptir. Üçlü Hassas Uç, düğme kenarları veya pile araları gibi en zorlu bölgelere bile ulaşabilmenizi sağlar.
2400 W ile Azur Performer Plus buharlı ütü oldukça hızlı ısınır ve güçlü bir performans sergileyerek mükemmel ütü sonuçları sunar.
Özel olarak tasarlanan dahili Kireç Haznemiz, ütüleme sırasında oluşan kireç parçacıklarını toplar.Self Clean işlemi, kireç temizleme esnasında kireci ütünün dışına atarak kireçten kolaylıkla kurtulmanızı sağlar. Bu şekilde günden güne azalmayan bir ütüleme performansı sunar.
Dahili kireç çözme özelliğine ek olarak kendi kendini temizleyen taban özelliği en inatçı kireci bile yok eder. Temiz bir taban buhar performansını ve ütü sonuçlarını daha iyi hale getirir.
En inatçı kırışıklıkları bile hızlı bir şekilde gidermek için 170 g'a kadar şok buhar.
Kullanım kolaylığı
Hızlı kırışıklık giderme
Çevre dostu
Garanti
Kireç yönetimi
Boyut ve ağırlık
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği