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    Azur Performer Plus

    Buharlı ütü

    GC4501/20
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı
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      Azur Performer Plus Buharlı ütü

      GC4501/20
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı

      Azur Performer Philips buharlı ütü, güçlü performansı kolay kullanım ile birleştiriyor. Kolay De-Calc işlemi için Hızlı Kireç Çözme, Otomatik Buhar Kontrolü ve SteamGlide taban ile bu ütü size uzun ömürlü buhar performansı sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,99 TL

      Azur Performer Plus Buharlı ütü

      Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı

      Azur Performer Philips buharlı ütü, güçlü performansı kolay kullanım ile birleştiriyor. Kolay De-Calc işlemi için Hızlı Kireç Çözme, Otomatik Buhar Kontrolü ve SteamGlide taban ile bu ütü size uzun ömürlü buhar performansı sunar. Tüm faydaları görün

      Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı

      Azur Performer Philips buharlı ütü, güçlü performansı kolay kullanım ile birleştiriyor. Kolay De-Calc işlemi için Hızlı Kireç Çözme, Otomatik Buhar Kontrolü ve SteamGlide taban ile bu ütü size uzun ömürlü buhar performansı sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,99 TL

      Azur Performer Plus Buharlı ütü

      Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı

      Azur Performer Philips buharlı ütü, güçlü performansı kolay kullanım ile birleştiriyor. Kolay De-Calc işlemi için Hızlı Kireç Çözme, Otomatik Buhar Kontrolü ve SteamGlide taban ile bu ütü size uzun ömürlü buhar performansı sunar. Tüm faydaları görün

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        Azur Performer Plus

        Azur Performer Plus

        Buharlı ütü

        Toplam:

        Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı

        Kolay kireç temizleme sistemi ile

        • 45 g/dk buhar; 160 g şok buhar
        • SteamGlide taban
        • Kireç önleme
        • 2400 Watt
        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 45 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 45 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        45 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        Her bir giyside doğru buhar için Otomatik Buhar Kontrolü

        Her bir giyside doğru buhar için Otomatik Buhar Kontrolü

        Otomatik Buhar Kontrolü ihtiyacınız olan buhar miktarını seçme endişenizi ortadan kaldırır. Ütülediğiniz giysiler için sıcaklığı seçmeniz yeterlidir.

        Giysilerinizin üzerinde daha kolay manevra kabiliyeti için optimum ağırlık

        Giysilerinizin üzerinde daha kolay manevra kabiliyeti için optimum ağırlık

        Ütü, herhangi bir giysinin üzerinde kolaylıkla hareket etmesi için optimum ağırlıktadır. Böylece ütüleme işlemi daha zahmetsiz ve ütünün sürekli olarak masasına yerleştirilmesi ve tekrar bekletme yerine konması son derece kolay olur.

        Kolayca kayması için SteamGlide taban

        Kolayca kayması için SteamGlide taban

        Azur Performer buharlı ütüde bulunan SteamGlide taban üstün kayma performansı ve çizilmelere karşı olağanüstü dayanıklılık sunar; ayrıca temizlemesi kolaydır.

        Optimum kontrol ve görünürlük için üçlü hassas uç

        Optimum kontrol ve görünürlük için üçlü hassas uç

        Philips Azur Performer ütünün sivri ucu 3 tasarım bileşeniyle yüksek hassaslık sağlar: Sivri bir uca, düğme kanalına ve zarif tasarımlı burun kısmına sahiptir. Üçlü Hassas Uç, düğme kenarları veya pile araları gibi en zorlu bölgelere bile ulaşabilmenizi sağlar.

        2400 W ile hızlı ütü ısınması

        2400 W ile hızlı ütü ısınması

        2400 W ile Azur Performer Plus buharlı ütü oldukça hızlı ısınır ve güçlü bir performans sergileyerek mükemmel ütü sonuçları sunar.

        Etkili kireç temizliği için Kendi Kendini Temizleme

        Etkili kireç temizliği için Kendi Kendini Temizleme

        Dahili kireç çözme özelliğine ek olarak kendi kendini temizleyen taban özelliği en inatçı kireci bile yok eder. Temiz bir taban buhar performansını ve ütü sonuçlarını daha iyi hale getirir.

        160 g'a kadar şok buhar

        160 g'a kadar şok buhar

        Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.

        Buhar üreticinizde oluşan kireci ortadan kaldırmak için hızlı kireç çözme özelliği

        Buhar üreticinizde oluşan kireci ortadan kaldırmak için hızlı kireç çözme özelliği

        Hızlı kireç çözme özelliği ütünüzdeki kireci ortadan kaldırmanın en kolay yoludur ve uzun yıllar boyu tutarlı ve güçlü buhar üretimi sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Kullanım kolaylığı

          Yumuşak tutma yeri
          Evet

        • Kolay kullanım

          Güç kablosu uzunluğu
          2 m
          Su haznesi kapasitesi
          300 ml

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