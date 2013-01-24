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Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı
Azur Performer Philips buharlı ütü, güçlü performansı kolay kullanım ile birleştiriyor. Kolay De-Calc işlemi için Hızlı Kireç Çözme, Otomatik Buhar Kontrolü ve SteamGlide taban ile bu ütü size uzun ömürlü buhar performansı sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı
Azur Performer Philips buharlı ütü, güçlü performansı kolay kullanım ile birleştiriyor. Kolay De-Calc işlemi için Hızlı Kireç Çözme, Otomatik Buhar Kontrolü ve SteamGlide taban ile bu ütü size uzun ömürlü buhar performansı sunar. Tüm faydaları görün
Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı
Azur Performer Philips buharlı ütü, güçlü performansı kolay kullanım ile birleştiriyor. Kolay De-Calc işlemi için Hızlı Kireç Çözme, Otomatik Buhar Kontrolü ve SteamGlide taban ile bu ütü size uzun ömürlü buhar performansı sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı
Azur Performer Philips buharlı ütü, güçlü performansı kolay kullanım ile birleştiriyor. Kolay De-Calc işlemi için Hızlı Kireç Çözme, Otomatik Buhar Kontrolü ve SteamGlide taban ile bu ütü size uzun ömürlü buhar performansı sunar. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Toplam:
45 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Otomatik Buhar Kontrolü ihtiyacınız olan buhar miktarını seçme endişenizi ortadan kaldırır. Ütülediğiniz giysiler için sıcaklığı seçmeniz yeterlidir.
Ütü, herhangi bir giysinin üzerinde kolaylıkla hareket etmesi için optimum ağırlıktadır. Böylece ütüleme işlemi daha zahmetsiz ve ütünün sürekli olarak masasına yerleştirilmesi ve tekrar bekletme yerine konması son derece kolay olur.
Azur Performer buharlı ütüde bulunan SteamGlide taban üstün kayma performansı ve çizilmelere karşı olağanüstü dayanıklılık sunar; ayrıca temizlemesi kolaydır.
Philips Azur Performer ütünün sivri ucu 3 tasarım bileşeniyle yüksek hassaslık sağlar: Sivri bir uca, düğme kanalına ve zarif tasarımlı burun kısmına sahiptir. Üçlü Hassas Uç, düğme kenarları veya pile araları gibi en zorlu bölgelere bile ulaşabilmenizi sağlar.
2400 W ile Azur Performer Plus buharlı ütü oldukça hızlı ısınır ve güçlü bir performans sergileyerek mükemmel ütü sonuçları sunar.
Dahili kireç çözme özelliğine ek olarak kendi kendini temizleyen taban özelliği en inatçı kireci bile yok eder. Temiz bir taban buhar performansını ve ütü sonuçlarını daha iyi hale getirir.
Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.
Hızlı kireç çözme özelliği ütünüzdeki kireci ortadan kaldırmanın en kolay yoludur ve uzun yıllar boyu tutarlı ve güçlü buhar üretimi sağlar.
Kullanım kolaylığı
Kolay kullanım