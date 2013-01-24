Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
2400 W'lık güçlü ütü
Bu güçlü ütünün tabanı son derece sağlamdır. Giysilerinizin üzerinde yumuşak bir şekilde kayıp gider ve kesinlikle çizilmez. Güçlü şok buhar özelliği sayesinde tüm kırışıklıklar kolayca giderilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
2400 W'lık güçlü ütü
Bu güçlü ütünün tabanı son derece sağlamdır. Giysilerinizin üzerinde yumuşak bir şekilde kayıp gider ve kesinlikle çizilmez. Güçlü şok buhar özelliği sayesinde tüm kırışıklıklar kolayca giderilir.
2400 W'lık güçlü ütü
Bu güçlü ütünün tabanı son derece sağlamdır. Giysilerinizin üzerinde yumuşak bir şekilde kayıp gider ve kesinlikle çizilmez. Güçlü şok buhar özelliği sayesinde tüm kırışıklıklar kolayca giderilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
2400 W'lık güçlü ütü
Bu güçlü ütünün tabanı son derece sağlamdır. Giysilerinizin üzerinde yumuşak bir şekilde kayıp gider ve kesinlikle çizilmez. Güçlü şok buhar özelliği sayesinde tüm kırışıklıklar kolayca giderilir.
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.
Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.
Sonsuz ve üstün kayganlık için.
Philips buharlı ütünün 40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
40 g buhar çıkışı için 2400 W
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kullanım kolaylığı
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar