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    Buharlı ütü

    GC4490
    Genel Derecelendirme / 5
    • 2400 W'lık güçlü ütü 2400 W'lık güçlü ütü 2400 W'lık güçlü ütü
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      Buharlı ütü

      GC4490
      Genel Derecelendirme / 5

      2400 W'lık güçlü ütü

      Bu güçlü ütünün tabanı son derece sağlamdır. Giysilerinizin üzerinde yumuşak bir şekilde kayıp gider ve kesinlikle çizilmez. Güçlü şok buhar özelliği sayesinde tüm kırışıklıklar kolayca giderilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Buharlı ütü

      2400 W'lık güçlü ütü

      Bu güçlü ütünün tabanı son derece sağlamdır. Giysilerinizin üzerinde yumuşak bir şekilde kayıp gider ve kesinlikle çizilmez. Güçlü şok buhar özelliği sayesinde tüm kırışıklıklar kolayca giderilir.

      2400 W'lık güçlü ütü

      Bu güçlü ütünün tabanı son derece sağlamdır. Giysilerinizin üzerinde yumuşak bir şekilde kayıp gider ve kesinlikle çizilmez. Güçlü şok buhar özelliği sayesinde tüm kırışıklıklar kolayca giderilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Buharlı ütü

      2400 W'lık güçlü ütü

      Bu güçlü ütünün tabanı son derece sağlamdır. Giysilerinizin üzerinde yumuşak bir şekilde kayıp gider ve kesinlikle çizilmez. Güçlü şok buhar özelliği sayesinde tüm kırışıklıklar kolayca giderilir.

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        Buharlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        2400 W'lık güçlü ütü

        Daha fazla güç, daha fazla buhar, daha fazla performans

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.

        Sağlam, çizilmez taban

        Sağlam, çizilmez taban

        Sonsuz ve üstün kayganlık için.

        40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı

        40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı

        Philips buharlı ütünün 40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        40 g buhar çıkışı için 2400 W

        40 g buhar çıkışı için 2400 W

        Teknik Özellikler

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Taban
          Anodilyum
          Buhar çıkışı
          Evet
          Sürekli buhar çıkışı
          40  g/dk
          Şok buhar
          100  g
          Dikey buhar
          Evet
          Püskürtme
          Evet
          Sivri buhar ucu
          Evet
          Güç
          2400  W

        • Kullanım kolaylığı

          Su haznesi kapasitesi
          335  ml
          Su doldurma ve boşaltma
          Ekstra geniş doldurma deliği
          Damlama önleyici
          Evet
          Yumuşak tutma yeri
          Evet
          Kablo sarıcı
          Kablo klipsi
          Güç kablosu uzunluğu
          3  m
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          360 derece kablo özgürlüğü

        • Kireç önleme

          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Kireç temizleme solüsyonu
          Çift etkili kireç temizliği

        • Teknik spesifikasyonlar

          Ütü ağırlığı
          1,6  kg
          Gerilim
          220 - 240  V

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