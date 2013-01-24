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    Azur Ionic

    Buharlı ütü

    GC4440
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Hem güçlü hem mükemmeliyetçi Hem güçlü hem mükemmeliyetçi Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
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      Azur Ionic Buharlı ütü

      GC4440
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

      İyonik Derin Buhar özelliğine sahip olan bu güçlü buharlı ütü, en zorlu kırışıklıkları dahi kolayca giderebilmek için ihtiyacınız olan cihazdır. Cihaz, SteamGlide taban ile mükemmel hareketlilik ve güçlü bir buhar sağlar ve kumaşa derinlemesine nüfuz eder.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Azur Ionic Buharlı ütü

      Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

      İyonik Derin Buhar özelliğine sahip olan bu güçlü buharlı ütü, en zorlu kırışıklıkları dahi kolayca giderebilmek için ihtiyacınız olan cihazdır. Cihaz, SteamGlide taban ile mükemmel hareketlilik ve güçlü bir buhar sağlar ve kumaşa derinlemesine nüfuz eder.

      Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

      İyonik Derin Buhar özelliğine sahip olan bu güçlü buharlı ütü, en zorlu kırışıklıkları dahi kolayca giderebilmek için ihtiyacınız olan cihazdır. Cihaz, SteamGlide taban ile mükemmel hareketlilik ve güçlü bir buhar sağlar ve kumaşa derinlemesine nüfuz eder.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Azur Ionic Buharlı ütü

      Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

      İyonik Derin Buhar özelliğine sahip olan bu güçlü buharlı ütü, en zorlu kırışıklıkları dahi kolayca giderebilmek için ihtiyacınız olan cihazdır. Cihaz, SteamGlide taban ile mükemmel hareketlilik ve güçlü bir buhar sağlar ve kumaşa derinlemesine nüfuz eder.

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        Azur Ionic

        Azur Ionic

        Buharlı ütü

        Toplam:

        Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

        İyonik Derin Buhar Teknolojisi ile kırışıklıklar kolayca giderilebilir

        Daha küçük buhar parçacıkları en derin kırışıklıklara dahi ulaşır

        Daha küçük buhar parçacıkları en derin kırışıklıklara dahi ulaşır

        İyonizasyon işlemi ile kumaşa daha derinlemesine nüfuz eden daha küçük buhar parçacıkları oluşturulur. Bu sayede en derin kırışıklıklar dahi giderilebilir.

        40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı

        40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı

        Philips buharlı ütünün 40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.

        Ütü kullanılmadığı zaman devreye giren elektronik kapanma sistemi

        Ütü kullanılmadığı zaman devreye giren elektronik kapanma sistemi

        Ütü, gözetimsiz bırakıldığında veya devrildiğinde elektronik kapanma sistemi otomatik olarak devreye girer.

        Isıya karşı korumalı kapak sayesinde cihaz hemen, güvenli bir biçimde kaldırılabilir

        Isıya karşı korumalı kapak sayesinde cihaz hemen, güvenli bir biçimde kaldırılabilir

        Isıya karşı korumalı kapak sayesinde cihaz hemen, güvenli bir biçimde kaldırılabilir.

        100 g şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilebilir

        100 g şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilebilir

        Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

        Maksimum erişim için ekstra uzun 3 m kordon

        Maksimum erişim için ekstra uzun 3 m kordon

        Philips ütünüzün ekstra uzun 3 m kordonu ile ütü masanızın uçlarına ve daha uzağa ulaşabilirsiniz!

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Pakete dahildir
          • Kordonun kolayca saklanabilmesi için kordon bağlayıcı
          • Isıya karşı korumalı kapak

        • Rahat ütüleme

          Akıtmaz
          Damlama durdurma sistemi
          Güvenli kullanım
          • Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi
          • Uluslararası düşme testi standartlarının üstündedir
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Daha fazla konfor
          • 360 derece kablo özgürlüğü
          • Yumuşak tutma yeri
          Kireç önleme yönetimi
          Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi
          Su haznesi kapasitesi
          335 ml

        • Kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          40 g/dk'ya kadar
          İyonik Derin Buhar
          İyonik Derin Buhar
          Zor bölgelere ulaşma
          Sivri buhar ucu
          Dikey Buhar
          Evet
          Şok Buhar
          100 g/dk'ya kadar
          Püskürtme
          Evet

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220 - 240
          Güç
          2400
          Frequency
          50-60

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          1,70
          Ürün boyutları
          303 x 120 x 152

        • Kolay kayar

          Taban
          SteamGlide taban

        • Kolay kullanım

          Hızlı ısınma
          Evet

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