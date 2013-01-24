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Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
İyonik Derin Buhar özelliğine sahip olan bu güçlü buharlı ütü, en zorlu kırışıklıkları dahi kolayca giderebilmek için ihtiyacınız olan cihazdır. Cihaz, SteamGlide taban ile mükemmel hareketlilik ve güçlü bir buhar sağlar ve kumaşa derinlemesine nüfuz eder.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
İyonik Derin Buhar özelliğine sahip olan bu güçlü buharlı ütü, en zorlu kırışıklıkları dahi kolayca giderebilmek için ihtiyacınız olan cihazdır. Cihaz, SteamGlide taban ile mükemmel hareketlilik ve güçlü bir buhar sağlar ve kumaşa derinlemesine nüfuz eder.
Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
İyonik Derin Buhar özelliğine sahip olan bu güçlü buharlı ütü, en zorlu kırışıklıkları dahi kolayca giderebilmek için ihtiyacınız olan cihazdır. Cihaz, SteamGlide taban ile mükemmel hareketlilik ve güçlü bir buhar sağlar ve kumaşa derinlemesine nüfuz eder.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
İyonik Derin Buhar özelliğine sahip olan bu güçlü buharlı ütü, en zorlu kırışıklıkları dahi kolayca giderebilmek için ihtiyacınız olan cihazdır. Cihaz, SteamGlide taban ile mükemmel hareketlilik ve güçlü bir buhar sağlar ve kumaşa derinlemesine nüfuz eder.
Buharlı ütü
Toplam:
İyonizasyon işlemi ile kumaşa daha derinlemesine nüfuz eden daha küçük buhar parçacıkları oluşturulur. Bu sayede en derin kırışıklıklar dahi giderilebilir.
Philips buharlı ütünün 40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.
Ütü, gözetimsiz bırakıldığında veya devrildiğinde elektronik kapanma sistemi otomatik olarak devreye girer.
Isıya karşı korumalı kapak sayesinde cihaz hemen, güvenli bir biçimde kaldırılabilir.
Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.
SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
Philips ütünüzün ekstra uzun 3 m kordonu ile ütü masanızın uçlarına ve daha uzağa ulaşabilirsiniz!
Aksesuarlar
Rahat ütüleme
Kırışıklık giderme
Teknik özellikler
Ağırlık ve boyutlar
Kolay kayar
Kolay kullanım