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Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
İyonik DeepSteam özelliğine sahip olan bu güçlü buharlı Philips ütü, en zorlu kırışıklıkları dahi kolayca giderebilmek için ihtiyacınız olan cihazdır. Cihaz, SteamGlide taban ile mükemmel hareketlilik ve güçlü bir buhar sağlar ve kumaşa derinlemesine nüfuz eder Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
İyonik DeepSteam özelliğine sahip olan bu güçlü buharlı Philips ütü, en zorlu kırışıklıkları dahi kolayca giderebilmek için ihtiyacınız olan cihazdır. Cihaz, SteamGlide taban ile mükemmel hareketlilik ve güçlü bir buhar sağlar ve kumaşa derinlemesine nüfuz eder Tüm faydaları görün
Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
İyonik DeepSteam özelliğine sahip olan bu güçlü buharlı Philips ütü, en zorlu kırışıklıkları dahi kolayca giderebilmek için ihtiyacınız olan cihazdır. Cihaz, SteamGlide taban ile mükemmel hareketlilik ve güçlü bir buhar sağlar ve kumaşa derinlemesine nüfuz eder Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
İyonik DeepSteam özelliğine sahip olan bu güçlü buharlı Philips ütü, en zorlu kırışıklıkları dahi kolayca giderebilmek için ihtiyacınız olan cihazdır. Cihaz, SteamGlide taban ile mükemmel hareketlilik ve güçlü bir buhar sağlar ve kumaşa derinlemesine nüfuz eder Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Toplam:
İyonizasyon işlemi ile kumaşa daha derinlemesine nüfuz eden daha küçük buhar parçacıkları oluşturulur. Bu sayede en derin kırışıklıklar dahi giderilebilir.
Philips buharlı ütünün 40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Belirli bir süre kullanılmadan bırakıldığında veya devrildiğinde elektronik kapanma sistemi ütüyü otomatik olarak kapatır.
Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.
Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.
Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.
SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
Teknik özellikler
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kireç yönetimi
Kolay kullanım