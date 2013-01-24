Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

İyonik DeepSteam özelliğine sahip olan bu güçlü buharlı Philips ütü, en zorlu kırışıklıkları dahi kolayca giderebilmek için ihtiyacınız olan cihazdır. Cihaz, SteamGlide taban ile mükemmel hareketlilik ve güçlü bir buhar sağlar ve kumaşa derinlemesine nüfuz eder Tüm faydaları görün