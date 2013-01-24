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    Azur

    Buharlı ütü

    GC4430/02
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Hem güçlü hem mükemmeliyetçi Hem güçlü hem mükemmeliyetçi Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
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      Azur Buharlı ütü

      GC4430/02
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

      İyonik DeepSteam özelliğine sahip olan bu güçlü buharlı Philips ütü, en zorlu kırışıklıkları dahi kolayca giderebilmek için ihtiyacınız olan cihazdır. Cihaz, SteamGlide taban ile mükemmel hareketlilik ve güçlü bir buhar sağlar ve kumaşa derinlemesine nüfuz eder Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Azur Buharlı ütü

      Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

      İyonik DeepSteam özelliğine sahip olan bu güçlü buharlı Philips ütü, en zorlu kırışıklıkları dahi kolayca giderebilmek için ihtiyacınız olan cihazdır. Cihaz, SteamGlide taban ile mükemmel hareketlilik ve güçlü bir buhar sağlar ve kumaşa derinlemesine nüfuz eder Tüm faydaları görün

      Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

      İyonik DeepSteam özelliğine sahip olan bu güçlü buharlı Philips ütü, en zorlu kırışıklıkları dahi kolayca giderebilmek için ihtiyacınız olan cihazdır. Cihaz, SteamGlide taban ile mükemmel hareketlilik ve güçlü bir buhar sağlar ve kumaşa derinlemesine nüfuz eder Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Azur Buharlı ütü

      Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

      İyonik DeepSteam özelliğine sahip olan bu güçlü buharlı Philips ütü, en zorlu kırışıklıkları dahi kolayca giderebilmek için ihtiyacınız olan cihazdır. Cihaz, SteamGlide taban ile mükemmel hareketlilik ve güçlü bir buhar sağlar ve kumaşa derinlemesine nüfuz eder Tüm faydaları görün

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        Azur

        Azur

        Buharlı ütü

        Toplam:

        Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

        İyonik Derin Buhar özelliğiyle kırışıklıkları kolayca gideren ütü

        • 100 g şok buhar
        • 2400 W
        Daha küçük buhar parçacıkları en derin kırışıklıklara dahi ulaşır

        Daha küçük buhar parçacıkları en derin kırışıklıklara dahi ulaşır

        İyonizasyon işlemi ile kumaşa daha derinlemesine nüfuz eden daha küçük buhar parçacıkları oluşturulur. Bu sayede en derin kırışıklıklar dahi giderilebilir.

        40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı

        40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı

        Philips buharlı ütünün 40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        Ütü kullanılmadığı zaman devreye giren güvenli otomatik kapanma sistemi

        Ütü kullanılmadığı zaman devreye giren güvenli otomatik kapanma sistemi

        Belirli bir süre kullanılmadan bırakıldığında veya devrildiğinde elektronik kapanma sistemi ütüyü otomatik olarak kapatır.

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.

        100 g şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilebilir

        100 g şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilebilir

        Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

        Teknik Özellikler

        • Teknik özellikler

          Voltage
          220 - 240 V
          Ütü ağırlığı
          1,55 kg
          Ürün boyutları
          30,3 x 12 x 15,2 cm

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Continuous steam output
          40 g/min
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Spray
          Evet
          Power
          2400 W
          Steam output
          Evet
          Soleplate
          SteamGlide
          Şok buhar
          100 g
          Değişken buhar ayarları
          Evet
          Sivri buhar ucu
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Calc clean solution
          Çift etkili Calc Clean
          Suitable for tap water
          Evet

        • Kolay kullanım

          Su doldurma ve boşaltma
          Ekstra geniş doldurma deliği
          Power cord length
          3 m
          Drip stop
          Evet
          Safety auto off
          Evet
          Water tank capacity
          335 ml

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