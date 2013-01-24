Daha kalın kumaşlar için fırça aksesuarı

Fırça aparatı, kumaşın dokusunu açarak daha iyi buhar nüfuzu sağlar. Özellikle ceket ve palto gibi daha kalın giysiler için idealdir. Ayrıca kirin ve pisliğin temizlenmesine de yardımcı olur.