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    Buhar Üretici

    GC442/86
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her gün daha hızlı sonuçlar için en güçlü buhar Her gün daha hızlı sonuçlar için en güçlü buhar Her gün daha hızlı sonuçlar için en güçlü buhar
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      Buhar Üretici

      GC442/86
      Genel Derecelendirme / 5

      Her gün daha hızlı sonuçlar için en güçlü buhar

      Hızlı kireç çözme özellikli yenilikçi PureStream teknolojisi sayesinde, StyleTouch Pure buhar üretici uzun yıllar boyunca güçlü buhar üretir. Kırışıkları etkili biçimde yok eden ve kullanımı kolay olan StyleTouch Pure, anında hazır olmanızı sağlar! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Buhar Üretici

      Her gün daha hızlı sonuçlar için en güçlü buhar

      Hızlı kireç çözme özellikli yenilikçi PureStream teknolojisi sayesinde, StyleTouch Pure buhar üretici uzun yıllar boyunca güçlü buhar üretir. Kırışıkları etkili biçimde yok eden ve kullanımı kolay olan StyleTouch Pure, anında hazır olmanızı sağlar! Tüm faydaları görün

      Her gün daha hızlı sonuçlar için en güçlü buhar

      Hızlı kireç çözme özellikli yenilikçi PureStream teknolojisi sayesinde, StyleTouch Pure buhar üretici uzun yıllar boyunca güçlü buhar üretir. Kırışıkları etkili biçimde yok eden ve kullanımı kolay olan StyleTouch Pure, anında hazır olmanızı sağlar! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Buhar Üretici

      Her gün daha hızlı sonuçlar için en güçlü buhar

      Hızlı kireç çözme özellikli yenilikçi PureStream teknolojisi sayesinde, StyleTouch Pure buhar üretici uzun yıllar boyunca güçlü buhar üretir. Kırışıkları etkili biçimde yok eden ve kullanımı kolay olan StyleTouch Pure, anında hazır olmanızı sağlar! Tüm faydaları görün

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        Buhar Üretici

        Toplam:

        Her gün daha hızlı sonuçlar için en güçlü buhar

        Yenilikçi PureSteam teknolojisi ve StyleMat ile

        • 1500 W, 30 g/dk'ya kadar
        • 2'si 1 arada işlevi
        • PureSteam teknolojisi
        • StyleMat
        PureSteam teknolojisi: uzun yıllar süren güçlü buhar

        PureSteam teknolojisi: uzun yıllar süren güçlü buhar

        Zaman içinde kireç oluşumu nedeniyle diğer buhar üreticilerinin buhar performansında azalma meydana gelir. Hızlı kireç çözme özellikli yenilikçi PureSteam teknolojisi sayesinde kireç, ısıtıcıya yapışmaz ve kirecin temizlemesi kolaylaşır. O kadar etkilidir ki, buhar üretici yıllar boyunca gücünü korur.

        Daha iyi sonuçlar için 2'si 1 arada yatay ve dikey buharlama

        Daha iyi sonuçlar için 2'si 1 arada yatay ve dikey buharlama

        Ütü masası kullanmadan giysilerinizi dikey konumda buharlayın veya etrafınızda bulunan herhangi bir düz yüzey üzerinde yatay konumda buharlama işlemi yaparak giysilerinize son dokunuşu yapın. Benzersiz iç tasarımı sayesinde bu buhar üretici, yatay konumda bile kesintisiz ve güçlü buhar üretir. Özellikle yaka ve manşet gibi zor bölgelerde kullanışlıdır.

        Buhar üreticinizde oluşan kireci ortadan kaldırmak için hızlı kireç çözme özelliği

        Buhar üreticinizde oluşan kireci ortadan kaldırmak için hızlı kireç çözme özelliği

        Hızlı kireç çözme özelliği buhar üreticinizdeki kireci ortadan kaldırmanın en kolay yoludur. Kireç çözme özelliği, PureStream teknolojisi ile birlikte uzun yıllar boyu tutarlı ve güçlü buhar üretimi sağlar.

        Yeniden doldurmaya gerek kalmadan zahmetsiz buhar üretimi için XL su haznesi

        Yeniden doldurmaya gerek kalmadan zahmetsiz buhar üretimi için XL su haznesi

        200 ml su haznesi, yeniden doldurmaya gerek kalmadan 3 adet giysiye kadar buhar üretimi sunar. Bir giysi kombinasyonuna son dokunuşu yapmak ve dakikalar içinde hazır olmak için yeterlidir.

        Daha kalın kumaşlar için fırça aksesuarı

        Daha kalın kumaşlar için fırça aksesuarı

        Fırça aparatı, kumaşın dokusunu açarak daha iyi buhar nüfuzu sağlar. Özellikle ceket ve palto gibi daha kalın giysiler için idealdir. Ayrıca kirin ve pisliğin temizlenmesine de yardımcı olur.

        Elektrikli pompa ile sağlanan otomatik sürekli buhar

        Elektrikli pompa ile sağlanan otomatik sürekli buhar

        Elektrikli pompa sayesinde manuel olarak pompalama işlemi uygulamanıza gerek kalmaz. Tetiği basılı tutun ve kesintisiz buhar elde edin.

        Islak nokta oluşumunu engellemek için SmartFlow ısıtmalı plaka

        Islak nokta oluşumunu engellemek için SmartFlow ısıtmalı plaka

        SmartFlow ısıtmalı plaka, giysilerin üzerinde yoğunlaşma oluşumunu önler ve en hassasları da dahil tüm giysileriniz için %100 güvenlidir.

        İpek gibi tüm hassas kumaşlarda güvenli kullanım

        İpek gibi tüm hassas kumaşlarda güvenli kullanım

        Buhar üretici her tür giyside kullanılabilir. İpek ve kaşmir gibi hassas kumaşlar için harika bir çözümdür.

        Buhar işlemi sırasında güvenli mola

        Buhar işlemi sırasında güvenli mola

        Buhar işlemi sırasında buhar üreticinin tabanında durmasını sağlayarak mola verebilirsiniz. Bu, kolay ve güvenli bir mola konumudur.

        Güçlü buhar, kokuları yok eder ve bakterilerin %99,9'unu öldürür

        Güçlü buhar, kokuları yok eder ve bakterilerin %99,9'unu öldürür

        Güçlü buhar; sigara, yiyecek ve vücut kokularını yok etmesinin yanı sıra bakterilerin %99,9'unu da öldürür. ** Harici kaynak tarafından Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakteri türleri için 8 dakika buhar süresiyle test edilmiştir.

        StyleMat son dokunuş için destek sunar

        StyleMat son dokunuş için destek sunar

        StyleMat ve 2'si 1 arada işlevi bir araya gelerek hem dikey hem de yatay buhar işlemi sırasında destek sunar. Bu destek sayesinde giysiyi esnetebilir ve bir buhar üretici ile elde edilebilecek en iyi sonuçlara ulaşırsınız. StyleMat aynı zamanda giysilerin arka yüzü için de koruyucu görevi görür.

        Daha hızlı sonuçlar için 30 g/dk'ya kadar en güçlü buhar

        Daha hızlı sonuçlar için 30 g/dk'ya kadar en güçlü buhar

        StyleTouch Pure, en güçlü el tipi buhar üreticimizdir ve diğer buhar üreticilerden farklıdır. 30 g/dk'ya varan güçlü buhar üretimi giysilerin derinine işleyerek kırışıklıkları daha hızlı bir şekilde gidermenizi sağlar.

        Kısa sürede ısınma

        StyleTouch Pure kısa süre içinde buhar üretmeye hazır olur. Fişe takın, 1 dakikadan az bir süre bekleyin ve buharlama işlemine başlayın!

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji

          PureSteam Teknolojisi
          Evet

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          30 adete kadar  g/dk
          Güç
          1500  W
          Kullanıma hazır
          1  dk
          İstek üzerine buhar
          Evet
          Gerilim
          240  volt

        • Kullanım kolaylığı

          Tüm kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir
          İpek gibi hassas kumaşlarda bile
          Su haznesi kapasitesi
          200  ml
          Çıkarılabilir su haznesi
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          1,9  m
          Kullanıma hazır
          Işıklı gösterge
          Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
          Evet
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          Dahili kireç haznesi

        • Aksesuarlar dahildir

          Fırça
          Evet

        • Boyut ve ağırlık

          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          323 x 217 x 170  cm
          Ürün boyutları (GxYxU)
          297 x 172 x 131  cm

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
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        • Tasarım

          Renk
          Siyah

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