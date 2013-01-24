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Her gün daha hızlı sonuçlar için en güçlü buhar
Hızlı kireç çözme özellikli yenilikçi PureStream teknolojisi sayesinde, StyleTouch Pure buhar üretici uzun yıllar boyunca güçlü buhar üretir. Kırışıkları etkili biçimde yok eden ve kullanımı kolay olan StyleTouch Pure, anında hazır olmanızı sağlar! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her gün daha hızlı sonuçlar için en güçlü buhar
Hızlı kireç çözme özellikli yenilikçi PureStream teknolojisi sayesinde, StyleTouch Pure buhar üretici uzun yıllar boyunca güçlü buhar üretir. Kırışıkları etkili biçimde yok eden ve kullanımı kolay olan StyleTouch Pure, anında hazır olmanızı sağlar! Tüm faydaları görün
Her gün daha hızlı sonuçlar için en güçlü buhar
Hızlı kireç çözme özellikli yenilikçi PureStream teknolojisi sayesinde, StyleTouch Pure buhar üretici uzun yıllar boyunca güçlü buhar üretir. Kırışıkları etkili biçimde yok eden ve kullanımı kolay olan StyleTouch Pure, anında hazır olmanızı sağlar! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her gün daha hızlı sonuçlar için en güçlü buhar
Hızlı kireç çözme özellikli yenilikçi PureStream teknolojisi sayesinde, StyleTouch Pure buhar üretici uzun yıllar boyunca güçlü buhar üretir. Kırışıkları etkili biçimde yok eden ve kullanımı kolay olan StyleTouch Pure, anında hazır olmanızı sağlar! Tüm faydaları görün
Buhar Üretici
Toplam:
Zaman içinde kireç oluşumu nedeniyle diğer buhar üreticilerinin buhar performansında azalma meydana gelir. Hızlı kireç çözme özellikli yenilikçi PureSteam teknolojisi sayesinde kireç, ısıtıcıya yapışmaz ve kirecin temizlemesi kolaylaşır. O kadar etkilidir ki, buhar üretici yıllar boyunca gücünü korur.
Ütü masası kullanmadan giysilerinizi dikey konumda buharlayın veya etrafınızda bulunan herhangi bir düz yüzey üzerinde yatay konumda buharlama işlemi yaparak giysilerinize son dokunuşu yapın. Benzersiz iç tasarımı sayesinde bu buhar üretici, yatay konumda bile kesintisiz ve güçlü buhar üretir. Özellikle yaka ve manşet gibi zor bölgelerde kullanışlıdır.
Hızlı kireç çözme özelliği buhar üreticinizdeki kireci ortadan kaldırmanın en kolay yoludur. Kireç çözme özelliği, PureStream teknolojisi ile birlikte uzun yıllar boyu tutarlı ve güçlü buhar üretimi sağlar.
200 ml su haznesi, yeniden doldurmaya gerek kalmadan 3 adet giysiye kadar buhar üretimi sunar. Bir giysi kombinasyonuna son dokunuşu yapmak ve dakikalar içinde hazır olmak için yeterlidir.
Fırça aparatı, kumaşın dokusunu açarak daha iyi buhar nüfuzu sağlar. Özellikle ceket ve palto gibi daha kalın giysiler için idealdir. Ayrıca kirin ve pisliğin temizlenmesine de yardımcı olur.
Elektrikli pompa sayesinde manuel olarak pompalama işlemi uygulamanıza gerek kalmaz. Tetiği basılı tutun ve kesintisiz buhar elde edin.
SmartFlow ısıtmalı plaka, giysilerin üzerinde yoğunlaşma oluşumunu önler ve en hassasları da dahil tüm giysileriniz için %100 güvenlidir.
Buhar üretici her tür giyside kullanılabilir. İpek ve kaşmir gibi hassas kumaşlar için harika bir çözümdür.
Buhar işlemi sırasında buhar üreticinin tabanında durmasını sağlayarak mola verebilirsiniz. Bu, kolay ve güvenli bir mola konumudur.
Güçlü buhar; sigara, yiyecek ve vücut kokularını yok etmesinin yanı sıra bakterilerin %99,9'unu da öldürür. ** Harici kaynak tarafından Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakteri türleri için 8 dakika buhar süresiyle test edilmiştir.
StyleMat ve 2'si 1 arada işlevi bir araya gelerek hem dikey hem de yatay buhar işlemi sırasında destek sunar. Bu destek sayesinde giysiyi esnetebilir ve bir buhar üretici ile elde edilebilecek en iyi sonuçlara ulaşırsınız. StyleMat aynı zamanda giysilerin arka yüzü için de koruyucu görevi görür.
StyleTouch Pure, en güçlü el tipi buhar üreticimizdir ve diğer buhar üreticilerden farklıdır. 30 g/dk'ya varan güçlü buhar üretimi giysilerin derinine işleyerek kırışıklıkları daha hızlı bir şekilde gidermenizi sağlar.
StyleTouch Pure kısa süre içinde buhar üretmeye hazır olur. Fişe takın, 1 dakikadan az bir süre bekleyin ve buharlama işlemine başlayın!
Teknoloji
Hızlı kırışıklık giderme
Kullanım kolaylığı
Kireç yönetimi
Aksesuarlar dahildir
Boyut ve ağırlık
Garanti
Tasarım