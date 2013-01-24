Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
Daha kolay ve düzgün ütü için hareketlilik ve güçlü buharın en iyi kombinasyonuna ihtiyaç duyulur. SteamGlide tabana sahip bu ütü ile her iki konuda da en iyisini elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
Daha kolay ve düzgün ütü için hareketlilik ve güçlü buharın en iyi kombinasyonuna ihtiyaç duyulur. SteamGlide tabana sahip bu ütü ile her iki konuda da en iyisini elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün
Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
Daha kolay ve düzgün ütü için hareketlilik ve güçlü buharın en iyi kombinasyonuna ihtiyaç duyulur. SteamGlide tabana sahip bu ütü ile her iki konuda da en iyisini elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
Daha kolay ve düzgün ütü için hareketlilik ve güçlü buharın en iyi kombinasyonuna ihtiyaç duyulur. SteamGlide tabana sahip bu ütü ile her iki konuda da en iyisini elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Toplam:
SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
2400 W sürekli yüksek buhar çıkışı sağlar.
Ütünün 150 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.
2,5 m uzunluğundaki kablo ile ütü masanızın uçlarına ve daha uzağa ulaşabilirsiniz!
Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.
Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.
Belirli bir süre kullanılmadan bırakıldığında veya devrildiğinde elektronik kapanma sistemi ütüyü otomatik olarak kapatır.
Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar
Teknik özellikler
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kullanım kolaylığı
Kolay kullanım