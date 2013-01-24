Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

Daha kolay ve düzgün ütü için hareketlilik ve güçlü buharın en iyi kombinasyonuna ihtiyaç duyulur. SteamGlide tabana sahip bu Philips ütü ile her iki konuda da en iyisini elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün