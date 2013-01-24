  • Peşin fiyatına 12 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Azur

    Buharlı ütü

    GC4411/02
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Hem güçlü hem mükemmeliyetçi Hem güçlü hem mükemmeliyetçi Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
      -{discount-value}

      Azur Buharlı ütü

      GC4411/02
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

      Daha kolay ve düzgün ütü için hareketlilik ve güçlü buharın en iyi kombinasyonuna ihtiyaç duyulur. SteamGlide tabana sahip bu ütü ile her iki konuda da en iyisini elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Azur Buharlı ütü

      Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

      Daha kolay ve düzgün ütü için hareketlilik ve güçlü buharın en iyi kombinasyonuna ihtiyaç duyulur. SteamGlide tabana sahip bu ütü ile her iki konuda da en iyisini elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün

      Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

      Daha kolay ve düzgün ütü için hareketlilik ve güçlü buharın en iyi kombinasyonuna ihtiyaç duyulur. SteamGlide tabana sahip bu ütü ile her iki konuda da en iyisini elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Azur Buharlı ütü

      Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

      Daha kolay ve düzgün ütü için hareketlilik ve güçlü buharın en iyi kombinasyonuna ihtiyaç duyulur. SteamGlide tabana sahip bu ütü ile her iki konuda da en iyisini elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Buharlı Ütü

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Azur

        Azur

        Buharlı ütü

        Toplam:

        Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

        Mükemmel buhara sahip, mükemmel kaygan ütü

        • 150 g şok buhar
        • 2400 W
        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

        2400 W sürekli yüksek buhar çıkışı sağlar

        2400 W sürekli yüksek buhar çıkışı sağlar

        2400 W sürekli yüksek buhar çıkışı sağlar.

        150 g/dk şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilebilir

        150 g/dk şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilebilir

        Ütünün 150 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.

        Maksimum erişim için optimum kablo uzunluğu

        Maksimum erişim için optimum kablo uzunluğu

        2,5 m uzunluğundaki kablo ile ütü masanızın uçlarına ve daha uzağa ulaşabilirsiniz!

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.

        Teknik Özellikler

        • Kireç önleme

          Calc Clean solüsyonu
          Çift etkili Calc Clean
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Ütü ağırlığı
          1,55 kg
          Ürün boyutları
          30,3 x 12 x 15,2 cm

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220 - 240 V

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Sürekli buhar çıkışı
          40 g/dk
          Güç
          2400 W
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Püskürtme
          Evet
          Buhar çıkışı
          Evet
          Şok buhar
          150 g
          Taban
          SteamGlide
          Sivri buhar ucu
          Evet
          Değişken buhar ayarları
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          360 derece kablo özgürlüğü
          Su doldurma ve boşaltma
          Ekstra geniş doldurma deliği
          Damlama önleyici
          Evet
          Yumuşak tutma yeri
          Evet

        • Kolay kullanım

          Güç kablosu uzunluğu
          2,5 m
          Su haznesi kapasitesi
          350 ml

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi