Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

Daha kolay ve düzgün bir ütü deneyimi için hareketlilik ve güçlü buharın en iyi kombinasyonuna ihtiyaç duyulur. SteamGlide tabana sahip bu GC4410/22 Philips buharlı ütü ile her iki konuda da en iyisini elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün