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    Azur

    Buharlı ütü

    GC4410/22
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Hem güçlü hem mükemmeliyetçi Hem güçlü hem mükemmeliyetçi Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
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      Azur Buharlı ütü

      GC4410/22
      Bu ürün için destek alın

      Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

      Daha kolay ve düzgün bir ütü deneyimi için hareketlilik ve güçlü buharın en iyi kombinasyonuna ihtiyaç duyulur. SteamGlide tabana sahip bu GC4410/22 Philips buharlı ütü ile her iki konuda da en iyisini elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 289,99 TL
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      Azur Buharlı ütü

      Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

      Daha kolay ve düzgün bir ütü deneyimi için hareketlilik ve güçlü buharın en iyi kombinasyonuna ihtiyaç duyulur. SteamGlide tabana sahip bu GC4410/22 Philips buharlı ütü ile her iki konuda da en iyisini elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün

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        Azur

        Azur

        Buharlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

        Mükemmel buhara sahip, mükemmel kaygan ütü

        • 40 g/dk buhar; 150 g şok buhar
        • SteamGlide Plus taban
        • 2400 Watt
        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.

        2400 W sürekli yüksek buhar çıkışı sağlar

        2400 W sürekli yüksek buhar çıkışı sağlar

        2400 W sürekli yüksek buhar çıkışı sağlar.

        150 g/dk şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilebilir

        150 g/dk şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilebilir

        Ütünün 150 g şok buhar kazanı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.

        Maksimum erişim için optimum kablo uzunluğu

        Maksimum erişim için optimum kablo uzunluğu

        2,5 m uzunluğundaki kablo ile ütü masanızın uçlarına ve daha uzağa ulaşabilirsiniz!

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.

        Teknik Özellikler

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Taban
          SteamGlide
          Sürekli buhar çıkışı
          40  g/dk
          Şok buhar
          150  g
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Değişken buhar ayarları
          Evet
          Püskürtme
          Evet
          Sivri buhar ucu
          Evet
          Güç
          2400  W

        • Kullanım kolaylığı

          Su haznesi kapasitesi
          350  ml
          Su doldurma ve boşaltma
          Ekstra geniş doldurma deliği
          Damlama önleyici
          Evet
          Kablo Saklama
          Kablo klipsi
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          360 derece kablo özgürlüğü
          Güç kablosu uzunluğu
          2,5  m

        • Kireç önleme

          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Kireç temizleme solüsyonu
          Çift etkili kireç temizleme

        • Teknik spesifikasyonlar

          Ütü ağırlığı
          1,55  kg
          Ürün boyutları
          30,3 x 12 x 15,2  cm
          Gerilim
          220 - 240  volt

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