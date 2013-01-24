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Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
Daha kolay ve düzgün ütü için hareketlilik ve güçlü buharın en iyi kombinasyonuna ihtiyaç duyulur. SteamGlide tabana sahip bu Philips buharlı ütü GC4410/02 ile her iki konuda da en iyisini elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
Daha kolay ve düzgün ütü için hareketlilik ve güçlü buharın en iyi kombinasyonuna ihtiyaç duyulur. SteamGlide tabana sahip bu Philips buharlı ütü GC4410/02 ile her iki konuda da en iyisini elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün
Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
Daha kolay ve düzgün ütü için hareketlilik ve güçlü buharın en iyi kombinasyonuna ihtiyaç duyulur. SteamGlide tabana sahip bu Philips buharlı ütü GC4410/02 ile her iki konuda da en iyisini elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
Daha kolay ve düzgün ütü için hareketlilik ve güçlü buharın en iyi kombinasyonuna ihtiyaç duyulur. SteamGlide tabana sahip bu Philips buharlı ütü GC4410/02 ile her iki konuda da en iyisini elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.
2400 W sürekli yüksek buhar çıkışı sağlar.
Ütünün 130 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.
Philips ütünüzün ekstra uzun 3 m kordonu ile ütü masanızın uçlarına ve daha uzağa ulaşabilirsiniz!
Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kullanım kolaylığı
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar