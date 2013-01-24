Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

Daha kolay ve düzgün ütü için hareketlilik ve güçlü buharın en iyi kombinasyonuna ihtiyaç duyulur. SteamGlide tabana sahip bu Philips buharlı ütü GC4410/02 ile her iki konuda da en iyisini elde edebilirsiniz! Tüm faydaları görün