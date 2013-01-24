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Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
Buharı en küçük noktalara dahi ulaştıran özel buhar ucu sistemine sahip buharlı ütü. Sürekli ve güçlü buhar (40 g) verme özelliği, belirli bir noktaya yönlendirilmiş, ekstra güçlü buhar (100 g), uzun buhar yuvaları ve özel güvenlik işlevleri.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
Buharı en küçük noktalara dahi ulaştıran özel buhar ucu sistemine sahip buharlı ütü. Sürekli ve güçlü buhar (40 g) verme özelliği, belirli bir noktaya yönlendirilmiş, ekstra güçlü buhar (100 g), uzun buhar yuvaları ve özel güvenlik işlevleri.
Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
Buharı en küçük noktalara dahi ulaştıran özel buhar ucu sistemine sahip buharlı ütü. Sürekli ve güçlü buhar (40 g) verme özelliği, belirli bir noktaya yönlendirilmiş, ekstra güçlü buhar (100 g), uzun buhar yuvaları ve özel güvenlik işlevleri.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
Buharı en küçük noktalara dahi ulaştıran özel buhar ucu sistemine sahip buharlı ütü. Sürekli ve güçlü buhar (40 g) verme özelliği, belirli bir noktaya yönlendirilmiş, ekstra güçlü buhar (100 g), uzun buhar yuvaları ve özel güvenlik işlevleri.
Buharlı ütü
Toplam:
Philips buharlı ütünün 40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Ütü, gözetimsiz bırakıldığında veya devrildiğinde elektronik kapanma sistemi otomatik olarak devreye girer.
Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.
Oldukça geniş 350 ml su haznesi sayesinde daha az su doldurmanız gerekir ve böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.
Philips ütünüzün ekstra uzun 3 m kordonu ile ütü masanızın uçlarına ve daha uzağa ulaşabilirsiniz!
Benzersiz sivri buhar ucu, tabanın ön tarafında özellikle sivriltilmiş uç ve uçtaki özel buhar yuvalarından oluşur. Böylece ulaşılması en zor ve en küçük yerlere ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.
Otomatik Kireç önleme sistemi.
Rahat ütüleme
Kırışıklık giderme
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar
Kolay hareket eder
Kullanım kolaylığı