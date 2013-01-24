Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

Buharı en küçük noktalara dahi ulaştıran özel buhar ucu sistemine sahip buharlı ütü. Sürekli ve güçlü buhar (40 g) verme özelliği, belirli bir noktaya yönlendirilmiş, ekstra güçlü buhar (100 g), uzun buhar yuvaları ve özel güvenlik işlevleri.