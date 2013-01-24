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    Buharlı ütü

    GC4310
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Hem güçlü hem mükemmeliyetçi Hem güçlü hem mükemmeliyetçi Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
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      Buharlı ütü

      GC4310
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

      Buharı en küçük noktalara dahi ulaştıran özel buhar ucuna sahip buharlı ütü. Sürekli ve güçlü buhar çıkışı (40 g), ekstra güçlü yoğun buhar (100 g) ve uzatılmış buhar yuvaları.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Buharlı ütü

      Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

      Buharı en küçük noktalara dahi ulaştıran özel buhar ucuna sahip buharlı ütü. Sürekli ve güçlü buhar çıkışı (40 g), ekstra güçlü yoğun buhar (100 g) ve uzatılmış buhar yuvaları.

      Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

      Buharı en küçük noktalara dahi ulaştıran özel buhar ucuna sahip buharlı ütü. Sürekli ve güçlü buhar çıkışı (40 g), ekstra güçlü yoğun buhar (100 g) ve uzatılmış buhar yuvaları.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Buharlı ütü

      Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

      Buharı en küçük noktalara dahi ulaştıran özel buhar ucuna sahip buharlı ütü. Sürekli ve güçlü buhar çıkışı (40 g), ekstra güçlü yoğun buhar (100 g) ve uzatılmış buhar yuvaları.

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        Buharlı ütü

        Toplam:

        Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

        Kolay ulaşılabilir buhar ucu

        40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı

        40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı

        Philips buharlı ütünün 40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.

        Oldukça geniş 350 ml su haznesi sayesinde daha az su doldurma işlemi

        Oldukça geniş 350 ml su haznesi sayesinde daha az su doldurma işlemi

        Oldukça geniş 350 ml su haznesi sayesinde daha az su doldurmanız gerekir ve böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.

        Maksimum erişim için ekstra uzun 3 m kordon

        Maksimum erişim için ekstra uzun 3 m kordon

        Philips ütünüzün ekstra uzun 3 m kordonu ile ütü masanızın uçlarına ve daha uzağa ulaşabilirsiniz!

        Buhar ucu ile ulaşılması zor bölgeleri ütüleyebilirsiniz

        Benzersiz sivri buhar ucu, tabanın ön tarafında özellikle sivriltilmiş uç ve uçtaki özel buhar yuvalarından oluşur. Böylece ulaşılması en zor ve en küçük yerlere ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.

        Otomatik Kireç Önleme sistemi

        Otomatik Kireç önleme sistemi.

        Teknik Özellikler

        • Rahat ütüleme

          Güvenli kullanım
          Uluslararası düşme testi standartlarının üstündedir
          Akıtmaz
          Damlama durdurma sistemi
          Daha fazla konfor
          360 derece kablo özgürlüğü
          Kordon uzunluğu
          3 m
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Kireç önleme yönetimi
          Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi
          Su haznesi kapasitesi
          350 ml

        • Kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          40 g/dk'ya kadar
          Zor bölgelere ulaşma
          Sivri buhar ucu
          Şok Buhar
          100 g/dk'ya kadar
          Püskürtme
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220 - 240
          Güç
          2400
          Frekans
          50-60

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          1,55
          Ürün boyutları
          303 x 120 x 152

        • Kolay hareket eder

          Taban
          Careeza taban

        • Kullanım kolaylığı

          Hızlı ısınma
          Evet

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