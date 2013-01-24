Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
Buharı en küçük noktalara dahi ulaştıran özel buhar ucuna sahip buharlı ütü. Sürekli ve güçlü buhar çıkışı (40 g), ekstra güçlü yoğun buhar (100 g) ve uzatılmış buhar yuvaları.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
Buharı en küçük noktalara dahi ulaştıran özel buhar ucuna sahip buharlı ütü. Sürekli ve güçlü buhar çıkışı (40 g), ekstra güçlü yoğun buhar (100 g) ve uzatılmış buhar yuvaları.
Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
Buharı en küçük noktalara dahi ulaştıran özel buhar ucuna sahip buharlı ütü. Sürekli ve güçlü buhar çıkışı (40 g), ekstra güçlü yoğun buhar (100 g) ve uzatılmış buhar yuvaları.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
Buharı en küçük noktalara dahi ulaştıran özel buhar ucuna sahip buharlı ütü. Sürekli ve güçlü buhar çıkışı (40 g), ekstra güçlü yoğun buhar (100 g) ve uzatılmış buhar yuvaları.
Buharlı ütü
Toplam:
Philips buharlı ütünün 40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.
Oldukça geniş 350 ml su haznesi sayesinde daha az su doldurmanız gerekir ve böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.
Philips ütünüzün ekstra uzun 3 m kordonu ile ütü masanızın uçlarına ve daha uzağa ulaşabilirsiniz!
Benzersiz sivri buhar ucu, tabanın ön tarafında özellikle sivriltilmiş uç ve uçtaki özel buhar yuvalarından oluşur. Böylece ulaşılması en zor ve en küçük yerlere ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.
Otomatik Kireç önleme sistemi.
Rahat ütüleme
Kırışıklık giderme
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar
Kolay hareket eder
Kullanım kolaylığı