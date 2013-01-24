Buhar ucu ile ulaşılması zor bölgeleri ütüleyebilirsiniz

Benzersiz sivri buhar ucu, tabanın ön tarafında özellikle sivriltilmiş uç ve uçtaki özel buhar yuvalarından oluşur. Böylece ulaşılması en zor ve en küçük yerlere ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.