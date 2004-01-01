GC3929/66 GC3929/66
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:
Damlama önleyici, ütüleme sırasında giysilerinizde leke oluşmasını engeller
Damlama Önleyici sistemimiz ile hassas kumaşlarınızı düşük sıcaklıklarda güvenle ütüleyebilirsiniz. Lekelere yol açan su damlacıkları için endişelenmenize gerek kalmaz.
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Kullanımı kolay
Otomatik kapanma
Evet Musluk suyu kullanılabilir
Evet Damlama Önleyici
Var Ekstra sağlam arka kısım yuvası
Evet Ekstra geniş doldurma deliği
Evet
Garanti
2 yıl uluslararası garanti
Evet
Hızlı kırışıklık giderme
Su püskürtme
Var
Çevre dostu
Kullanım kılavuzu
%100 geri dönüşümlü kağıt
Kireç giderme
Kireç önleme ve temizleme
Dahili Calc Clean Sürgüsü
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