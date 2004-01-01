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    GC3929/66

    GC3929/66
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      GC3929/66

      GC3929/66

      Bu ürün satışta değil

      GC3929/66

      Bu ürün satışta değil

      GC3929/66

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        GC3929/66

        GC3929/66

        - {discount-value}

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        Damlama önleyici, ütüleme sırasında giysilerinizde leke oluşmasını engeller

        Damlama önleyici, ütüleme sırasında giysilerinizde leke oluşmasını engeller

        Damlama Önleyici sistemimiz ile hassas kumaşlarınızı düşük sıcaklıklarda güvenle ütüleyebilirsiniz. Lekelere yol açan su damlacıkları için endişelenmenize gerek kalmaz.

        Teknik Özellikler

        • Kullanımı kolay

          Otomatik kapanma
          Evet
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Damlama Önleyici
          Var
          Ekstra sağlam arka kısım yuvası
          Evet
          Ekstra geniş doldurma deliği
          Evet

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
          Evet

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Su püskürtme
          Var

        • Çevre dostu

          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Kireç giderme

          Kireç önleme ve temizleme
          Dahili Calc Clean Sürgüsü

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