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    Azur Performer

    Buharlı ütü

    GC3821/80
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı
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      Azur Performer Buharlı ütü

      GC3821/80
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı

      Philips buharlı ütü Azur Performer, güçlü performansı kolay kullanımla birleştirir. Otomatik Buhar Kontrolü her bir giysi için doğru miktarda buhar sunar. SteamGlide Plus taban, ütüleme esnasında ütünün kolaylıkla kaymasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 489,99 TL

      Azur Performer Buharlı ütü

      Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı

      Philips buharlı ütü Azur Performer, güçlü performansı kolay kullanımla birleştirir. Otomatik Buhar Kontrolü her bir giysi için doğru miktarda buhar sunar. SteamGlide Plus taban, ütüleme esnasında ütünün kolaylıkla kaymasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı

      Philips buharlı ütü Azur Performer, güçlü performansı kolay kullanımla birleştirir. Otomatik Buhar Kontrolü her bir giysi için doğru miktarda buhar sunar. SteamGlide Plus taban, ütüleme esnasında ütünün kolaylıkla kaymasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 489,99 TL

      Azur Performer Buharlı ütü

      Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı

      Philips buharlı ütü Azur Performer, güçlü performansı kolay kullanımla birleştirir. Otomatik Buhar Kontrolü her bir giysi için doğru miktarda buhar sunar. SteamGlide Plus taban, ütüleme esnasında ütünün kolaylıkla kaymasını sağlar. Tüm faydaları görün

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        Azur Performer

        Azur Performer

        Buharlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı

        Yenilikçi buhar ve sıcaklık kontrolü ile

        • 40 g/dk buhar; 160 g şok buhar
        • SteamGlide Plus taban
        • Kireç önleme
        • 2400 Watt
        2400 W ile hızlı ütü ısınması

        2400 W ile hızlı ütü ısınması

        2400 W ile Azur Performer Plus buharlı ütü oldukça hızlı ısınır ve güçlü bir performans sergileyerek mükemmel ütü sonuçları sunar.

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 40 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 40 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        160 g'a kadar şok buhar

        160 g'a kadar şok buhar

        Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.

        SteamGlide Plus taban: Yüksek kayma performansı, daha hızlı ütüleme

        SteamGlide Plus taban: Yüksek kayma performansı, daha hızlı ütüleme

        En iyi kayma performansını sunan tabanımız SteamGlide Plus taban ütüleme esnasında ütünün kolaylıkla kaymasını sağlar. Özenle tasarlanmış delikler dengeli buhar dağılımı sunar.

        Kireç oluşumunu önlemeye yardımcı olan Çift Etkili Calc Clean Sistemi

        Kireç oluşumunu önlemeye yardımcı olan Çift Etkili Calc Clean Sistemi

        Philips buharlı ütünün Çift Etkili Calc Clean sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay Calc Clean fonksiyonunu kullanır. Düzenli olarak ütünün kirecini temizlemek, kireçten kaynaklanan beyaz lekenin azalmasını sağlar.Böylece daha iyi buhar performansı ile daha iyi ütü sonuçları sunar.

        Her bir giyside doğru buhar için Otomatik Buhar Kontrolü

        Her bir giyside doğru buhar için Otomatik Buhar Kontrolü

        Otomatik Buhar Kontrolü ihtiyacınız olan buhar miktarını seçme endişenizi ortadan kaldırır. Ütülediğiniz giysiler için sıcaklığı seçmeniz yeterlidir.

        Optimum kontrol ve görünürlük için üçlü hassas uç

        Optimum kontrol ve görünürlük için üçlü hassas uç

        Philips Azur Performer ütünün sivri ucu 3 tasarım bileşeniyle yüksek hassaslık sağlar: Sivri bir uca, düğme kanalına ve zarif tasarımlı burun kısmına sahiptir. Üçlü Hassas Uç, düğme kenarları veya pile araları gibi en zorlu bölgelere bile ulaşabilmenizi sağlar.

        Giysilerinizin üzerinde daha kolay manevra kabiliyeti için optimum ağırlık

        Giysilerinizin üzerinde daha kolay manevra kabiliyeti için optimum ağırlık

        Ütü, herhangi bir giysinin üzerinde kolaylıkla hareket etmesi için optimum ağırlıktadır. Böylece ütüleme işlemi daha zahmetsiz ve ütünün sürekli olarak masasına yerleştirilmesi ve tekrar bekletme yerine konması son derece kolay olur.

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Bekletme yerinde bırakılmışsa 8 dakika sonra kapanır. Tabanı yere temas halinde veya yan durumda bırakılmışsa ütü 30 saniyede kapanır.

        Teknik Özellikler

        • Kireç önleme

          Calc Clean solüsyonu
          Çift etkili Calc Clean

        • Sürdürülebilirlik

          ECO ayarı
          %20 enerji tasarrufu

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Sürekli buhar çıkışı
          40 g/dk
          Güç
          2400 W
          Püskürtme
          Evet
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Şok buhar
          160 g
          Taban
          SteamGlide Plus

        • Kullanım kolaylığı

          Hızlı ve kolay doldurma
          Evet
          Kablo Saklama
          Kablo klipsi
          Zor bölgelere ulaşma
          Üçlü hassas uç
          Su doldurma ve boşaltma
          Yana açılan kapak
          Damlama önleyici
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          2 m
          Su haznesi kapasitesi
          300 ml
          Dokulu tutma kolu
          Evet

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