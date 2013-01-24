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Philips buharlı ütü Azur Performer, güçlü performansı kolay kullanımla birleştirir. Otomatik Buhar Kontrolü her bir giysi için doğru miktarda buhar sunar. SteamGlide Plus taban, ütüleme esnasında ütünün kolaylıkla kaymasını sağlar. Tüm faydaları görün
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Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı
Philips buharlı ütü Azur Performer, güçlü performansı kolay kullanımla birleştirir. Otomatik Buhar Kontrolü her bir giysi için doğru miktarda buhar sunar. SteamGlide Plus taban, ütüleme esnasında ütünün kolaylıkla kaymasını sağlar. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
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2400 W ile Azur Performer Plus buharlı ütü oldukça hızlı ısınır ve güçlü bir performans sergileyerek mükemmel ütü sonuçları sunar.
40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Ütünün 150 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.
En iyi kayma performansını sunan tabanımız SteamGlide Plus taban ütüleme esnasında ütünün kolaylıkla kaymasını sağlar. Özenle tasarlanmış delikler dengeli buhar dağılımı sunar.
Philips buharlı ütünün Çift Etkili Calc Clean sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay Calc Clean fonksiyonunu kullanır. Düzenli olarak ütünün kirecini temizlemek, kireçten kaynaklanan beyaz lekenin azalmasını sağlar.Böylece daha iyi buhar performansı ile daha iyi ütü sonuçları sunar.
Otomatik Buhar Kontrolü ihtiyacınız olan buhar miktarını seçme endişenizi ortadan kaldırır. Ütülediğiniz giysiler için sıcaklığı seçmeniz yeterlidir.
Philips Azur Performer ütünün sivri ucu 3 tasarım bileşeniyle yüksek hassaslık sağlar: Sivri bir uca, düğme kanalına ve zarif tasarımlı burun kısmına sahiptir. Üçlü Hassas Uç, düğme kenarları veya pile araları gibi en zorlu bölgelere bile ulaşabilmenizi sağlar.
Ütü, herhangi bir giysinin üzerinde kolaylıkla hareket etmesi için optimum ağırlıktadır. Böylece ütüleme işlemi daha zahmetsiz ve ütünün sürekli olarak masasına yerleştirilmesi ve tekrar bekletme yerine konması son derece kolay olur.
Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Bekletme yerinde bırakılmışsa 8 dakika sonra kapanır. Tabanı yere temas halinde veya yan durumda bırakılmışsa ütü 30 saniyede kapanır.
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kullanım kolaylığı
Sürdürülebilirlik
Kireç önleme