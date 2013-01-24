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Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı
Philips buharlı ütü Azur Performer, güçlü performansı kolay kullanımla birleştirir. Otomatik Buhar Kontrolü her bir giysi için doğru miktarda buhar sunar. SteamGlide taban, daha hızlı ütüleme için ütünün harika bir biçimde kaymasını sağlar. Tüm faydaları görün
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Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı
Philips buharlı ütü Azur Performer, güçlü performansı kolay kullanımla birleştirir. Otomatik Buhar Kontrolü her bir giysi için doğru miktarda buhar sunar. SteamGlide taban, daha hızlı ütüleme için ütünün harika bir biçimde kaymasını sağlar. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
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2400 W ile Azur Performer Plus buharlı ütü oldukça hızlı ısınır ve güçlü bir performans sergileyerek mükemmel ütü sonuçları sunar.
40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
En inatçı kırışıklıkları bile hızlı bir şekilde gidermek için 140 g'a kadar şok buhar.
Azur Performer buharlı ütüde bulunan SteamGlide taban üstün kayma performansı ve çizilmelere karşı olağanüstü dayanıklılık sunar; ayrıca temizlemesi kolaydır.
Philips buharlı ütünün Çift Etkili Kireç sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır. Düzenli olarak ütünün kirecini temizlemek kireçten kaynaklanan beyaz lekenin azalmasını sağlar ve daha iyi ütü sonuçları sunan daha uzun buhar performansı sunar.
Otomatik Buhar Kontrolü ihtiyacınız olan buhar miktarını seçme endişenizi ortadan kaldırır. Ütülediğiniz giysiler için sıcaklığı seçmeniz yeterlidir.
Philips Azur Performer ütünün sivri ucu 3 tasarım bileşeniyle yüksek hassaslık sağlar: Sivri bir uca, düğme kanalına ve zarif tasarımlı burun kısmına sahiptir. Üçlü Hassas Uç, düğme kenarları veya pile araları gibi en zorlu bölgelere bile ulaşabilmenizi sağlar.
Ütü, herhangi bir giysinin üzerinde kolaylıkla hareket etmesi için optimum ağırlıktadır. Böylece ütüleme işlemi daha zahmetsiz ve ütünün sürekli olarak masasına yerleştirilmesi ve tekrar bekletme yerine konması son derece kolay olur.
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Rahat ütüleme
Kullanım kolaylığı
Sürdürülebilirlik
Kireç önleme