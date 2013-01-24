Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı

Philips buharlı ütü Azur Performer, güçlü performansı kolay kullanımla birleştirir. Otomatik Buhar Kontrolü her bir giysi için doğru miktarda buhar sunar. SteamGlide taban, daha hızlı ütüleme için ütünün harika bir biçimde kaymasını sağlar. Tüm faydaları görün