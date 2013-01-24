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    Azur Performer

    Buharlı ütü

    GC3802/20
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı
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      Azur Performer Buharlı ütü

      GC3802/20
      Bu ürün için destek alın

      Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı

      Philips buharlı ütü Azur Performer, güçlü performansı kolay kullanımla birleştirir. Otomatik Buhar Kontrolü her bir giysi için doğru miktarda buhar sunar. SteamGlide taban, daha hızlı ütüleme için ütünün harika bir biçimde kaymasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 309,99 TL
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      Azur Performer Buharlı ütü

      Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı

      Philips buharlı ütü Azur Performer, güçlü performansı kolay kullanımla birleştirir. Otomatik Buhar Kontrolü her bir giysi için doğru miktarda buhar sunar. SteamGlide taban, daha hızlı ütüleme için ütünün harika bir biçimde kaymasını sağlar. Tüm faydaları görün

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        Azur Performer

        Azur Performer

        Buharlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Akıllı

        Yenilikçi buhar ve sıcaklık kontrolü ile

        • 40 g/dk buhar; 140 g şok buhar
        • SteamGlide taban
        • Kireç önleme
        • 2400 Watt
        2400 W ile hızlı ütü ısınması

        2400 W ile hızlı ütü ısınması

        2400 W ile Azur Performer Plus buharlı ütü oldukça hızlı ısınır ve güçlü bir performans sergileyerek mükemmel ütü sonuçları sunar.

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 40 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 40 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        140 g'a kadar şok buhar

        140 g'a kadar şok buhar

        En inatçı kırışıklıkları bile hızlı bir şekilde gidermek için 140 g'a kadar şok buhar.

        Kolayca kayması için SteamGlide taban

        Kolayca kayması için SteamGlide taban

        Azur Performer buharlı ütüde bulunan SteamGlide taban üstün kayma performansı ve çizilmelere karşı olağanüstü dayanıklılık sunar; ayrıca temizlemesi kolaydır.

        Kireç oluşumunu önlemeye yardımcı olan Çift Etkili Kireç Sistemi

        Kireç oluşumunu önlemeye yardımcı olan Çift Etkili Kireç Sistemi

        Philips buharlı ütünün Çift Etkili Kireç sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır. Düzenli olarak ütünün kirecini temizlemek kireçten kaynaklanan beyaz lekenin azalmasını sağlar ve daha iyi ütü sonuçları sunan daha uzun buhar performansı sunar.

        Her bir giyside doğru buhar için Otomatik Buhar Kontrolü

        Her bir giyside doğru buhar için Otomatik Buhar Kontrolü

        Otomatik Buhar Kontrolü ihtiyacınız olan buhar miktarını seçme endişenizi ortadan kaldırır. Ütülediğiniz giysiler için sıcaklığı seçmeniz yeterlidir.

        Optimum kontrol ve görünürlük için üçlü hassas uç

        Optimum kontrol ve görünürlük için üçlü hassas uç

        Philips Azur Performer ütünün sivri ucu 3 tasarım bileşeniyle yüksek hassaslık sağlar: Sivri bir uca, düğme kanalına ve zarif tasarımlı burun kısmına sahiptir. Üçlü Hassas Uç, düğme kenarları veya pile araları gibi en zorlu bölgelere bile ulaşabilmenizi sağlar.

        Giysilerinizin üzerinde daha kolay manevra kabiliyeti için optimum ağırlık

        Giysilerinizin üzerinde daha kolay manevra kabiliyeti için optimum ağırlık

        Ütü, herhangi bir giysinin üzerinde kolaylıkla hareket etmesi için optimum ağırlıktadır. Böylece ütüleme işlemi daha zahmetsiz ve ütünün sürekli olarak masasına yerleştirilmesi ve tekrar bekletme yerine konması son derece kolay olur.

        Teknik Özellikler

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Taban
          SteamGlide
          Sürekli buhar çıkışı
          40  g/dk
          Şok buhar
          140  g
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Püskürtme
          Evet
          Güç
          2400  W

        • Rahat ütüleme

          Kordon uzunluğu
          2  m

        • Kullanım kolaylığı

          Su haznesi kapasitesi
          300  ml
          Su doldurma ve boşaltma
          Yana açılan kapak
          Damlama önleyici
          Evet
          Yumuşak tutma yeri
          Evet
          Kablo Saklama
          Kablo klipsi
          Güç kablosu uzunluğu
          2  m
          Zor bölgelere ulaşma
          Üçlü hassas uç
          Hızlı ve kolay doldurma
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          ECO ayarı
          %20 enerji tasarrufu

        • Kireç önleme

          Calc Clean solüsyonu
          Çift etkili kireç temizleme

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