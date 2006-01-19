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    EcoCare

    Buharlı ütü

    GC3740/02
    Genel Derecelendirme / 5
    • %100 buhar gücü, %25* daha az enerji. %100 buhar gücü, %25* daha az enerji. %100 buhar gücü, %25* daha az enerji.
      -{discount-value}

      EcoCare Buharlı ütü

      GC3740/02
      Genel Derecelendirme / 5

      %100 buhar gücü, %25* daha az enerji.

      %100 buhar gücünden faydalanmanızı sağlayan yeni özelliği tüm kırışıklıkları tamamen giderir. Üstelik gereksiz buhar çıkışını önlediği için %25 enerji tasarrufu sağlar. Bu Philips ütüde kullanılan plastik ve alüminyumun %30'u geri dönüştürülmüştür. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,90 TL

      EcoCare Buharlı ütü

      %100 buhar gücü, %25* daha az enerji.

      %100 buhar gücünden faydalanmanızı sağlayan yeni özelliği tüm kırışıklıkları tamamen giderir. Üstelik gereksiz buhar çıkışını önlediği için %25 enerji tasarrufu sağlar. Bu Philips ütüde kullanılan plastik ve alüminyumun %30'u geri dönüştürülmüştür. Tüm faydaları görün

      %100 buhar gücü, %25* daha az enerji.

      %100 buhar gücünden faydalanmanızı sağlayan yeni özelliği tüm kırışıklıkları tamamen giderir. Üstelik gereksiz buhar çıkışını önlediği için %25 enerji tasarrufu sağlar. Bu Philips ütüde kullanılan plastik ve alüminyumun %30'u geri dönüştürülmüştür. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,90 TL

      EcoCare Buharlı ütü

      %100 buhar gücü, %25* daha az enerji.

      %100 buhar gücünden faydalanmanızı sağlayan yeni özelliği tüm kırışıklıkları tamamen giderir. Üstelik gereksiz buhar çıkışını önlediği için %25 enerji tasarrufu sağlar. Bu Philips ütüde kullanılan plastik ve alüminyumun %30'u geri dönüştürülmüştür. Tüm faydaları görün

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        EcoCare

        EcoCare

        Buharlı ütü

        - {discount-value}

        Toplam:

        %100 buhar gücü, %25* daha az enerji.

        Otomatik Enerji Tasarrufu ve %30 geri dönüşümlü malzeme ile

        • 2400 W
        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.

        Otomatik Enerji Tasarrufu

        Otomatik Enerji Tasarrufu

        Otomatik Enerji Tasarrufu Philips buharlı ütüdeki bu yenilikçi özellik, kırışıklıkları gidermek için %100 buhar gücü sağlar. Ayrıca, gereksiz buhar çıkışını ortadan kaldırdığından, otomatik olarak enerji tasarrufu sağlar.

        140 g şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilebilir

        140 g şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilebilir

        Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.

        Yumuşak sap sayesinde uzun süre konforlu ütüleme

        Bu Philips ütünün yumuşak sapı uzun süreli ütülemede bile konfor sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Kolay kullanım

          Su doldurma ve boşaltma
          Ekstra geniş doldurma deliği
          Su haznesi kapasitesi
          300  ml
          Damlama önleyici
          Evet
          Yumuşak tutma yeri
          Evet
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          180 derece kablo özgürlüğü
          Kablo Saklama
          Kablo klipsi
          Güç kablosu uzunluğu
          2,5  m

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Sürekli buhar çıkışı
          40  g/dk
          Taban
          SteamGlide
          Güç
          2400  W
          Püskürtme
          Evet
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Şok buhar
          140  g
          Sivri buhar ucu
          Evet

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220 - 240  volt
          Ütü ağırlığı
          1,6  kg

        • Kireç yönetimi

          Calc Clean solüsyonu
          Çift etkili Calc Clean
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          Enerji tasarrufu
          %25 enerji tasarrufu
          Geri dönüştürülmüş malzemeler
          30  %

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