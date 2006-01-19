%100 buhar gücü, %25* daha az enerji.
%100 buhar gücünden faydalanmanızı sağlayan yeni özelliği tüm kırışıklıkları tamamen giderir. Üstelik gereksiz buhar çıkışını önlediği için %25 enerji tasarrufu sağlar. Bu Philips ütüde kullanılan plastik ve alüminyumun %30'u geri dönüştürülmüştür. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
%100 buhar gücü, %25* daha az enerji.
%100 buhar gücünden faydalanmanızı sağlayan yeni özelliği tüm kırışıklıkları tamamen giderir. Üstelik gereksiz buhar çıkışını önlediği için %25 enerji tasarrufu sağlar. Bu Philips ütüde kullanılan plastik ve alüminyumun %30'u geri dönüştürülmüştür. Tüm faydaları görün
%100 buhar gücü, %25* daha az enerji.
%100 buhar gücünden faydalanmanızı sağlayan yeni özelliği tüm kırışıklıkları tamamen giderir. Üstelik gereksiz buhar çıkışını önlediği için %25 enerji tasarrufu sağlar. Bu Philips ütüde kullanılan plastik ve alüminyumun %30'u geri dönüştürülmüştür. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
%100 buhar gücü, %25* daha az enerji.
%100 buhar gücünden faydalanmanızı sağlayan yeni özelliği tüm kırışıklıkları tamamen giderir. Üstelik gereksiz buhar çıkışını önlediği için %25 enerji tasarrufu sağlar. Bu Philips ütüde kullanılan plastik ve alüminyumun %30'u geri dönüştürülmüştür. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Toplam:
Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.
Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.
Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.
Otomatik Enerji Tasarrufu Philips buharlı ütüdeki bu yenilikçi özellik, kırışıklıkları gidermek için %100 buhar gücü sağlar. Ayrıca, gereksiz buhar çıkışını ortadan kaldırdığından, otomatik olarak enerji tasarrufu sağlar.
Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.
Bu Philips ütünün yumuşak sapı uzun süreli ütülemede bile konfor sağlar.
Kolay kullanım
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Teknik özellikler
Kireç yönetimi
Sürdürülebilirlik
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