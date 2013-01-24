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    EcoCare

    Buharlı ütü

    GC3730/02
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • %100 buhar gücü, %25* daha az enerji. %100 buhar gücü, %25* daha az enerji. %100 buhar gücü, %25* daha az enerji.
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      EcoCare Buharlı ütü

      GC3730/02
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      %100 buhar gücü, %25* daha az enerji.

      %100 buhar gücünden faydalanmanızı sağlayan Philips buharlı ütünün yeni özelliği tüm kırışıklıkları tamamen giderir. Üstelik gereksiz buhar çıkışını önlediği için %25 enerji tasarrufu sağlar. Ütüde kullanılan plastik ve alüminyumun %30'u geri dönüştürülmüştür.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      EcoCare Buharlı ütü

      %100 buhar gücü, %25* daha az enerji.

      %100 buhar gücünden faydalanmanızı sağlayan Philips buharlı ütünün yeni özelliği tüm kırışıklıkları tamamen giderir. Üstelik gereksiz buhar çıkışını önlediği için %25 enerji tasarrufu sağlar. Ütüde kullanılan plastik ve alüminyumun %30'u geri dönüştürülmüştür.

      %100 buhar gücü, %25* daha az enerji.

      %100 buhar gücünden faydalanmanızı sağlayan Philips buharlı ütünün yeni özelliği tüm kırışıklıkları tamamen giderir. Üstelik gereksiz buhar çıkışını önlediği için %25 enerji tasarrufu sağlar. Ütüde kullanılan plastik ve alüminyumun %30'u geri dönüştürülmüştür.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      EcoCare Buharlı ütü

      %100 buhar gücü, %25* daha az enerji.

      %100 buhar gücünden faydalanmanızı sağlayan Philips buharlı ütünün yeni özelliği tüm kırışıklıkları tamamen giderir. Üstelik gereksiz buhar çıkışını önlediği için %25 enerji tasarrufu sağlar. Ütüde kullanılan plastik ve alüminyumun %30'u geri dönüştürülmüştür.

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        EcoCare

        EcoCare

        Buharlı ütü

        Toplam:

        %100 buhar gücü, %25* daha az enerji.

        Otomatik Enerji Tasarrufu ve %30 geri dönüşümlü malzeme ile

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.

        Otomatik Enerji Tasarrufu

        Otomatik Enerji Tasarrufu

        Otomatik Enerji Tasarrufu Philips buharlı ütüdeki bu yenilikçi özellik, kırışıklıkları gidermek için %100 buhar gücü sağlar. Ayrıca, gereksiz buhar çıkışını ortadan kaldırdığından, otomatik olarak enerji tasarrufu sağlar.

        130 g şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilebilir

        Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.

        Yumuşak sap sayesinde uzun süre konforlu ütüleme

        Bu Philips ütünün yumuşak sapı uzun süreli ütülemede bile konfor sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220 - 240 V
          Ütü ağırlığı
          1,6 kg

        • Sürdürülebilirlik

          Geri dönüştürülmüş malzemeler
          30 %
          Enerji tasarrufu
          %25 enerji tasarrufu

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Sürekli buhar çıkışı
          40 g/min
          Güç
          2400 W
          Püskürtme
          Evet
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Şok buhar
          130 g
          Taban
          SteamGlide

        • Kireç yönetimi

          Calc Clean solüsyonu
          Çift etkili Calc Clean
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet

        • Kolay kullanım

          Kablo Saklama
          Kablo klipsi
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          180 derece kablo özgürlüğü
          Su doldurma ve boşaltma
          Ekstra geniş doldurma deliği
          Güç kablosu uzunluğu
          2,5 m
          Damlama önleyici
          Evet
          Yumuşak tutma yeri
          Evet
          Su haznesi kapasitesi
          300 ml

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            • Maksimum ayarda RI3320 ile kıyaslandığında IEC 603311'e göre %25'e kadar enerji tasarrufu
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