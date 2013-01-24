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%100 buhar gücü, %25* daha az enerji.
%100 buhar gücünden faydalanmanızı sağlayan Philips buharlı ütünün yeni özelliği tüm kırışıklıkları tamamen giderir. Üstelik gereksiz buhar çıkışını önlediği için %25 enerji tasarrufu sağlar. Ütüde kullanılan plastik ve alüminyumun %30'u geri dönüştürülmüştür.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
%100 buhar gücü, %25* daha az enerji.
%100 buhar gücünden faydalanmanızı sağlayan Philips buharlı ütünün yeni özelliği tüm kırışıklıkları tamamen giderir. Üstelik gereksiz buhar çıkışını önlediği için %25 enerji tasarrufu sağlar. Ütüde kullanılan plastik ve alüminyumun %30'u geri dönüştürülmüştür.
%100 buhar gücü, %25* daha az enerji.
%100 buhar gücünden faydalanmanızı sağlayan Philips buharlı ütünün yeni özelliği tüm kırışıklıkları tamamen giderir. Üstelik gereksiz buhar çıkışını önlediği için %25 enerji tasarrufu sağlar. Ütüde kullanılan plastik ve alüminyumun %30'u geri dönüştürülmüştür.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
%100 buhar gücü, %25* daha az enerji.
%100 buhar gücünden faydalanmanızı sağlayan Philips buharlı ütünün yeni özelliği tüm kırışıklıkları tamamen giderir. Üstelik gereksiz buhar çıkışını önlediği için %25 enerji tasarrufu sağlar. Ütüde kullanılan plastik ve alüminyumun %30'u geri dönüştürülmüştür.
Buharlı ütü
Toplam:
Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.
Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.
Otomatik Enerji Tasarrufu Philips buharlı ütüdeki bu yenilikçi özellik, kırışıklıkları gidermek için %100 buhar gücü sağlar. Ayrıca, gereksiz buhar çıkışını ortadan kaldırdığından, otomatik olarak enerji tasarrufu sağlar.
Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.
Bu Philips ütünün yumuşak sapı uzun süreli ütülemede bile konfor sağlar.
Teknik özellikler
Sürdürülebilirlik
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kireç yönetimi
Kolay kullanım