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    Buharlı ütü

    GC3630
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • %100 buhar gücü, %20* daha az enerji %100 buhar gücü, %20* daha az enerji %100 buhar gücü, %20* daha az enerji
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      Buharlı ütü

      GC3630
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      %100 buhar gücü, %20* daha az enerji

      Philips buharlı ütüdeki bu yenilikçi özellik, kırışıklıkları gidermek için %100 buhar gücü sağlar. Ayrıca, gereksiz buhar çıkışını ortadan kaldırdığından, otomatik olarak %20* enerji tasarrufu sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 189,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Buharlı ütü

      %100 buhar gücü, %20* daha az enerji

      Philips buharlı ütüdeki bu yenilikçi özellik, kırışıklıkları gidermek için %100 buhar gücü sağlar. Ayrıca, gereksiz buhar çıkışını ortadan kaldırdığından, otomatik olarak %20* enerji tasarrufu sağlar. Tüm faydaları görün

      %100 buhar gücü, %20* daha az enerji

      Philips buharlı ütüdeki bu yenilikçi özellik, kırışıklıkları gidermek için %100 buhar gücü sağlar. Ayrıca, gereksiz buhar çıkışını ortadan kaldırdığından, otomatik olarak %20* enerji tasarrufu sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 189,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Buharlı ütü

      %100 buhar gücü, %20* daha az enerji

      Philips buharlı ütüdeki bu yenilikçi özellik, kırışıklıkları gidermek için %100 buhar gücü sağlar. Ayrıca, gereksiz buhar çıkışını ortadan kaldırdığından, otomatik olarak %20* enerji tasarrufu sağlar. Tüm faydaları görün

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        Buharlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        %100 buhar gücü, %20* daha az enerji

        Her Gün Daha Çevreci

        • Yumuşak sap
        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.

        Otomatik Enerji Tasarrufu

        Otomatik Enerji Tasarrufu

        Otomatik Enerji Tasarrufu Philips buharlı ütüdeki bu yenilikçi özellik, kırışıklıkları gidermek için %100 buhar gücü sağlar. Ayrıca, gereksiz buhar çıkışını ortadan kaldırdığından, otomatik olarak enerji tasarrufu sağlar.

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 40 gr/dk kesintisiz buhar çıkışı

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 40 gr/dk kesintisiz buhar çıkışı

        40 gr/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        120 gr/dk'ya kadar şok buhar püskürtme inatçı kırışıklıkları giderir

        120 gr/dk'ya kadar şok buhar püskürtme inatçı kırışıklıkları giderir

        120 gr/dk'ya kadar şok buhar püskürtme inatçı kırışıklıkları kolayca giderir

        Yumuşak sap sayesinde sonsuza kadar sürecek ütü keyfi

        Yumuşak sap ile uzun süren ütülerinizde bile rahat edersiniz.

        Teknik Özellikler

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Taban
          SteamGlide
          Sürekli buhar çıkışı
          40  g/dk
          Buhar püskürtme
          120  gr
          Dikey buhar
          Evet
          Püskürtme
          Evet
          Güç
          2400  W

        • Kullanım kolaylığı

          Su haznesi kapasitesi
          300  ml
          Su doldurma ve boşaltma
          Ekstra geniş açılır kapak
          Damla tıpası
          Evet
          Yumuşak sap
          Evet
          Kablo sarıcı
          Kablo klipsi
          Güç kablosu uzunluğu
          3  m
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          180 derece kablo özgürlüğü

        • Sürdürülebilirlik

          Otomatik enerji tasarrufu
          %20 enerji tasarrufu

        • Kireç önleme

          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Kireç temizleme solüsyonu
          Çift etkili kireç temizliği

        • Teknik spesifikasyonlar

          Ütü ağırlığı
          1,6  kg
          Gerilim
          220 - 240  V

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