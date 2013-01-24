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Uzun süreli ütülemelerde daha az yeniden su doldurma
Philips SmoothCare ürünlerinin su haznesi, buharlı ütüler arasında en genişlerden biridir. Yeniden doldurma olmadan daha uzun süre ütüleyin! Güçlü buharı sayesinde zorlu kırışıklıklar kolayca giderilebilir. Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Uzun süreli ütülemelerde daha az yeniden su doldurma
Philips SmoothCare ürünlerinin su haznesi, buharlı ütüler arasında en genişlerden biridir. Yeniden doldurma olmadan daha uzun süre ütüleyin! Güçlü buharı sayesinde zorlu kırışıklıklar kolayca giderilebilir. Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Tüm faydaları görün
Uzun süreli ütülemelerde daha az yeniden su doldurma
Philips SmoothCare ürünlerinin su haznesi, buharlı ütüler arasında en genişlerden biridir. Yeniden doldurma olmadan daha uzun süre ütüleyin! Güçlü buharı sayesinde zorlu kırışıklıklar kolayca giderilebilir. Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Uzun süreli ütülemelerde daha az yeniden su doldurma
Philips SmoothCare ürünlerinin su haznesi, buharlı ütüler arasında en genişlerden biridir. Yeniden doldurma olmadan daha uzun süre ütüleyin! Güçlü buharı sayesinde zorlu kırışıklıklar kolayca giderilebilir. Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
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Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.
Daha az yeniden su doldurma sayesinde rahat ütüleme. 400 ml XL su deposu, yeniden su doldurma gerektirmediğinden daha uzun ütülemeye olanak tanır. Kolayca erişilebilen büyük düğmeler ve rahat buhar düğmesi tam kontrol sağlar.
Philips buharlı ütünün 40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.
Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.
Seramik EasyFlow taban çizilmelere karşı dayanıklıdır, kumaş üzerinde iyi kayar ve kolay temizlenir.
Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Bekletme yerinde bırakılmışsa 8 dakika sonra kapanır. Tabanı yere temas halinde veya yan durumda bırakılmışsa ütü 30 saniyede kapanır.
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Rahat ütüleme
Kullanım kolaylığı
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar