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    Buharlı ütü

    GC3570/02
    Genel Derecelendirme / 5
    • Uzun süreli ütülemelerde daha az yeniden su doldurma Uzun süreli ütülemelerde daha az yeniden su doldurma Uzun süreli ütülemelerde daha az yeniden su doldurma
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      Buharlı ütü

      GC3570/02
      Genel Derecelendirme / 5

      Uzun süreli ütülemelerde daha az yeniden su doldurma

      Philips SmoothCare ürünlerinin su haznesi, buharlı ütüler arasında en genişlerden biridir. Yeniden doldurma olmadan daha uzun süre ütüleyin! Güçlü buharı sayesinde zorlu kırışıklıklar kolayca giderilebilir. Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,90 TL

      Buharlı ütü

      Uzun süreli ütülemelerde daha az yeniden su doldurma

      Philips SmoothCare ürünlerinin su haznesi, buharlı ütüler arasında en genişlerden biridir. Yeniden doldurma olmadan daha uzun süre ütüleyin! Güçlü buharı sayesinde zorlu kırışıklıklar kolayca giderilebilir. Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Tüm faydaları görün

      Uzun süreli ütülemelerde daha az yeniden su doldurma

      Philips SmoothCare ürünlerinin su haznesi, buharlı ütüler arasında en genişlerden biridir. Yeniden doldurma olmadan daha uzun süre ütüleyin! Güçlü buharı sayesinde zorlu kırışıklıklar kolayca giderilebilir. Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,90 TL

      Buharlı ütü

      Uzun süreli ütülemelerde daha az yeniden su doldurma

      Philips SmoothCare ürünlerinin su haznesi, buharlı ütüler arasında en genişlerden biridir. Yeniden doldurma olmadan daha uzun süre ütüleyin! Güçlü buharı sayesinde zorlu kırışıklıklar kolayca giderilebilir. Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Tüm faydaları görün

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        Buharlı ütü

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        Uzun süreli ütülemelerde daha az yeniden su doldurma

        Geniş su haznesi ve otomatik kapanma özelliğiyle

        • 40 g/dk; 160 g şok buhar
        • Seramik Taban
        • Otomatik kapanma
        • 2400 W
        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.

        Ekstra geniş 400 ml su haznesi daha az yeniden doldurma gerektirir

        Ekstra geniş 400 ml su haznesi daha az yeniden doldurma gerektirir

        Daha az yeniden su doldurma sayesinde rahat ütüleme. 400 ml XL su deposu, yeniden su doldurma gerektirmediğinden daha uzun ütülemeye olanak tanır. Kolayca erişilebilen büyük düğmeler ve rahat buhar düğmesi tam kontrol sağlar.

        40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı

        40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı

        Philips buharlı ütünün 40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        160 g'a kadar şok buhar

        160 g'a kadar şok buhar

        Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.

        Seramik EasyFlow taban

        Seramik EasyFlow taban

        Seramik EasyFlow taban çizilmelere karşı dayanıklıdır, kumaş üzerinde iyi kayar ve kolay temizlenir.

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Bekletme yerinde bırakılmışsa 8 dakika sonra kapanır. Tabanı yere temas halinde veya yan durumda bırakılmışsa ütü 30 saniyede kapanır.

        Teknik Özellikler

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Taban
          Seramik taban
          Sürekli buhar çıkışı
          40  g/dk
          Güç
          2400  W
          Şok buhar
          160  g

        • Rahat ütüleme

          Kordon uzunluğu
          2  m

        • Kullanım kolaylığı

          Damlama önleyici
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet
          Su haznesi kapasitesi
          400  ml
          Güç kablosu uzunluğu
          2  m

        • Kireç önleme

          Calc Clean solüsyonu
          Çift etkili Calc Clean

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220  volt

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