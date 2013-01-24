Uzun süreli ütülemelerde daha az yeniden su doldurma

Philips SmoothCare ürünlerinin su haznesi, buharlı ütüler arasında en genişlerden biridir. Yeniden doldurma olmadan daha uzun süre ütüleyin! Güçlü buharı sayesinde zorlu kırışıklıklar kolayca giderilebilir. Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Tüm faydaları görün