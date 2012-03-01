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    EasyCare

    Buharlı ütü

    GC3560/02
    Genel Derecelendirme / 5
    • Mükemmel sonuçlar, minimum çaba Mükemmel sonuçlar, minimum çaba Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
      -{discount-value}

      EasyCare Buharlı ütü

      GC3560/02
      Genel Derecelendirme / 5

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor! Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      EasyCare Buharlı ütü

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor! Tüm faydaları görün

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor! Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      EasyCare Buharlı ütü

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor! Tüm faydaları görün

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        EasyCare

        EasyCare

        Buharlı ütü

        - {discount-value}

        Toplam:

        Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

        3 kat daha kolay ve pürüzsüz ütüleme

        • 3 m kablo
        • SteamGlide taban
        • Otomatik Kapanma
        • 2400 Watt
        Ekstra geniş 300 ml su haznesi sayesinde daha az tekrar su doldurma işlemi

        Ekstra geniş 300 ml su haznesi sayesinde daha az tekrar su doldurma işlemi

        Geniş 300 ml su haznesi sayesinde tekrar su doldurma işlemi daha az gerekir. Böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.

        Maksimum erişim için ekstra uzun 3 m kordon

        Maksimum erişim için ekstra uzun 3 m kordon

        Philips ütünüzün ekstra uzun 3 m kordonu ile ütü masanızın uçlarına ve daha uzağa ulaşabilirsiniz!

        Kolayca görülebilir su seviyesi için ekstra belirgin gösterge

        Kolayca görülebilir su seviyesi için ekstra belirgin gösterge

        Philips ütünün ekstra belirgin göstergesi, su seviyesini kolayca görülebilir hale getirir, böylece her zaman yeterli su kalıp kalmadığını bir bakışta görürsünüz.

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.

        Ütü kullanılmadığı zaman devreye giren elektronik kapanma sistemi

        Ütü kullanılmadığı zaman devreye giren elektronik kapanma sistemi

        Ütü, gözetimsiz bırakıldığında veya devrildiğinde elektronik kapanma sistemi otomatik olarak devreye girer.

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

        Yumuşak sap sayesinde uzun süre konforlu ütüleme

        Bu Philips ütünün yumuşak sapı uzun süreli ütülemede bile konfor sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün boyutları (GxYxU)
          32,8 x 12,9 x 16,3  cm
          Ütü ağırlığı
          1,64  kg

        • Kolay kullanım

          Su doldurma ve boşaltma
          Ekstra geniş doldurma deliği
          Su haznesi kapasitesi
          300  ml
          Otomatik kapanma
          Evet
          Damlama önleyici
          Evet
          Yumuşak tutma yeri
          Evet
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          360 derece kablo özgürlüğü
          Kablo Saklama
          Kablo klipsi
          Güç kablosu uzunluğu
          3  m

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Sürekli buhar çıkışı
          40  g/dk
          Taban
          SteamGlide
          Güç
          2400  W
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Püskürtme
          Evet
          Şok buhar
          120  g
          Sivri buhar ucu
          Evet
          Değişken buhar ayarları
          Evet

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220 - 240  volt

        • Kireç yönetimi

          Calc Clean solüsyonu
          Çift etkili Calc Clean
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet

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