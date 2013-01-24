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    3300 series Buharlı ütü

    GC3360
    Genel Derecelendirme / 5
    • Mükemmel sonuçlar, minimum çaba Mükemmel sonuçlar, minimum çaba Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
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      3300 series Buharlı ütü

      GC3360

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor!

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      3300 series Buharlı ütü

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor!

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor!

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      3300 series Buharlı ütü

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor!

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        Buharlı ütü

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        Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

        3 kat daha kolay

        • 3 m kablo
        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

        Ütü kullanılmadığı zaman devreye giren güvenli otomatik kapanma sistemi

        Ütü kullanılmadığı zaman devreye giren güvenli otomatik kapanma sistemi

        Belirli bir süre kullanılmadan bırakıldığında veya devrildiğinde elektronik kapanma sistemi ütüyü otomatik olarak kapatır.

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.

        Ekstra geniş 300 ml su haznesi sayesinde daha az tekrar su doldurma işlemi

        Ekstra geniş 300 ml su haznesi sayesinde daha az tekrar su doldurma işlemi

        Daha az tekrar su doldurma işlemi.

        Maksimum erişim için ekstra uzun 3 m kordon

        Maksimum erişim için ekstra uzun 3 m kordon

        Philips ütünüzün ekstra uzun 3 m kordonu ile ütü masanızın uçlarına ve daha uzağa ulaşabilirsiniz!

        Kolayca görülebilir su seviyesi için ekstra belirgin gösterge

        Kolayca görülebilir su seviyesi için ekstra belirgin gösterge

        Philips ütünün ekstra belirgin göstergesi, su seviyesini kolayca görülebilir hale getirir, böylece her zaman yeterli su kalıp kalmadığını bir bakışta görürsünüz.

        Yumuşak sap sayesinde sonsuz ütü keyfi

        Bu Philips ütünün yumuşak sapı uzun süreli ütülemede bile konfor sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Rahat ütüleme

          Daha fazla konfor
          • 360 derece kablo özgürlüğü
          • Ekstra netlikte su seviyesi göstergesi
          • Yumuşak tutma yeri
          Kireç önleme yönetimi
          Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi
          Kordon uzunluğu
          3  m
          Akıtmaz
          Damlama durdurma sistemi
          Güvenli kullanım
          Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi
          Su haznesi kapasitesi
          300  ml

        • Kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          35 gr/dk'ya kadar
          Zor bölgelere ulaşma
          • Sivri Uç
          • Sivri buhar ucu
          Püskürtme
          Evet
          Şok Buhar
          100 g/dk'ya kadar
          Dikey Buhar
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Kolay kurulum ve saklama
          • Ekstra geniş su dolum kapağı
          • Dahili kordon saklama çözümü
          Hızlı ısınma
          Evet

        • Kolay hareket eder

          Taban
          SteamGlide taban

        • Teknik spesifikasyonlar

          Frekans
          50-60
          Güç
          2300
          Gerilim
          220 - 240

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün boyutları
          328 x 129 x 163
          Ürün ağırlığı
          1,64

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