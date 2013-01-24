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    3300 series

    Buharlı ütü

    GC3330/02
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Mükemmel sonuçlar, minimum çaba Mükemmel sonuçlar, minimum çaba Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
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      3300 series Buharlı ütü

      GC3330/02
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      3300 series Buharlı ütü

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor! Tüm faydaları görün

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      3300 series Buharlı ütü

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor! Tüm faydaları görün

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        3300 series

        3300 series

        Buharlı ütü

        Toplam:

        Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

        3 kat daha kolay

        • 2300 W
        • 35 g/dk buhar
        • 100 g şok buhar
        Ekstra geniş 300 ml su haznesi sayesinde daha az tekrar su doldurma işlemi

        Ekstra geniş 300 ml su haznesi sayesinde daha az tekrar su doldurma işlemi

        Daha az tekrar su doldurma işlemi.

        Maksimum erişim için ekstra uzun 3 m kordon

        Maksimum erişim için ekstra uzun 3 m kordon

        Philips ütünüzün ekstra uzun 3 m kordonu ile ütü masanızın uçlarına ve daha uzağa ulaşabilirsiniz!

        Kolayca görülebilir su seviyesi için ekstra belirgin gösterge

        Kolayca görülebilir su seviyesi için ekstra belirgin gösterge

        Philips ütünün ekstra belirgin göstergesi, su seviyesini kolayca görülebilir hale getirir, böylece her zaman yeterli su kalıp kalmadığını bir bakışta görürsünüz.

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.

        Zor bölgeleri ütülemek için sivri uç

        Zor bölgeleri ütülemek için sivri uç

        Bu benzersiz sivri uç sayesinde ulaşılması en güç yerlerde bile ütü yapabilirsiniz.

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

        Teknik Özellikler

        • Teknik özellikler

          Voltage
          220 - 240 V
          Ütü ağırlığı
          1,64 kg
          Ürün boyutları
          32,8 x 12,9 x 16,3 cm

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Continuous steam output
          35 g/min
          Spray
          Evet
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Power
          2300 W
          Şok buhar
          100 g
          Soleplate
          SteamGlide
          Steam output
          Evet
          Değişken buhar ayarları
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Calc clean solution
          Çift etkili Calc Clean
          Suitable for tap water
          Evet

        • Kolay kullanım

          Cord freedom (swivel)
          360 derece kablo özgürlüğü
          Kablo Saklama
          Kablo klipsi
          Su doldurma ve boşaltma
          Ekstra geniş doldurma deliği
          Power cord length
          3 m
          Drip stop
          Evet
          Water tank capacity
          300 ml

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