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Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor! Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor! Tüm faydaları görün
Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor! Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Toplam:
Daha az tekrar su doldurma işlemi.
Philips ütünüzün ekstra uzun 3 m kordonu ile ütü masanızın uçlarına ve daha uzağa ulaşabilirsiniz!
Philips ütünün ekstra belirgin göstergesi, su seviyesini kolayca görülebilir hale getirir, böylece her zaman yeterli su kalıp kalmadığını bir bakışta görürsünüz.
Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.
Bu benzersiz sivri uç sayesinde ulaşılması en güç yerlerde bile ütü yapabilirsiniz.
Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.
SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
Teknik özellikler
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kireç yönetimi
Kolay kullanım