Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor! Tüm faydaları görün